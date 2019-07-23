Honor 9X ve 9X Pro tanıtıldı: Tam ekran tasarımı, Kirin 810 işlemci

Honor 9X ve 9X Pro modelleri bugün gerçekleştirilen lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Tam ekran tasarımla beraber açılır kapanır ön kamera sistemini kullanan şirket, ayrıca yeni Kirin 810 işlemcisini de kullanmayı ihmal etmemiş.

Honor 9X özellikleri

Honor 9X modelinde 6.59 inç boyutlu 1080p Full HD çözünürlüklü bir IPS LCD ekran bulunuyor. Ekranı herhangi bri çentikle ayrılmayan cihazda, görsellerden anladığımız kadarıyla sadece alt bölümde “çene” olarak isimlendirilen bölümde küçük bir çerçeveye yer alıyor.

Gücünü yeni Kirin 810 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM + 64 GB depolama ile 6 GB RAM + 64 veya 128 GB olmak üzere farklı seçenekler mevcut. Depolama alanını microSD kart desteğiyle birlikte arttırabilmek mümkün. Telefonun arkasında F/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP‘lik ana kamera ile birlikte 2 MP derinlik algılayan sensör bulunuyor. Ön tarafta ise açılır kapanır mekanizmaya sahip F/2.0 diyafram değerine sahip 16 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Batarya kapasitesi ise 4000 mAh olmasına rağmen ne yazık ki hızlı şarj desteği yok. USB-C üzerinden 10W‘lık bir şarj desteği sunuluyor.

Honor 9X Pro özellikleri

Honor 9X Pro modelinde ekran boyutu, çözünürlüğü, işlemci ve batarya kapasitesi aynı. Değişen özelliklerde dikkat çeken nokta 8 GB RAM ve 256 GB‘a kadar değişen depolama seçeneklerinin olması. Ayrıca Pro modelin arka tarafında üçlü bir kamera sistemi yer alıyor. Burada da değişen nokta 8 MP‘lik ultrageniş açı sensör olması. Bu sayede geniş açı fotoğraflar da çekilebiliyor.

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