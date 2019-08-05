Xiaomi, oyunculara yönelik ikinci dizüstü bilgisayar modeli olan Mi Gaming Laptop 2019’u duyurdu. Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019, fiyatına göre oldukça başarılı özellikler vaat ediyor.

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Oyuncu bilgisayarı Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı

Serinin ilk modeli ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olan Mi Gaming Laptop 2019, %81’lik geniş bir ekran-gövde oranına sahip. Tüm versiyonlarında 15.6 inç boyutunda Full HD ekran sunan bilgisayarda 144 Hz ekran yenileme hızı dikkat çekiyor. Ayrıca klavye tarafında 3 farklı moda sahip 4 renkli LED aydınlatma da tasarım tarafında dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019; bağlantı tarafında çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4 adet USB 3.0 girişi, HDMI çıkışı, Ethernet bağlantısı, mikrofon ve kulaklık jakı gibi destekleri sunuyor. 2 x 3W stereo hoparlör, Dolby Audio desteği ve HD kamera ise diğer detaylar arasında yer alıyor. 2.6 kilogram ağırlığındaki Mi Gaming Laptop 2019, 55Whr kapasiteli bataryası sayesinde 4.5 saate kadar kesintisiz olarak oyun oynatabiliyor.

Üç farklı versiyon ile çıkan laptopun özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Baz model

9. nesil Intel Core i5-9300H işlemci (Temel frekans 2.4GHz, Turbo Boost 4.1GHz)

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı

8 GB DDR4 RAM (2666 MHz)

512 GB PCIe SSD

15.6 inç Full HD ekran (144 Hz)

Orta model

9. nesil Intel Core i7-9750H işlemci (Temel frekans 2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı

16 GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666 MHz)

512 GB PCIe SSD

15.6 inç Full HD ekran (144 Hz)

Yüksek model

9. nesil Intel Core i7-9750H işlemci (Temel frekans 2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)

NVIDIA GeForce RTXTM 2060 ekran kartı

16 GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666 MHz)

512 GB PCIe SSD

15.6 inç Full HD ekran (144 Hz)

İlk olarak Çin’de satışa sunulan Mi Gaming Laptop 2019’un baz modeli yaklaşık 1.080 dolar, orta model 1.239 dolar, yüksek modeli ise 1.297 dolarlık fiyatıyla kullanıcılarını bekliyor.