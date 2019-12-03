Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 serisinden şaşırtan satış başarısı!
Xiaomi’nin orta seviyede iddialı akıllı telefonları Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, ilk olarak Eylül ayının sonunda satışa sunuldu. Ülkemizde özellikle 11.11 indirimleriyle oldukça rağbet gören modeller, küresel pazardaki satış performansı ile Çinli markanın yüzünü güldürmeyi başardı.
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Redmi Note 8 serisi, sadece 3 ayda 10 milyon satış rakamına ulaştı!
Xiaomi Hindistan başkanı Manu Kumar Jain, fiyat/performans oranıyla iddialı serinin Hindistan’da 1 milyon satış rakamını geride bıraktığını açıklamıştı. Yaklaşık 1 ayda gerçekleşen bu satış sayısının ardından küresel çapta çok daha farklı bir rekor daha geldi. Xiaomi’nin bugün yaptığı açıklamaya göre, iki telefon satışa sunulduğu 3 aylık dönem içerisinde toplam 10 milyon adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı. Popüler serinin halefi olan Redmi Note 7 ise aynı satış rakamına 4 ayda ulaşıp rekor kırmıştı. Bu yönden rekorun yaklaşık 1 ay daha geliştirildiğini söylemek mümkün.
Redmi Note 8; 6.39 inçlik Full HD ekran, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, dörtlü arka kamera ve 4.000 mAh batarya gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu modelin Pro versiyonu ise 64 megapiksellik arka kamerası, 6 GB RAM ve 4.500 mAh batarya ile dikkat çekiyor.
Son olarak 11 Kasım indirimleriyle birlikte Note 8’in 1.450 TL, Note 8 Pro’nun ise 2.000 TL seviyesine kadar gerilediğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A 2020’yi, önümüzdeki hafta tanıtılabilir!
Samsung Galaxy A 2020, önümüzdeki hafta 12 Aralık’ta yapılacak lansmanla birlikte tanıtılabilir. Firmanın Vietnam tarafında yayınlanan video bunu doğrular nitelikte oldu.
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Koreli firma, Youtube’da yayınladığı video ile gelecek telefondan birtakım ipuçları verdi. Dikkat çeken detaylar arasında Note 10 ailesiyle hayatımıza giren ekranın üst orta kısmına yerleştirilmiş kamera çıkıntısını görüyoruz. Cihazın arka tarafında ise yeni kamera kurulumunu görmekteyiz.
Samsung’tan konuyla ilgili herhangi bir anons yapmadı. Önümüzdeki hafta 12’sinde şirketin cihazla ilgili detaylarında bulunduğu bir duyuru yapması bekleniyor. Bu duyurunun içerisinde resmi olarak Galaxy A51 ve Galaxy A71 serilerini görmeyi de umut ediyoruz.
Cihazın görsel tasarımı, Galaxy A51 ve A71’in sızdırılan görsellerine epey benzer yapıda karşımıza çıkıyor. İki cihazın da görsel şemalarını üst tarafta görebilirsiniz. İki cihazda da ekran içi kamera boşluğu ve arka tarafta kamera kısmı L şeklinde kurulum kullanılmış.
Anons bir haftadan fazla süreceğe benziyor. Firmanın yakın zamanda çok daha fazla fragmanı, Galaxy A (2020) serisi için yayınlayacaktır. Note 10’un benzersiz tasarımını orta ve orta-üst seviyede görmek açıkçası bizi şimdiden heyecanlandırıyor.
Akıllı Telefonlar
Yeni hızlı şarj teknolojisi rekorları alt üst ediyor!
Günümüzde şarj sürelerini azaltmak için çeşitli yenilikler denense de, kullanıcılar hızlı şarj teknolojilerinden tam anlamıyla memnun değil. Görünüşe göre geliştirme aşaması tamamlanan yeni bir şarj teknolojisi, Xiaomi’nin henüz piyasaya çıkmayan 100W değerindeki teknolojisini bile geride bırakacak!
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Yeni nesil hızlı şarj teknolojisi: 1 dakikada %80 doluluk oranı mümkün mü?
Pekin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Küresel Mezunlar Forumu, mobil cihazlar için devrimsel bir şarj teknolojisini ortaya çıkardı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin geliştirdiği hızlı şarj teknolojisine ilişkin araştırma sonuçları, Profesör Huang Yunhui tarafından paylaşıldı. Aktarılan verilere göre azot katkılı sert karbon anot kullanılarak yapılan çalışmalarda 1 dakika şarj ile %80 oranında batarya dolumu mümkün oluyor.
Yunhui’nin verdiği bilgilere göre proje 2014 yılında üniversite bünyesinden çıktı ve Huawei’ye devredildi. Bunun yanı sıra hızlı şarj teknolojisinin Huawei P30 modelinde denendiği ve olumlu sonuçlar alındığı da bildiriliyor. Ayrıca projenin güvenilirlik anlamında kanıtlanması için bazı yarışmalara katılması ve çevrecilik ödülü alması da dikkat çekiyor.
Xiaomi’nin geliştirdiği 100W süper şarj teknolojisi, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı 17 dakika içerisinde tamamen dolduruyor. Ancak bu teknoloji uygun şartlar sağlanamadığı için henüz endüstriyel üretime taşınabilmiş değil. Halihazırda Huawei’nin elinde bulunan karbon anot bazlı projenin gerçek hayata uyarlanması durumunda uzun şarj sürelerinin tamamen ortadan kalkabileceği iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 10 milyon Redmi Note 8’i sadece üç haftada sattı!
Xiaomi, Redmi Note 8’i 29 Ağustos’ta kullanıcılara duyurmuştu. Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, sadece üç hafta sonra çok önemli bir satış başarısına imza attı. Üretici, dünya çapında toplamda 10 milyon telefon sattıklarını açıkladı.
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Şirket, cihazı satışa çıkardıktan sonra Redmi Note 8’i kendi sitesi üzerinden fiyatında indirime gitmişti. Fakat bu sadece 6/128 GB’lık seçenek için sadece Çin’de uygulanmış bir politika olarak uygulandı.
Firma, Çin üzerinden yaptığı açıklamalarda günde 110,000 ünite telefon sattığını belirtti. Bu rakam satışın olduğu her gün için geçerliymiş.
Xiaomi, kendi anonslarında Redmi K30’a artık odaklanacağını belirtiyor. Yarın izleyeceği takvimi açıklaması bekleniyor. Biz, açıkçası firmanın 5G teknolojisine sahip modelleri yavaş yavaş duyurmasını bekliyoruz. İleri seviye bağlanılabilirlik ve daha hızlı şarj desteği seçeneğine sahip modellerde açıklanabilir.