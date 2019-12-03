Genel
Xiaomi Mi Max serisi resmen yolun sonuna geldi!
Xiaomi’nin büyük ekranlı akıllı telefon serisi Mi Max, kısa zamana kadar dördüncü modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak Xiaomi CEO’su Lei Jun, Haziran ayında yaptığı açıklama ile böyle bir planlarının olmadığını belirtti. Yeni bir gelişme, Xiaomi Mi Max serisinin tamamen ortadan kalktığını doğruluyor.
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Xiaomi Mi Max serisi için yolun sonu: Yeni model gelmeyecek!
Bir Xiaomi iştiraki olan Redmi’nin genel müdürü Lu Weibing, zaman buldukça Weibo üzerinden Mi fanların sorularını yanıtlıyor. Bir Weibo kullanıcısı, Weibing’e yeni Mi Max modelinin ne zaman geleceğine ilişkin bir soru sordu. Gelen önemli soruyu “Yeni bir model olmayacak.” şeklinde yanıtlayan Redmi başkanı, böylece büyük boyutlu modelin rafa kaldırıldığını doğrulamış oldu. Hatırlanacağı üzere yakın zamanda 5G uyumlu Mi Max 4 modelinin varlığı ortaya atılmıştı, ancak son bilgilere göre bu model üretilmeyecek.
Temmuz 2018’de tanıtılan Mi Max 3 modelinin bünyesinde 6.9 inç boyutunda bir Full HD ekran bulunuyor. Bu yıl duyurulan akıllı telefonların genellikle damla çentikli veya çerçevesiz tasarıma geçmesi, doğal olarak ekran boyutlarının da artmasına neden oldu. Dolayısıyla Xiaomi tarafında büyük ekranlı ayrı bir serinin yeterince ilgi çekmeyeceği de düşünülmüş olabilir. Ayrıca uluslararası pazarda satışa sunulan Xiaomi Mi Note 10 modelinin Mi Max serisinin yerine geçebileceği konuşuluyor.
Son olarak Mi Max 3’ün de üretiminin geçtiğimiz haftalarda sonlandığını ve eldeki stoklardan itibaren serinin tamamen tarihe karışacağını belirtelim.
Genel
Singapur Hava Yolları ilk İstanbul A350-900 uçuşunu gerçekleştirdi!
Singapur Hava Yolları yeni uçağı A350-900 ile ilk uçuşunu Singapur’dan İstanbul’a gerçekleştirdi. Bu uçuşla birlikte ilk kez Premium Economy sınıfı Türkiye’de kullanılmaya başlandı.
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Singapur Hava Yolları’nın Airbus A350-900 uçağında 42 Business Class, 24 Premium Economy ve 187 Economy Class olmak üzere toplam 253 koltuk bulunuyor. İleri teknolojisi ile KrisWorld yolcularına uçak içi eğlence hizmetini sunacak olan uçak, Wi-Fi hizmeti ile yolcularına uçuş sırasında hizmet verecek.
A350-900’ün Türkiye’den Singapur’a yapacağı ilk uçuşu için özel hazırlanan menüde yer alacak yemekler, Singapur Hava Yolları’nın Türkiye Facebook Sayfası’nı takip eden 100.000’den fazla kişinin oyları ile belirlendi. Business Class menüsünde Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Adana Kebap ve Kadayıf yer alırken, Premium Economy ve Economy Class’ta uçan yolculara İmambayıldı, Adana Kebap ve Sütlaç gibi Türk Mutfağı’nın en sevilen lezzetleri sunuldu.
AirBus A350-900 özellikleri
Airbus A350-900, 67 metre uzunluğu ve 65 metre kanat açıklığı ile oldukça büyük bir boyuta sahip. Uzun menzilli uçuşlar için tercih edilen uçak, normal şartlarda 15.000 km menzile sahip. Lakin Singapur Hava Yolları bünyesinde bulunan özel A350‘nin çok daha fazla menzile sahip olduğu biliniyor. Uçakta kullanılan motor, Rolls-Royce tarafından üretilen Trent XWB modeli. Bu motor ile menzil uzatılabilirken, daha fazla yakıt tasarrufu yapılabiliyor.
İçerisinde bulunan, çöp presleme makinesi ile hosteslerin çöpleri poşette biriktirmesinin önüne geçerken, Business Class’ta bulunan eğlence sistemi ile uçuşlarınız hareket kazanıyor. Business Class’ta 1+2+1 şeklinde oturma düzeni bulunurken, Premium Economy ve Economy Class’ta 3+3+3 şeklinde oturma düzeni bulunuyor. 13.000 metre irtifaya çıkabilen uçak, 945 km/s son sürata çıkabiliyor. Uçuşlardaki sehir süratı ise 903 km/s olarak biliniyor. Dış kaplama ve önemli parçalarında kompozit malzeme kullanılan uçağın, %53’ü kompozit malzemeden oluşmaktadır.
Boeing 787 Dreamliner ile aynı sınıf olarak gösterilen Airbus A350-900, Dreamliner’dan daha tasarruflu bir uçak olduğu biliniyor. Ayrıca uçağın genel tanımı olarak, geniş gövdeli, uzun menzilli ve çift jet motorlu jet yolcu uçağı diyebiliriz.
Genel
AMD, Almanya işlemci pazarında rekor kırarak market lideri oldu!
AMD, senelerdir uygun fiyata sahip işlemci ve grafik kartı çözümleriyle sektöre hakim olmaya çalışıyor. Dünya çapında olmasa da şimdilik Almanya perekende pazarında geçti ve liderliği elde etmiş oldu.
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AMD, Almanya’da işlemci pazarında tüm zamanların rekorunu elde ederek Intel’i solladı ve %82lik market paylaşımıyla sektörü domine etmeyi başardı. Bu rekor, Intel’in en çok pazar payı kaybettiği tarih olarak kayıtlara geçmiş oldu.
MindFactory.de’nin istatistiklerine göre Kasım ayı itibariyle, bilgisayarlar için donanım bazlı çözümler üreten firma AMD Ryzen CPU’larıyla satış rekorlarını alaşağı etti. Ekim ayında da markanın %78’lik işlemci marketinde büyük bir ivme yakaladığı gözlemlenmişti. Özellikle bu başarıyı, AMD’nin yeni nesil Ryzen 7 3700X ve Ryzen 5 3600x işlemci mimarilerine borçlu olduğunu söyleyebiliriz.
Her ne kadar i7-9700K ve i9-9900K gibi Intel’in en yeni çocukları, rakip olarak piyasada yer etse de; AMD’nin işlemci ailesi fiyatıyla, kitlesel popülariteyi yakalamayı başardı. Üst tarafta, sitenin paylaştığı rakamlara bakabilirsiniz.
Apple
iPod Classic efsanesi, uygulama olarak geri dönüyor
iPod Classic ile bütünleşen çembersel kontrol tuşunu özlediyseniz, yakında çıkacak bu uygulamayı seveceksiniz.
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iPod Classic efsanesini iPhone üzerinde yeniden diriltmek
Bir iOS geliştiricisinin üzerinde çalıştığı iPhone uygulaması ile iPod Classic‘in çembersel tuşunu, akıllı telefonunuzda yaşatabileceksiniz. Cooper Union Üniversitesi (New York) öğrencilerinden Elvin Hu, Ekim ayından beri üzerinde çalıştığı projesinin deneme görüntülerini, kendi Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Uygulama, temel olarak iPhone‘unuzu, tıklama sesleri ve “haptic” ekran bildirimi ile orijinalinden farksız, tam ekran bir iPod haline getiriyor.
Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh
— Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019
Twitter’da oldukça dikkat çeken bu proje, iPod‘un babası olarak bilinen Tony Fadell tarafından “Zamanda güzel bir yolculuk” şeklinde yorumlandı. Böyle bir uygulamayı yazma fikri Hu‘ya, okulundaki, iPod‘la ilgili olan bir çalışma kağıdından gelmiş. Bir haber sitesine attığı e-postada “Her zaman Apple ürünlerinin meraklısıydım. Ailem bana bunlardan birini alana kadar, çikolata paketlerinin üzerine iPhone arayüzü çizerdim. Bu durum beni tasarım kariyerim için çok ilham verici olmuştu” şeklinde ifadelerde bulundu.
Apple’ın eski Cover Flow özelliği de bu uygulamada olacak. Cover Flow, 3D grafikli bir arayüz sayesinde albüm ve şarkı kapaklarını kaydırarak, dinlemek istediğiniz şarkıyı kolayca bulmanıza yardımcı olan bir özellik. Ayrıca bu özellik yatay ekran modunda da kullanılabilecek.
Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI… pic.twitter.com/29Nfil70I3
— Elvin (@elvin_not_11) November 9, 2019
Peki iPhone kullancıları ne zaman iPod uygulamasına kavuşacak?
“Ya Apple bu uygulamanın yayınlanmasını engellerse?” sorusu gelebilir akıllara. Elvin Hu bu ihtimal karşısında “İnsanların, uygulamaya bu kadar ilgi gösterdiğini gördükten sonra, uygulamayı açık kaynaklı olarak yayınlarım.” şekline açıklamada bulundu. Uygulama hala daha geliştirme aşamasında fakat Aralık sonunda tamamlanacağı ön görülüyor.