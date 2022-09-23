Hatırlarsınız ki 2020 yılında Xiaomi, uygun fiyatı ve etkileyici işlevcileri ile oldukça popüler olan Mi Box 4K uydu cihazını piyasaya sürdü. Büyüleyici aygıtın tanıtılmasından 2 yıl sonra şirket, kullanıcıların ikinci nesil çağrılarını duymuş olsa ki, yeni bir model çıkarmak üzere. Xiaomi Mi Box 2 olarak adlandırabileceğimiz uydu cihazı FCC sertifikasını aldı. Bu durum cihazın yakında kullanıcıların beğenisine sunulacağının en büyük göstergesi. Sertifika listesi ayrıca yeni ürünün bazı teknik ve tasarımsal özelliklerini ortaya çıkardı. Ayrıntılar haberimizde.

İçindekiler Xiaomi Mi Box 2 Cihazının Beklenen Özellikleri

Xiaomi Mi Box 2 Cihazının Beklenen Özellikleri

Xiaomi’nin yeni ürünü, Federal İletişim Komisyonu (FCC) web sitesinde MDZ-28-AA model numarasıyla göründü. Sertifika, cihazın bazı teknik özeliklerine ve tasarımına ışık tuttu. Yukarıdaki görselde de görülebileceği gibi, Xiaomi Box 4K 2 selefiyle aynı şekle sahip. Cihazın ağırlığı ve tasarımı eski model gibi Apple TV 4K’ya çok benziyor. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi, cihaz 4K çözünürlüğe kadar akışı destekleyecek. Buna ek olarak Xiaomi TV, Stick aygıtında bağlantı için Bluetooth ve Wi-Fi 5G teknolojileri ile birlikte gelecek. Modern satışların aksine ürün tüm aksesuarları ile beraber kullanıcılara sunulacak. Bu aksesuarlar: Bir uzaktan kumanda, bir HDMI kablo, 5W güç adaptörü (5V-1A) ve bir Xiaomi Stcik. Aynı birincide olduğu gibi yeni model de çeşitli video platformlarından HDR özellikli içerikler aktarabilecek.

Görüldüğü gibi cihaz ile ilgili bilgiler hala çok kısıtlı. Xiaomi tarafından henüz resmi bir doğrulama gelmediğini de belirtmekte fayda var. Ancak FCC biriminin bu konuda en güvenilir sertifikasyon olduğu bir gerçek. Teknoloji dünyası yakında Xiaomi Mi Box 2’yi tanıyacak gibi duruyor.

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