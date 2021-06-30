Nokia X60, HarmonyOS işletim sistemi ile geliyor!

Huawei’nin Google tarafından yasaklanmasının ardından şirket, yeni bir işletim sistemi geliştirmeye karar vermişti. Android ve iOS’un pazarda lider konumda olması, Huawei’nin başarısız olacağını düşündürüyordu. Ancak, HarmonyOS’un tanıtılmasının ardından Huawei, Çin’de büyük bir başarıya imza attı. Diğer Çinli üreticiler bile HarmonyOS işletim sistemine sahip telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Tavyanlı bir kaynağa göre Nokia, HarmonyOS destekli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son sızıntılar, bu telefonun Nokia X60 olarak adlandırılacağını gösteriyor.

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Nokia, HarmonyOS işletim sistemi ile neyi hedefliyor?

Nokia, Çinli bir şirket olmamasına rağmen HarmonyOS destekli yeni bir telefon üretecek. Şirket, bugüne kadar saf Android tabanlı cihazlarıyla pazarda yer alıyordu. Her ne kadar HarmonyOS destekli bir cihaz çıkacak olsa da şirket, Android tabanlı cihazlar da üretmeye devam edecek. HMD Global, geçmişte Nokia’nın yaptığı hataları yapmamak için farklı şirketlerle iş birliğine gidiyor. Huawei de bu şirketlerden biri olacak. Nokia’nın geçmişte yaptığı temel hata, telefonlarında Windows işletim sistemini kullanmak olmuştu. Firma, Android cihazlar yapmayı bırakıp sadece Windows üzerinde odaklanmıştı. Bu da Nokia’nın hızlı bir şekilde aşağı ivmelenmesini sağladı. Şimdi ise şirket aynı hatayı ikinci kez yapmayarak farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar piyasaya sürecek.

Nokia X60’ın en önemli özelliği HarmonyOS işletim sistemi ile gelmesi değil. Sızıntılara göre Nokia X60, taban ve pro model olmak üzere iki telefonlu bir seri olacak. Cihazlarla ilgili sızdırılan özellikler arasında, 200 MP çözünürlüklü kamera, kavisli ekran ve 6000 mAh değerinde batarya bulunmakta. Günümüzde orta segmentte bile 108 MP çözünürlüklü pek çok akıllı telefon mevcut. Eğer sızıntılar doğruysa, Nokia büyük bir sıçrama ile 200 MP çözünürlüklü kameraya sahip ilk akıllı telefonu piyasaya sürecek. Cihazın işlemcisi ve GPU’su hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak 5G destekli bir işlemci ile gelmesi muhtemel gözüküyor.

Google Mobil Servisleri’nin hakim olduğu pazarda HarmonyOS hakkında bazı çekinceler mevcut. Ancak HarmonyOS, büyük firmalara yeterli güveni verebilirse artık yeni cihazlarda iki işletim sistemi görebiliriz. Kaynaklara göre Nokia, şu anda HarmonyOS’u test ediyor. Mevcut testler başarıyla sonuçlanırsa gelecek Nokia telefon, HarmonyOS işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacaktır. Nokia’nın üst düzey özelliklere sahip bir telefonunda HarmonyOS gibi yüksek performans verdiği iddia edilen bir işletim sistemi görmek, kullanıcılar açısından heyecanlı olabilir.