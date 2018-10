Güney Koreli teknoloji devinin en güçlü telefonu Samsung Galaxy Note9’un incelemesi ile karşınızdayız. 2 aylık kullanımın ardından memnuniyet ve sevdiğimiz ile sevmediğimiz detaylarına değindiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note9 incelemesi | 2 aylık kullanım deneyimi

Samsung’un ülkemizdeki en dikkat çeken serisi olan Note ailesi Note9 ile yenilendi. Note7 ile yaşadığı batarya sıkıntısı sonrasında 2 senelik bir aradan sonra 4.000 mAh bataryası ile en büyük sorununun üstesinden gelmeyi başaran Note9, önemli özellikleri de beraberinde getiriyor.

Galaxy S9 ailesi ile karşımıza çıkan çift diyafram özelliğini barındıran ve yapay zeka ile desteklenmiş kamerası ile mobil fotoğrafçılık için en iyi sonuçlardan birini verebilen Samsung Galaxy Note9, tasarımsal olarak da Note8’den parmak izi yerleşimi dışında pek farklı görünmüyor. En yeni özelliğinin SPen’e Bluetooth desteğinin gelmesi olarak gösterilecek olan Note9, 128 GB ve 512 GB depolama ile 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip. Hatta 512 GB microSD kart ile toplamda 1 TB’a varan depolama sağlayabiliyorsunuz. S9 ailesinde bulunan Exynos 9810’dan gücünü alan telefon, Note8’e göre 0.1 inç daha büyük ekran ile 6,4 inçlik boyutta geliyor.

SPen ile uzaktan kamera çekme, slayt kontrolü gibi birçok özellik sunan telefonda Bixby’nin 2.0 versiyonu bulunuyor. Genel olarak hem Note8’in hem S9+’ın üstüne katmaya başaran Samsung, DeX deneyimini de geliştirerek bir stand yerine Tab S4’teki gibi sadece USB-HDMI dönüştürücüsü ile sağlayabiliyor.

Sonuç olarak Samsung, Note9 ile büyük yeniliklerden ziyade Note8 ve S9+’ta görülen eksikleri kapatarak doğru bir yol izlemiş. Günümüz döviz kuru ile cep yakan fiyatlara çıkan amiral gemileri arasında en dikkat çekici telefonlardan biri olmayı da başardıkları açık.

