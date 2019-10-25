Genel
Xiaomi Mi Mix 3’e MIUI 11 sonunda ulaştı!
Xiaomi Mi Mix 3 cihazına sonunda Android 10 işletim sistemini kullanan MIUI 11 tabanlı güncelleştirme ulaştı. Henüz beta testlerinin yapıldığı güncellemeyi deneyimlemek istiyorsanız Çin yazılımını indirip kullanabilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Mix 3 – Sizin Yorumunuz (Ali Özkasım)
Henüz Global sürümün mevcut olmadığı Mi Mix 3 için gelen güncellemeyi Çinli kullanıcılar test etmeye başladılar. Toplam boyutu 2.3GB olan güncellemenin Android 10 tabanlı olması da bir diğer güzellik olsa gerek.
GSMArena’da bulunan habere göre kullanan kullanıcılar gelen yükseltmenin akıcı olduğunu belirtiyor. Gelen yeniliklerden biriyle yüksek hızlı dosya transferi yapmanızı sağlayan Mi Paylaşım da dahil ediliyor. Böylece 20mbps hızlarında dosya transferi yapabiliyorsunuz. Ekran yansıtma özelliğinin de geliştirildiği bu iyileştirmeyle birlikte yansıtma fonksiyonları değiştirilmiş. Ek olarak 300TV’yi kontrol etmenizi sağlayan bazı fonksiyonlar eklenmiş.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X, gelecek ay satışa çıkacak!
Huawei Mate X, gelecek aydan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. Çok uzun bir süreçten geçen katlanabilir cihazın kusurları düzeltilmiş stabil bir versiyonun çıkış yapacağını tahmin ediyoruz.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate X, Ekim ayının sonunda satışa sunuluyor!
Çinli Dev’in yeni nesil telefonunun piyasaya sürüş tarihiyle ilgili haberimizi yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu eylemin gerçekleşeceğine dair bazı ek bilgileri sizle paylaşmak istiyoruz.
Mate X, Huawei’nin Kirin 980 işlemci ve Barong 5000 modem ile birlikte gelen 5G bağlantı desteğine sahip cihazda aynı zamanda 4.500mAh batarya bulunuyor. Çift hücreli bir pile sahip telefonda 55W hızlı şarj desteği ile yarım saatte %85 pil doluluğu rakamlarını vadediyor. Katlanabilir durumdayken 6.6 inç önde 6.38 inç’de arkada panele sahip olan cihazda katlanabilir kavisli AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz.
Deniz kabuğu tarzında bükülebilen yapısıyla karşımıza çıkan Mate X, kullanıcılarına çok daha verimli bir kullanış stili ile, günlük yaşamda Galaxy Fold’dan daha başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.
Biz sadece cihazın katlanmasını görebiliyoruz. Çünkü ucuz bir cihaz değil. Çin’de 15 Kasım tarihlerinde 16,999 yuan fiyat etiketiyle çıkacak olan cihazın dolar paritesi karşılığı 2,400 dolar olacak. Eğer almayı düşünüyorsanız cihazın sadece 8GB RAM 512GB hafızalı modeli şimdilik satışlarda olacak.
Uluslararası pazarda duyurusu ise Huawei sözcüsünün demeçlerine göre, ağ sağlayıcı operatörlerin 5G iletişim tarafındaki yeterliliğine bağlı olarak sunulacak. Şu anlık global taraf nazarında planların inceleme altında olduğunu da ekledi.
Huawei, bilindiği üzere, geçen hafta son çeyrek rakamlarında büyüme gösteren bir firma olmuştu. Ülkemizde ve global pazarda da yükseliş trendini hiç bozmayan firmanın, cesur hamleler için hazır olduğunu söylemek çokta yanlış olmayacaktır.
Genel
Dijital hizmet vergisi geliyor!
Dijital hizmet vergisi ile teknoloji şirketlerine yüzde 7.5 vergi getirilecek. Üzerinde çalışılan yeni bir düzenlemeye göre Türkiye’de faaliyette bulunan Google, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor.
Fransa‘dan sonra Türkiye de internet üzerinden mal ve hizmet sunan teknoloji şirketlerine vergi getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası teknoloji şirketleri internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlarla parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek.
İlginizi çekebilir: Huawei Honor 20 Lite resmen tanıtıldı!
Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler de vergiye tabi olacak.
Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri de verginin konusu olarak kabul edilecek. Dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabi olacak. Taslakta dijital ortam, “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam” olarak tanımlandı.
Yeni vergi şimdilik taslak aşamasında bulunuyor. Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de en az 20 milyon TL ya da küresel anlamda 750 milyon Euro üzerinde hasılat elde eden şirketlere uygulanacak. Bu da Google, Facebook, Amazon, Netflix ve Apple gibi ABD merkezli teknoloji devlerinin bu vergiye tabi olacağı anlamına geliyor.
Alınacak bu vergi muhtemelen bu firmaların sunduğu hizmetlerin fiyatlarının artmasına yol açacak bir gelişme olacak. Zira bu tarz vergilerin eklenmesi geçmişte bu tarz hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olmuştu.
Akıllı Telefonlar
Sony için Android 10 alacak modeller belli oldu
Sony için Andorid 10 güncellemesi alacak telefonların listesi belli oldu. DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlarını içeren bir liste paylaştı.
Japonya’da faaliyet gösteren bir operatör olan DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesini alacak telefonlarının bir listesini çevrimiçi olarak paylaştı. Paylaşılan modellerin arasında genel olarak üst segmente ait telefonlar yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 8 vs Redmi Note 7 kamera karşılaştırma
Sony tarafında Android 10 güncellemesi alacak modeller
Sony Xperia 5
Xperia 1
Xpreia XZ3
Xperia XZ2
Xpreia XZ2 Kompakt
Xperia XZ2 Premium
Sony Android 10 güncellemesi alacak olan akıllı telefon modelleri için şimdilik bu liste paylaşılmış durumda. Bu listede yer alan cihazlar arasında batıda pek bilinmeyen bir telefon olan Xperia Ace gibi modeller de yer alıyor. Bu da DoCoMo’nun yalnızca kendi bünyesi altında satışını yürüttüğü cihazları paylaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Yeni modeller ile listenin güncellemesi sürpriz olmayacaktır.
Listeye baktığımızda genel olarak üst segment akıllı telefonların olduğunu görüyoruz. Ayrıca listede bazı amiral gemisi modellerin yer almaması da dikkat çekici. Buna göre geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Sony Xperia 10 serisi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin de güncelleme listesinde yer almadığı görülüyor.
Sony’nin 2017 yılından önce tanıtılmış cihazların artık güncelleme almayacağını söylemek mümkün gibi görünüyor. Şimdilik bu konu hakkında şirket tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu listenin dışında kalan cihazların da Android 10 güncellemesi alması bekleniyor.