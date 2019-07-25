Xiaomi Mi Health sağlık uygulamasını duyurdu!

Xiaomi, Mi Health adı altında daha geniş kapsamlı özel bir sağlık uygulamasını yakın bir zamanda kullanıcılarına ulaştırmak için çalışıyor.

Çinli teknoloji devi, Mi Band, Mi Scale ve dahası gibi cihazları, kullanıcılarının sağlıklarıyla ilgili bilgilere ulaşmasına olanak tanıyor. Şirket bu tür cihazlardan gelen bilgileri tek bir yerde toplayan, Mi Health isimli bir sağlık takip uygulaması geliştiriyor.

İlginizi çekebilir: Honor 9X ve 9X Pro tanıtıldı: Tam ekran tasarımı, Kirin 810 işlemci

En son yayınlanan MIUI betada ortaya çıkan Mi Health uygulaması, Mi Fit uygulamasında bulunan birçok özelliğe sahip olmanın yanında yepyeni özellikleri de kullanıcılara getiriyor.

Xiaomi Mi Health ile herhangi bir fitness uygulaması gibi adım sayınızı, kalp ritminizi ve uyku sürenizi takip edebiliyorsunuz. Bu uygulama aynı zamanda egzersiz hedeflerinizi belirlemenize, etkinliğe bağlı olarak sağlık puanları vermenizi sağlayacak. Ayrıca sürekli olarak ulaşmaya başlarsanız hedefinizi arttırmanız önerecek.

Mi Health’i, MIUI 9.7.23 China Developer Build’de apk formatında yayınlayan bir XDA Developers üyesi sayesinde isteyen her kullanıcı, bu uygulamayı Android (Xiaomi beta kayıtlı veya rootlu bir Android cihazda) cihazına indirebiliyor.

Xiaomi’nin Mi Health uygulaması, hali hazırdaki Mi Fit uygulamasının yerine geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Görünüşe göre iki uygulama da daha geniş işlevler (Mi Health) ve daha az yer kaplama (Mi Fit) arasında bir seçenek sunmak için bir arada bulunacak.