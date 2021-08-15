Xiaomi Mi Mix 4’ün Ön Sipariş Sayısı 500 Bini Aştı!

Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4, 500 binden fazla ön sipariş aldı. İşte Mi Mix 4’ü bu kadar ilgi odağı yapan özellikleri.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4 kısa bir süre önce tanıtıldı ve ön siparişe açıldı. 2018 yılından beri Mix serisine ait bir model piyasaya sürmeyen Xiaomi, yüksek özelliklere sahip Mi Mix 4 modeli ile ilgiyi üzerine çekmişti. Bu ilginin en büyük göstergesi ise Mi Mix 4‘ün ön sipariş sayısı oldu. İşte Mi Mix 4’ün ön sipariş sayısı, özellikleri ve fiyatı.

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Xiaomi Mi Mix 4’ün ön sipariş sayısı!

Yüksek özellikleri ile tanıtılan Xiaomi Mi Mix 4, lansmandan birkaç saat sonra ön sipariş ile satılmaya başlandı. Birkaç dakika süren ön sipariş süreci, stokların tükenmesiyle sona ermişti. Daha sonra tekrardan açılan ön siparişler, toplama bakıldığında gerçekten yüksek bir rakama ulaştı. 500 bin seviyesini kolayca aşan Xiaomi Mi Mix 4, toplamda 520.000 ön sipariş alarak, stokları tüketti diyebiliriz.

Peki Xiaomi Mi Mix 4’ü bu kadar ilgi çekici kılan özellikler nedir? Ya da Xiaomi Mi Mix 4‘ün fiyatı nedir? Gelin bunlarada göz atalım.

Xiaomi Mi Mix 4’ün özellikleri!

Xiaomi’nin ilk ekran altı kameralı modeli olan Xiaomi Mi Mix 4, üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 1080×2400 piksel FHD+ çözünürlüğünde bir ekran taşıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu AMOLED ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ayrıca ekran normal bir panelden %30 daha hafif. Çünkü bu ekran altında 20MP‘lik 1,6 µm bir ekran altı kamera taşıyor.

Arka tarafında ana kamera olarak Samsung’un 108MP‘lik OIS destekli ISOCELL HMX sensörü taşıyan Mi Mix 4, bunun hemen yanında 5X optik zoom özellikli 8MP‘lik bir periskop kamera ve 13MP‘lik ultra geniş açılı sensörü taşıyor.

Performansını Qualcomm’un Snapdragon 888+ yonga setindan alan cihaz, 8GB ve 12GB RAM bellekler ile bu işlemciyi destekliyor. 128GB ve 512GB deolama seçenekleri sunan Xioami Mi Mix 4, 4500mAh‘lik bir pili içerisinde taşıyor. 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, gerçekten yeterli bir şarj deneyimi sunuyor.

Xiaomi Mi Mix 4’ün fiyatı!

Tüm bu özellikler ile birlikte gelen Xiaomi Mi Mix 4, 771 Dolar başlangıç fiyatına sahip. Üst modeli olan 12GB / 512GB’lık versiyon ise 970 Dolar fiyat etiketine sahip.

16 Ağustos’ta resmi olarak satışına başlanılacak olan Xioami Mi Mix 4, ön siparişlerde çok ciddi bir satış sağlamış. Bakalım Xiaomi Mi Mix 4 toplam ne kadar satacak. Sizce Xiaomi Mi Mix 4 bu yılın en iyi amiral gemisi modeli olmaya aday mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.