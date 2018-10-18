Xiaomi Mi Mix 3’ün tanıtım videosu yayınlandı

Dünyanın ilk 5G’li ve 10 GB’lı akıllı telefonu olacak Mi Mix 3 için Xiaomi tarafından bir tanıtım videosu yayımladı. Yayımlanan videoda cihazın kızaklı bir paneli olduğu görünüyor ve bu panelin kaydırma hızı kullanıcılara gösteriliyor.

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İlk 5G’li akıllı telefon olacak

Gelecek hafta 24 Ekimde Çin’de bir etkinlikte tanıtılacak olan Mix 3’ün şimdiden özellikleri detaylanmaya başladı. Cihazın 10 GB RAM ve 5G versiyonu olacağını açıklayan Xiaomi, bu özellikle birlikte tarihe geçecek gibi görünüyor. Ayrıca cihaz 10Nm boyutunda üretilen, Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile gelecek.

’te’lik çift ön kamera bulunurken, cihaz 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisine sahip olacak.’ün lansman sonrası adından çok söz ettireceği daha şimdiden belli oluyor.