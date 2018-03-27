Xiaomi Mi Mix 2s tanıtıldı!

Xiaomi Mi Mix 2s modeli, bugün Çin’de düzenlenen etkinlikle resmi olarak duyuruldu. Mi Mix serisinin çerçevesiz tasarım anlayışını aynen devam ettiren cihaz, gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Mix 2s özellikleri

Seramik beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen telefonun arka bölümünde iPhone X‘a benzer şekilde yerleştirilmiş çift kamera yer alıyor. Kameranın hemen altında ise parmak izi sensörünü görüyoruz.5.99 inç boyutlu ekranda %81.9 ekran kasa oranı yer alıyor. Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunan bu ekran, 1080 x 2160 çözünürlük ve 18:9 görüntü oranı sunuyor.

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Mi Mix 2S kamerasıyla iddialı bir akıllı telefon. Lansmanda açıklanan bilgilere göre DXOMark‘tan 97 ortalama skoru ile 5. sırada yer alan telefon, 12 + 12 MP‘lik arka kamerasıyla oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor. Cihazın arka kamerasında çift tonluı çift LED flaş, 2x optik zoom ve 4 eksenli OIS desteği de bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP’lik bir ön kamera mevcut. Ayrıca kamerada son dönemin gözde trendi yapay zeka da mevcut. Bu sayede telefon çektiğiniz sahneyi algılayarak bazı iyileştirmeler yapıyor.

Gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alan cihazda, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Lansmanda açıklanan bilgilere göre bu donanım bileşenleriyle telefon AnTuTu’da 277.178 skoru alıyor. Bu arada telefonun 6 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB depolama sunan farklı varyasyonları da olacak.

Son olarak 3400 mAh kapasiteli ve hızlı şarj destekli bir bataryanın da yer aldığını belirtelim. Ürünün fiyatı ise 8 GB RAM + 256 GB depolama olan model için yaklaşık 639 dolar.