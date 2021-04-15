Huawei, 2030’da 6G’ye geçiş yapacak!

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Pandemi nedeniyle oluşan olumsuz gelişmeler ve 5G’nin pandemiyi tetiklediğini öne süren kişilere rağmen 5G ağları gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte 5G’nin standart hale gelmesi için hala önümüzde çok yol var. Kullanıcılar 5G’nin aktif olarak kullanılmasını beklerken Huawei, 6G teknolojisi üzerinde çalışmalarına başladı. Şirket, 2030’da kendi 6G ağlarını oluşturmayı hedefliyor. Şirketin başkanına göre yeni 6G teknolojisi, 5G’den 50 kat daha hızlı olacak. Bu, haftanın başında gerçekleşen Huawei analistlerinin uluslararası konferansında şirketin başkanı tarafından resmi olarak duyuruldu.

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Huawei, 6G çalışmalarında nasıl bir yol izleyecek?

Huawei, 5G konusunda sağlam bir geçmişe sahip. Firma, bu alanda rekabet eden şirketler arasında oldukça önemli sonuçlar aldı. Ayrıca Huawei’nin 5G konusunda büyük liderler arasında yer aldığını da unutmamak gerek. Şirketin 5G teknolojisindeki ilerlemesi, Amerika‘yı rahatsız ettiği için Huawei’ye çeşitli ambargolar uygulanmakta. Bu nedenle, Huawei’nin yeni bir iletişim standartı oluşturmaya başlaması ve burada da lider konumdaki firmalar arasında yer alabilecek olması şaşırtıcı değil.

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6G, bugünlerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bazı hizmetleri gelecekte yapabilmemizi sağlayacak. Bu teknolojinin çalışması için gereken veri aktarım hızı en az 1000 Gigabit/sn olacak. Ayrıca aktif bir şekilde bu teknolojinin kullanılması için tetahertz serisinde ustalaşmak gerekecek. Günümüz şartlarını ele aldığımızda bunların gerçekleşmesi hiç de kolay olmayacak.

Apple, 6G iletişim teknolojileri geliştirmek için yeni mühendisler işe almaya başladı. Bloomberg’de saygın bir analist olarak çalışan Mark Gurman, daha önce Apple’ın altıncı nesil hücresel teknoloji üzerinde çalışmak üzere yeni mühendisler işe aldığını raporunda paylaşmıştı. Gurman’a göre bu işe alımlar, San Diego şehrinde bulunan ofisler için aktif halde. Bu ofisler, Apple’ın kablosuz teknoloji ve çip tasarımını geliştiren aktif kadrosunun bulunduğu yerdir.

Duyuruya göre şirket, başvuru sahiplerinin yeni nesil kablosuz teknolojilerin geliştirilmesinde aktif bir şekilde rol oynayacağını söylüyor. Bu teknolojinin gelecekteki Apple ürünlerine büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmekte. Ayrıca yeni işe alınanların son teknoloji bir araştırma ekibine katılacağı da bu duyuruda belirtiliyor. İşe alınan kişiler, yalnızca 6G kablosuz ağlarının araştırılıp geliştirilmesinde rol oynamayacak. Bunun yanında, yeni hücresel standartları belirleyecek olan endüstri ve akademik forumlara da katılım sağlanacak.

LG de 6G teknolojisi için yatırımlara başladı!

Yonhap Haber Ajansı‘na göre LG Electronics, yeni nesil 6G ağ teknolojisini ortaklaşa geliştirmek için iki ortakla birlikte çalışıyor. Raporlara göre LG‘nin, elektronik test ve ölçüm şirketi olan Keysight ile anlaşması mevcut. Ayrıca Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile de ortaklığı var. Bu iş birlikleri, 6G ağ teknolojisinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını temel alıyor. Yapılan anlaşmaya göre üç taraf, 6G iletişim ağı için kilit bir frekans bandı olan terahertz ile ilgili teknolojilerin gelişiminde iş birliği yapacak. Bu üç şirketin amacı, 6G araştırmasını en geç 2024 yılına kadar tamamlamaktır. Ancak 6G ağının ticarileşmeye başlaması, 2024 yılından daha sonra gerçekleşecek.

LG‘ye göre 6G ağı, en erken 2029’da ticari olarak satışa sunulacak. Bununla birlikte şirket, 6G’nin çok daha hızlı veri aktarımı sağlayacağını iddia ediyor. Ayrıca 5G’den daha düşük ağ gecikmesi ve daha yüksek güvenilirlik de yeni nesil ağın kilit noktalarından. Bununla birlikte, nesnelerin interneti (IOT) de daha efektif bir biçimde çalışacak.