Xiaomi Mi Mix 2 İçin Oreo Beta Programı Duyuruldu.

Xiaomi’nin çerçevesiz telefonu Mi Mix 2 için Oreo beta programı duyuruldu. Beta programı sınırlı sayıda kullanıcı kabul edecek.

Eylül ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mi Mix 2 kutudan Android 7.1 Nougat ile gelmekte. Çinli üreticinin Mi Mix serisinin 2. modeli olan ve 6 inç ekrana, Snapdragon 835 işlemci, 128GB hafıza ve 8Gb ram gibi özellikleriyle son derece güçlü olan cihaz için yazılım tarafında da kullanıcılar memnun ediliyor.

MIUI 9

Kapalı beta olarak uygulanacak bu programa oldukça sınırlı sayıda kullanıcı kabul edilecek ve bu kullanıcılar Xiaomi’nin Oreo tabanlı MIUI 9 sürümünü deneyimleyecek.

Ne zaman yayınlanacak ?

Xiaomi Oreo tabanlı MIUI 9 sürümünü Kasım ayı içerisinde bu haberimizde de duyurduğumuz cihazlara yayınlamaya başlamıştı

Şuan için nihai sürümün ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi bulunmazken, nihai sürüm için kullanıcıların birkaç ay daha beklemesi gerektiği tahmin ediliyor.

Mi Mix 2 kullanıcıları bu süreçte yer almak için MIUI Forum uygulamasından başvuru yapabilirken detaylı bilgi için buradan yararlanabilir.