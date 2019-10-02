Xiaomi Mi CC9 Pro 24 Ekim’de tanıtılabilir

Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıtımını yapmış olduğu yeni amiral gemisi olan Mate 30’un satış rakamları hakkında şaşırtıcı bir iddia da bulundu.

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Çinli Dev, yaptığı açıklamada Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun bir milyon satış rakamını zaten aştığını belirtti. Cihazlar 26 Eylül’de ilk kez Çin’de satışa çıkmıştı.

Çıkışından bu yana bir hafta geçmesine rağmen şirketin çok etkileyici bir ivme yakaladığını söyleyebiliriz. Birkaç gün önce Çin’in başkenti Shenzen’de Huawei yeni bir mağaza açılışı yaptı. Bu rakamlar da o etkinlikte dile getirilmişti.

Akıllı telefonların satışa çıkışıyla birlikte, dakikada 500 milyon Çin Yuanı toplandığını ve dakika başına 100 milyon satış yapıldığını ima etti.

Çin halkı Huawei’ye milliyetçi tutum sergiledi

Şirketin, gelen bu yoğun talebi karşılaması oldukça zor olmuş. Bununla birlikte firmanın anavatanında Amerika’dan gelen ticari ambargolara karşı Çin halkı oldukça sert cevap verdiğini gösterdi. Yeni bayrak gemisi olan Mate 30 ailesi bilidiği üzere Google Play Servislerini çalıştırmıyor. (Zaten, Çin’de yapılması mümkün değil.)

Aşağıda, binlerce insanın, yeni çıkan cihazı almak için sıra beklediğini görebilirsiniz. Görseller, Çin tabanlı bir forum sitesi olan Weibo’da paylaşılmış.

Mate 30 Pro’nun orman yeşili rengi oldukçu çekici olsa gerek ki ilk tükenenlerden biri olmuş gözüküyor. Münich, Almanya’daki resmi etkinliğe rağmen, cihaz ailesi Avrupa veya Çin dışında herhangi bir yerde satışa çıkmadı. Bu ay içinde satışlara başlanılacağı düşünülüyordu. Fakat, kesin bir çıkış tarihi henüz elimize ulaşmış değil.