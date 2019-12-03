Xiaomi Mi Max serisi resmen yolun sonuna geldi!

Xiaomi’nin büyük ekranlı akıllı telefon serisi Mi Max, kısa zamana kadar dördüncü modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak Xiaomi CEO’su Lei Jun, Haziran ayında yaptığı açıklama ile böyle bir planlarının olmadığını belirtti. Yeni bir gelişme, Xiaomi Mi Max serisinin tamamen ortadan kalktığını doğruluyor.

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Xiaomi Mi Max serisi için yolun sonu: Yeni model gelmeyecek!

Bir Xiaomi iştiraki olan Redmi’nin genel müdürü Lu Weibing, zaman buldukça Weibo üzerinden Mi fanların sorularını yanıtlıyor. Bir Weibo kullanıcısı, Weibing’e yeni Mi Max modelinin ne zaman geleceğine ilişkin bir soru sordu. Gelen önemli soruyu “Yeni bir model olmayacak.” şeklinde yanıtlayan Redmi başkanı, böylece büyük boyutlu modelin rafa kaldırıldığını doğrulamış oldu. Hatırlanacağı üzere yakın zamanda 5G uyumlu Mi Max 4 modelinin varlığı ortaya atılmıştı, ancak son bilgilere göre bu model üretilmeyecek.

Temmuz 2018’de tanıtılan Mi Max 3 modelinin bünyesinde 6.9 inç boyutunda bir Full HD ekran bulunuyor. Bu yıl duyurulan akıllı telefonların genellikle damla çentikli veya çerçevesiz tasarıma geçmesi, doğal olarak ekran boyutlarının da artmasına neden oldu. Dolayısıyla Xiaomi tarafında büyük ekranlı ayrı bir serinin yeterince ilgi çekmeyeceği de düşünülmüş olabilir. Ayrıca uluslararası pazarda satışa sunulan Xiaomi Mi Note 10 modelinin Mi Max serisinin yerine geçebileceği konuşuluyor.

Son olarak Mi Max 3’ün de üretiminin geçtiğimiz haftalarda sonlandığını ve eldeki stoklardan itibaren serinin tamamen tarihe karışacağını belirtelim.