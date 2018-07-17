Xiaomi Mi Band 3 Türkçe yapma rehberi videomuzda, akıllı bilekliğin dilini nasıl Türkçe yapabileceğiniz anlatıyoruz. Videomuzda izlediğimiz yönergelerin kaynağı, Gökay Gündoğan‘ın blogunda yer verdiği bilgiler olduğunu belirtelim.

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Xiaomi Mi Band 3 Türkçe yapma rehberi

Adım 1: Temiz bir kurulum olması adına, telefonunuzda kurulu olan Mi Fit uygulamasından eşleştirmeyi kaldırın ve uygulamayı silin. Google Play Store‘dan Mi Fit uygulamasını indirerek, bilekliğinizle telefonunuzu eşleştirin. Mi Fit uygulamasından Mi Band 3 ayarlarından “Bulunabilirlik” ayarını açın.

Adım 2: Aşağıda indirme linki bulunan GadgetBridge.apk uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin.

Adım 3: GadgetBridge uygulaması ile bilekliğinize bağlanın.

Adım 4: Aşağıda indirme linki bulunan TurkceYazilimDosyasi.pw dosyasını telefonunuza indirin. Bu dosyaya tıklayın ve nasıl açılmasını istediğini sorduğunda GadgetBridge uygulaması ile açın. Bu işlemden sonra güncelleme başlayacak ve güncellemenin sonunda Mi Band 3 Türkçe olacak.

Adım 5: (OPSİYONEL) Eğer arayan adında sorun yaşanırsa, aşağıda indirme linki bulunan MiFit.apk uygulamasını indirin ve telefonunuzdaki uygulamayı silerek bu uygulamayı kurun.

İndirme linkleri: https://drive.google.com/open?id=16EjjctcOd5cs9h2AzUxx60lZdb55Dk6M

Kaynak: Gökay Gündoğan