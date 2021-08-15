Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4’ün Ön Sipariş Sayısı 500 Bini Aştı!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4, 500 binden fazla ön sipariş aldı. İşte Mi Mix 4’ü bu kadar ilgi odağı yapan özellikleri.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4 kısa bir süre önce tanıtıldı ve ön siparişe açıldı. 2018 yılından beri Mix serisine ait bir model piyasaya sürmeyen Xiaomi, yüksek özelliklere sahip Mi Mix 4 modeli ile ilgiyi üzerine çekmişti. Bu ilginin en büyük göstergesi ise Mi Mix 4‘ün ön sipariş sayısı oldu. İşte Mi Mix 4’ün ön sipariş sayısı, özellikleri ve fiyatı.
İlginizi Çekebilir: Uygun fiyatlı OPPO A16s tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!
İçindekiler
Xiaomi Mi Mix 4’ün ön sipariş sayısı!
Yüksek özellikleri ile tanıtılan Xiaomi Mi Mix 4, lansmandan birkaç saat sonra ön sipariş ile satılmaya başlandı. Birkaç dakika süren ön sipariş süreci, stokların tükenmesiyle sona ermişti. Daha sonra tekrardan açılan ön siparişler, toplama bakıldığında gerçekten yüksek bir rakama ulaştı. 500 bin seviyesini kolayca aşan Xiaomi Mi Mix 4, toplamda 520.000 ön sipariş alarak, stokları tüketti diyebiliriz.
Peki Xiaomi Mi Mix 4’ü bu kadar ilgi çekici kılan özellikler nedir? Ya da Xiaomi Mi Mix 4‘ün fiyatı nedir? Gelin bunlarada göz atalım.
Xiaomi Mi Mix 4’ün özellikleri!
Xiaomi’nin ilk ekran altı kameralı modeli olan Xiaomi Mi Mix 4, üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 1080×2400 piksel FHD+ çözünürlüğünde bir ekran taşıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu AMOLED ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ayrıca ekran normal bir panelden %30 daha hafif. Çünkü bu ekran altında 20MP‘lik 1,6 µm bir ekran altı kamera taşıyor.
Arka tarafında ana kamera olarak Samsung’un 108MP‘lik OIS destekli ISOCELL HMX sensörü taşıyan Mi Mix 4, bunun hemen yanında 5X optik zoom özellikli 8MP‘lik bir periskop kamera ve 13MP‘lik ultra geniş açılı sensörü taşıyor.
Performansını Qualcomm’un Snapdragon 888+ yonga setindan alan cihaz, 8GB ve 12GB RAM bellekler ile bu işlemciyi destekliyor. 128GB ve 512GB deolama seçenekleri sunan Xioami Mi Mix 4, 4500mAh‘lik bir pili içerisinde taşıyor. 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, gerçekten yeterli bir şarj deneyimi sunuyor.
Xiaomi Mi Mix 4’ün fiyatı!
Tüm bu özellikler ile birlikte gelen Xiaomi Mi Mix 4, 771 Dolar başlangıç fiyatına sahip. Üst modeli olan 12GB / 512GB’lık versiyon ise 970 Dolar fiyat etiketine sahip.
16 Ağustos’ta resmi olarak satışına başlanılacak olan Xioami Mi Mix 4, ön siparişlerde çok ciddi bir satış sağlamış. Bakalım Xiaomi Mi Mix 4 toplam ne kadar satacak. Sizce Xiaomi Mi Mix 4 bu yılın en iyi amiral gemisi modeli olmaya aday mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı OPPO A16s tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!
OPPO’nun yeni NFC destekli ve uygun fiyatlı modeli OPPO A16s tanıtıldı. İşte OPPO A16s’in tüm özellikleri ve fiyatı.
OPPO yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli OPPO A16s‘i tanıttı. Ülkemizde üretimine başlanılan OPPO A15s modelini fiyatı ve özellik olarak takip eden OPPO A16s, tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. Gelin OPPO’nun yeni uygun fiyatlı modeli A16s’e yakından bakalım.
İlginizi Çekebilir: Xiaomi, 100W’lık kablosuz hızlı şarj ünitesini tanıttı!
İçindekiler
OPPO A16s’in tüm özellikleri!
OPPO’nun yeni uygun fiyatlı modeli OPPO A16s‘e ilk baktığımız zaman cihazın ön tarafında 6.52 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran yer aldığını görüyoruz. Bu ekranda 60Hz yenileme hızı sunan OPPO A16s, 720×1600 piksel HD+ görüntü kalitesi ve 20:9 en boy oranı sunuyor.
Yine ön ksımında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan OPPO A16s, arka tarafında 13MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera taşıyor. Aynı zamanda cihaz 2MP‘lik bir makro lensi ve 2MP‘lik bir derinlik sensörünü de üzerinde taşıyor.
Performansını MediaTek Helio G35 yonga setinden alan OPPO A16s, 4GB RAM bellek ile performansını destekliyor. 64GB‘lik bir dahili depolamaya sahip olan cihaz, 256GB’a kadar microSD kart desteği sunuyor. Elektriksel gücünü 5000mAh‘lik pilinden alan A16s, yan tarafına monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 işletim sistemi ile gelen A16s, NFC, 4G LTE ve çift SIM gibi ek özellikler de sunuyor.
OPPO A16s’in fiyatı!
Tüm bu özellikleri ile uygun fiyatlı olarak çıkış yapan OPPO A16s, şu anda tam 175 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu da cihazın ülkemizde yaklaşık 1490 TL seviyelerinde olacağını gösteriyor. Ancak tabi bu fiyata vergiler dahil değil.
Bakalım OPPO A16s ülkemizde ne zaman satışa sunulacak. Sizce OPPO A16s’de A15s gibi Türkiye’de üretilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Oppo A16s teknik özellikleri!
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- Ekran: 6.52 inç, HD+ (720×1600), 60Hz yenileme hızı
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP + 2MP + 2MP
- Batarya: 5000mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 100W’lık kablosuz hızlı şarj ünitesini tanıttı!
Xiaomi, 100W hızlı şarj sunan yeni kablosuz hızlı şarj standını tanıttı. İşte Xiaomi’nin yeni kablosuz şarj standı Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand!
Xiaomi yeni kablosuz şarj standı Mi 100W Wireless Charging Stand‘i tanıttı. Kabloya gerek duymadan 100W hızlı şarj sunan bu ünite, şimdiden Xiaomi kullanıcılarının dikkatini çekti bile. Gelin Xiaomi’nin yeni kablosuz şarj ünitesine yakından bakalım.
İlginizi Çekebilir: Honor Tab V7 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand!
Günümüzde akıllı telefonların içine sığdırılan devasa bataryalar, artık cihazların isteğini karşılamıyor. Dolayısıyla daha büyük bataryalara yönelen şirketler, burada şarj süresinin uzaması gibi bir sorunla karşılaşıyorlar. Tam da bu anda hızlı şarj teknolojisine ihtiyaç duyan akıllı telefon üreticileri, artık hemen hemen tüm modellerinde hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak popüler olarak 33W, 67W kablolu hızlı şarj değerlerini görüyoruz.
Xiaomi tüm bu cihazların daha hızlı şarj olabilmesi için yeni Mi 100W Wireless Charging Stand modelini tanıttı. Daha öncesinde Mi 80W Wireless Charging Stand modelini piyasaya süren Xiaomi, şimdi Mi 100W Wireless Charging Stand modeli ile karşımıza çıktı. Günümüzde birçok marka kablolu adaptörler ile 67W’a kadar hızlı şarj desteği sunarken, Xiaomi kablosuz bir stant üzerinden 100W hızlı şarj imkanı sunan bir model ile karşımıza çıkıyor.
Öte yandan tasarım tarafında Mi 80W Wireless Charging Stand ile benzer görünen Mi 100W Wireless Charging Stand, telefonları hem dikey hem yatay olarak şarj edebiliyor. Altın görünümlü bir alt ayak kullanan Xiaomi, Qi dahil birçok kablosuz şarj teknolojisine sahip. Ek olarak Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand aşırı akım koruması, aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, yabancı cisim algılama ve elektrostatik koruma gibi birçok güvenlik sistemini de içerisinde barındırıyor.
Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand fiyatı!
İlk olarak Çin’de satışa sunulan Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand, şu anda 92 Dolar fiyat etiketine sahip. Fiyatının her ne kadar tuzlu olduğunu düşünsek de, 100W hızlı şarj imkanını kablosuz bir stant üzerinden sunan cihaz, bu fiyata oldukça fazla alıcı bulacaktır. Ayrıca bu 100W’lık standdan hakkıyla yararlanacak Xiaomi modelleri ise Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix 4 olarak biliniyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
17 Yıllık Oyun Half-Life 2 Anlık Oyuncu Rekorunu Kırdı!
Xiaomi Mi Mix 4’ün Ön Sipariş Sayısı 500 Bini Aştı!
Uygun fiyatlı OPPO A16s tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!
Xiaomi, 100W’lık kablosuz hızlı şarj ünitesini tanıttı!
4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
ORTA-ÜST SEVİYENİN KRALI KİM? | Samsung Galaxy A52 vs Xioami Mi 11 Lite
Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası
Galaxy A52 Almak İçin 10 Neden!
İnternet Hızım Neden Düşer? | İnternet Hızımı Nasıl Arttırabilirim?
4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
ORTA-ÜST SEVİYENİN KRALI KİM? | Samsung Galaxy A52 vs Xioami Mi 11 Lite
Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası
Galaxy A52 Almak İçin 10 Neden!
İnternet Hızım Neden Düşer? | İnternet Hızımı Nasıl Arttırabilirim?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.