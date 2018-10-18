İlk elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı

İstanbul’da fuarda ilk kez gözler önüne çıkan TM 480 elektrikli otomobilin dış dizaynı, motoru, içi ve tamamen tüm aksamı tamamen yerli. İlk yerli elektrikli otomobil eğer işlemler tamamlanırsa yakın zamanda satışa çıkacak.

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TM 480, 100 kilometrede 10 lira yakacak

Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel ürettikleri yerli otomobili ilk kez gözler önüne çıkardıklarını belirterek, “İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait. Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolar AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir” dedi.

200 bin lira gibi bir fiyata sahip olacak yerli otomobilin menzili 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480 modeli 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor.