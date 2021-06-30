Akıllı Telefonlar
Nokia X60, HarmonyOS işletim sistemi ile geliyor!
Huawei’nin Google tarafından yasaklanmasının ardından şirket, yeni bir işletim sistemi geliştirmeye karar vermişti. Android ve iOS’un pazarda lider konumda olması, Huawei’nin başarısız olacağını düşündürüyordu. Ancak, HarmonyOS’un tanıtılmasının ardından Huawei, Çin’de büyük bir başarıya imza attı. Diğer Çinli üreticiler bile HarmonyOS işletim sistemine sahip telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Tavyanlı bir kaynağa göre Nokia, HarmonyOS destekli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son sızıntılar, bu telefonun Nokia X60 olarak adlandırılacağını gösteriyor.
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Nokia, HarmonyOS işletim sistemi ile neyi hedefliyor?
Nokia, Çinli bir şirket olmamasına rağmen HarmonyOS destekli yeni bir telefon üretecek. Şirket, bugüne kadar saf Android tabanlı cihazlarıyla pazarda yer alıyordu. Her ne kadar HarmonyOS destekli bir cihaz çıkacak olsa da şirket, Android tabanlı cihazlar da üretmeye devam edecek. HMD Global, geçmişte Nokia’nın yaptığı hataları yapmamak için farklı şirketlerle iş birliğine gidiyor. Huawei de bu şirketlerden biri olacak. Nokia’nın geçmişte yaptığı temel hata, telefonlarında Windows işletim sistemini kullanmak olmuştu. Firma, Android cihazlar yapmayı bırakıp sadece Windows üzerinde odaklanmıştı. Bu da Nokia’nın hızlı bir şekilde aşağı ivmelenmesini sağladı. Şimdi ise şirket aynı hatayı ikinci kez yapmayarak farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar piyasaya sürecek.
Nokia X60’ın en önemli özelliği HarmonyOS işletim sistemi ile gelmesi değil. Sızıntılara göre Nokia X60, taban ve pro model olmak üzere iki telefonlu bir seri olacak. Cihazlarla ilgili sızdırılan özellikler arasında, 200 MP çözünürlüklü kamera, kavisli ekran ve 6000 mAh değerinde batarya bulunmakta. Günümüzde orta segmentte bile 108 MP çözünürlüklü pek çok akıllı telefon mevcut. Eğer sızıntılar doğruysa, Nokia büyük bir sıçrama ile 200 MP çözünürlüklü kameraya sahip ilk akıllı telefonu piyasaya sürecek. Cihazın işlemcisi ve GPU’su hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak 5G destekli bir işlemci ile gelmesi muhtemel gözüküyor.
Google Mobil Servisleri’nin hakim olduğu pazarda HarmonyOS hakkında bazı çekinceler mevcut. Ancak HarmonyOS, büyük firmalara yeterli güveni verebilirse artık yeni cihazlarda iki işletim sistemi görebiliriz. Kaynaklara göre Nokia, şu anda HarmonyOS’u test ediyor. Mevcut testler başarıyla sonuçlanırsa gelecek Nokia telefon, HarmonyOS işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacaktır. Nokia’nın üst düzey özelliklere sahip bir telefonunda HarmonyOS gibi yüksek performans verdiği iddia edilen bir işletim sistemi görmek, kullanıcılar açısından heyecanlı olabilir.
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Akıllı Telefonlar
POCO X3 PRO ALMAK İÇİN 10 NEDEN!
POCO X3 Pro satışa çıktığı günden bu yana popülerliğini koruyor. Fiyatının üzerinde seyreden donanımları ve teknik özelliklerine baktığımız zaman dikkat çeken bir model. Peki POCO X3 Pro’yu satın alınabilir kılan özelleri neler? Videomuzda sizlerle paylaştık.
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POCO X3 Pro özellikleri
Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm
Ağırlık: 215 gram
Ekran: 6,57 inç FHD+ IPS LCD, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 860
Grafik: Adreno 640
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB (MicroSD kart desteği)
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 30 Watt
Diğer: IP53 koruma
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5a’nın çıkış tarihi belli oldu!
Google Pixel serisi, saf Android deneyimi ve güncel kamera özellikleriyle her yıl kullanıcıların beklediği seriler arasında yer alıyor. Özellikle Google Pixel 3a ve 4a modelleri akıllı telefon kullanıcıları için kompakt ve kullanışlı olarak değerlendiriliyor. Bu yıl tanıtılması planlanan Pixel 5a modelinin de çıkış tarihi merakla bekleniyor. Bununla birlikte global çapta yaşanan çip krizi, akıllı telefonların çıkış tarihini önemli ölçüde değiştirdi. Pixel 5a’nın bu krizden etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil. Fakat ortaya çıkan son gelişmeler telefonun çıkış tarihi hakkındaki bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.
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Google Pixel 5a, ne zaman piyasaya çıkacak?
Bloomberg yazarı Mark Gurman, yeni cihazın Pixel 4a ile aynı tarihte duyurulacağını açıkladı. Bu da bu yıl Ağustos ayında Pixel 5a’nın tanıtılmasını bekleyebileceğimizi gösteriyor. Bununla birlikte yeni Pixel serisi cihazın yaz sonunda raflarda olacağını söyleyebiliriz. Google, cihazın satılacağı ülkelerin sayısını çip krizi yüzünden azaltmayı planlıyor. Teknolojik cihazlardaki bileşen kıtlığı nedeniyle pek çok firma global çapta satış yaptığı ülke sayısını azalttı. Google’ın bu konuda henüz ne yapacağı tam olarak belli değil.
Google Pixel 5a, Pixel 4a ile karşılaştırıldığında ufak değişiklikler içerecek. Yeni cihazın Pixel 4a’dan biraz daha büyük olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte bazı sızıntılar, cihazın 6.2 inçlik FHD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Pixel 4a, 5.81 inçlik OLED bir panele sahipti. Pixel 5a, polikarbonat kılıf, ekran altı ön kamera ve arka tarafta parmak izi okuyucusu ile gelecek. Telefonda stereo hoparlör ve iki adet arka kamera bulunması bekleniyor. Ayrıca ekranın büyümesi ile birlikte batarya boyutunda ve şarj özelliklerinde de artış olması muhtemel.
3 Ağustos 2020’de tanıtılan Pixel 4a, 20 Ağustos’da piyasaya çıkmıştı. Bunun bir benzerini Pixel 5a’da görmeyi bekliyoruz.
Google Pixel 4a teknik özellikleri
- Ekran: 5,81 inç, 2340 x 1080p çözünürlük, HDR, Gorilla Glass 3
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 3.140 mAh, 18 W hızlı şarj destekli
- İşletim Sistemi: Android 10
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi 200MP kamera sensörü üzerinde çalışıyor olabilir!
Xiaomi 200MP kameraya sahip olan bir telefonun üzerinde çalışıyor olabilir. Hatta hazırlanan bu telefonun tasarım kısmında da kavisli ekrana ve delik ekrana sahip olabileceği konuşuluyor.
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Xiaomi, 2019’un sonlarında Mi Note 10’u piyasaya sürerek 108MP kameraya sahip ilk akıllı telefon piyasaya süren markaydı ve megapiksel konusunda takıntılı insanların markaya olan ilgisini artırdı. O zamandan sonra Samsung ve diğer birkaç markanın telefonlarında 108MP kamera sunduğunu gördük, ancak henüz hiçbir marka bu noktadan sonra ileriye gidemedi.
Şimdi ise, Weibo’da sızıntılar yapmasıyla ün kazanan Digital Chat Station, Xiaomi’yi belirtmek için tavşan emojisini kullanarak 200 MP ana kameralı bir telefon üzerinde çalıştığını iddia etti.
Sızıntı yapan kişi ayrıca bu yeni cihazın SM8450 platformunu kullanacağını ve bunun Qualcomm Snapdragon 888’in 2022’de birçok amiral gemisinde kullanılacak işlemci olması bekleniyor. Twitter’da bilgi sızdırmasıyla ünlenen Evan Blass, yeni yonga setinin özelliklerini bu ayın başlarında sızdırdığını iddia etti. 4nm üretim süreci, Adreno 730 GPU ve Spectra 680 ISP sunacak.
Ek olarak, Digital Chat Station, yeni cihazın ekran ortasında kamera deliği, çift kavisli bir yapıya sahip olacağını belirtiyor. Bu yeni telefonun hangi cihaz ailesine ait olduğunu anlamak için henüz çok erken olduğunu da belirten bir yorum eklemiş. Yine de akıllı telefonlarda 200 MP kameralı telefonları görmek için biraz daha beklememiz gerekeceğini düşünüyoruz. 108MP kameralarla genel olarak görüntü kalitesi artsa da beklenen etkiyi ve popülerliği yaratamadı. Aslında markaların 108MP sensörlere kıyasla daha büyük pikseller ve benzer sensör boyutları sunan 48MP ve 50MP sensörleri kullandığını gördük.
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