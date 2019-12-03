Redmi Note 8 serisinden şaşırtan satış başarısı!

Xiaomi’nin orta seviyede iddialı akıllı telefonları Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, ilk olarak Eylül ayının sonunda satışa sunuldu. Ülkemizde özellikle 11.11 indirimleriyle oldukça rağbet gören modeller, küresel pazardaki satış performansı ile Çinli markanın yüzünü güldürmeyi başardı.

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Redmi Note 8 serisi, sadece 3 ayda 10 milyon satış rakamına ulaştı!

Xiaomi Hindistan başkanı Manu Kumar Jain, fiyat/performans oranıyla iddialı serinin Hindistan’da 1 milyon satış rakamını geride bıraktığını açıklamıştı. Yaklaşık 1 ayda gerçekleşen bu satış sayısının ardından küresel çapta çok daha farklı bir rekor daha geldi. Xiaomi’nin bugün yaptığı açıklamaya göre, iki telefon satışa sunulduğu 3 aylık dönem içerisinde toplam 10 milyon adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı. Popüler serinin halefi olan Redmi Note 7 ise aynı satış rakamına 4 ayda ulaşıp rekor kırmıştı. Bu yönden rekorun yaklaşık 1 ay daha geliştirildiğini söylemek mümkün.

Redmi Note 8; 6.39 inçlik Full HD ekran, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, dörtlü arka kamera ve 4.000 mAh batarya gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu modelin Pro versiyonu ise 64 megapiksellik arka kamerası, 6 GB RAM ve 4.500 mAh batarya ile dikkat çekiyor.

Son olarak 11 Kasım indirimleriyle birlikte Note 8’in 1.450 TL, Note 8 Pro’nun ise 2.000 TL seviyesine kadar gerilediğini belirtelim.