Oppo, 10X kayıpsız yakınlaştırma özelliğini tanıttı

Oppo Mobil Dünya Kongresi’nde 10X kayıpsız yakınlaştırma ayarlarını tanıttı. 48 MP çözünürlüğe sahip birincil kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera içeren üçlü arka kamera yapısına sahip bir telefonda gösterilen özellik oldukça fazla beğeni topladı.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S10+, Note9, S9+ ve Note8 video karşılaştırma!

Bazı telefonlar bu özellik ile gelecek!

Mobil Dünya Kongresi’nin başlaması ile birlikte birçok markadan haberler gelmeye başlıyor. İlk haber Oppo markasından geldi. Henüz ismini açıklamadığı bir telefonda standına gelen ziyaretçilere 10X kayıpsız yakınlaşma ve 5G bağlantı teknolojisini tanıttı. Telefonun arka tarafında üçlü dikey kamera konumlandırması bulunurken, bu kameralar 48 MP Sony sensör, telefboto lensi, ultra geniş açılı lens şeklinde oldu. Bu kamera dizilişiyle birlikte 10X yakınlaştırmayı kayıpsız yapmayı başaran şirketin çıkacak olan diğer telefonlarında bu özelliği kullanması bekleniyor.

Ayrıca 20X dijital yakınlaştırmada sunan cihaz, 10X’e kadar obptik yakınlaştırma desteği sunuyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada bazı telefonların 10X optik yakınlaştırma ile geleceği vurgulanırken, bazı telefonların ise 5X optik yakınlaştırma ile geleceği söylendi.Aşağıdan 10X optik yakınlaştırmanın örneğine bakabilirsiniz.