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Xiaomi Mi Box 3, Android 9 güncellemesini aldı
Xiaomi, ağustos ayının başında Mi Box 3 için Android 9 beta güncellemesini geç de olsa yayınlamıştı. Söz konusu güncelleme 620 MB boyutundaydı ve yenilik olarak Mi Remote uygulamasını getirmişti. Xiaomi sonunda Android TV 9.0’ın kararlı sürümünü Mi Box 3 için yayınladı.
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Android 9 ile gelen yenilikler
Güncelleme 650 MB boyutunda ve Temmuz 2020 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Yeni bir ayar düzeni, güç tuşunu basılı tutarak geçiş yapılabilen bir güç menüsü, ön yüklü olarak gelen Amazon Prime Video uygulaması, Google Play kısayolu gibi özellikler eklendi.
Konuyla ilgili yapılan bir Reddit paylaşımına göre; güncelleme bölgesel olarak değil, tüm dünyada aynı anda başladı. Halihazırda bir Mi Box 3 sahibiyseniz, güncellemeleri kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Güncelleme bildirimini almadıysanız, buradan güncelleme paketini manuel olarak indirebilirsiniz. Aynı güncelleme Mi Box S modeline nisan ayında yayınlanmıştı. Dolayısıyla, Mi Box S için yayınlanan tüm hata düzeltmeleri bu güncellemede de bulunuyor.
Mi Box 3; dört çekirdekli bir Amlogic yonga seti, Mali 450 grafik işlemci ve 2 GB RAM barındırıyor. 4K@60fps videolar oynatabilen cihaz, Dolby Digital Plus ses desteğine sahip.
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Hyundai’nin premium markası Genesis, GV70 için gün sayıyor!
Genesis, şu sıralar hala kamuflaj altında olan, ikinci SUV modeli GV70‘in ipucu görüntülerini yayınladı.
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Bir yılı geçkin süredir GV70’i, casus fotoğraflardan biliyoruz. Fakat Genesis’in yayınladığı bu görsellerle, onu biraz daha iyi detaylandırmak mümkün. Aracın, markanın ilk SUV modeli GV80‘den biraz daha küçük fakat biraz daha şık bir tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz.
Genesis’in “Atletik Zerafet” olarak adlandırdığı tasarım felsefesini, GV70 modeli üzerinde uygulamış. Markanın diğer modelleri G70, G80 ve G90 ile benzer dörtlü lambalara (Marka buna Quad Lamp diyor.) sahip olan araçta, ortadaki büyük siyah ızgara ve yanlardaki çift ızgara dikkat çekiyor.
Aracın yan profili ise alışagelmişten biraz farklı. GV80’e kıyasla daha kısa dingil mesafesi, kalın C sütunları ve C-D sütunları arasında küçük yan pencereler bulunuyor. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, eğimli arka camla buluşuyor. Arkada ise ön farlarla benzer tasarımdaki Quad Lamp arka farlar yer alıyor.
Genesis, bu görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte, “İkinci SUV modelimiz Genesis GV70’in bu erken görsellerini sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Heyecan verici tasarımıyla, ürün gamımızın marka değerine güç katıyor. Yakın bir gelecekte GV70 ile ilgili tüm detayları paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.
GV70’in resmi tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
Kaynak: Carscoops
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2021 Audi A3, 67 km elektrik menzilli plug-in hibrit ile geliyor!
Audi, elektrikli ürün gamını, A3 Sportback 40 TFSI e modelini ekleyerek genişletiyor. Bu model, eski A3 e-tron‘un yerine getirildi.
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A3 Sportback 40 TFSI e modeli, hibrit bir araç. 1.4 litre hacmindeki benzinli motoru 148 beygir güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip. Bu motora ise 107 beygir güç ve 330 Nm tork değerlerine sahip bir elektrik motoru eşlik ediyor. Bu iki ünitenin toplam çıkışı ise 201 beygir güç ve 350 Nm tork şeklinde.
0-100 km/s hızlanmasını 7.6 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 227 km/s olarak açıklandı. Tamamen elektrikli moddaki ise maksimum hız ise 140 km/s seviyesinde. Eski NEDC döngüsüne göre 1.4 l/100 km gibi bir ortalama tüketim değeri olan A3 Sportback 40 TFSI e’nin CO2 salınımı ise 32 g/km şeklinde.
NEDC döngüsüne göre 78 km veya WLTP döngüsüne göre 67 km olan saf elektrikli menzil, önceki modele göre 20 km artmış. 13 kWh değerindeki pil, arka koltukların altında konumlandırılmış. En fazla 2.9 kWh güçle şarj edilebilen bataryanın tam dolu hale gelmesi içim 4 saatin üzerinde bir zaman gerekiyor.
16 inçlik jantların standart geldiği A3 Sportback 40 TFSI e’nin bagajı, arka koltuklar dikken 280 litre, yatırılmış haldeyken 1100 litre hacme sahip. Batarya koruma ve batarya şarj etme şeklindeki iki farklı sürüş modu, MMI bilgi-eğlence sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca standart MMI sistemi, Android Auto, Apple CarPlay ve sürücünün telefonunu arabaya bağlayan myAudi uygulamasına da sahip. Panaromik cam tavan, spor koltuklar, head-up display ve Audi Virtual Cockpit gibi donanımlar ise opsiyonel olarak alınabiliyor.
Audi A3 Sportback 40 TFSI e’nin bu sonbaharda Avrupa‘da satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca bu modelin biraz daha sportif bir versiyonunun da piyasaya sürüleceği belirtildi.
Kaynak: Carscoops
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Gmail kullanıcıları, Google Meet’i bir süre daha sınırsız kullanabilecek
Google, video konferans platformu Meet’i her geçen gün yeni özellikler ekleyerek büyütmeye devam ediyor. COVID-19 salgınının başlangıç döneminde, Google Meet’in premium özelliklerini ücretsiz olarak sunmaya başlayan Google, 30 Eylül tarihi itibarıyla ücretsiz kullanıcılara günlük 60 dakikalık video konferans limiti getireceğini duyurmuştu. Şirket, Gmail hesabı ile Google Meet’i kullanan kullanıcıların sınırsız video konferans deneyimini gelecek yıla kadar uzatacağını açıkladı.
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Gmail kullanıcıları için yeni tarih: 31 Mart 2021
Mart ayı başında açıklama yapan şirket, Google Meet’in premium özelliklerinin G Suite müşterileri için ücretsiz olarak sunulacağını açıklamıştı. Şirket, nisan ayında normal kullanıcılar için de Google Meet’i ücretsiz hale getirmiş ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar herhangi bir sınırlama getirmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştu.
Şirketin bu süreyi uzatmayacağı düşünülüyordu fakat gelen yeni haberler durumun değiştiğini gösterir nitelikte. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Gmail kullanıcılarının Google Meet’i bir süre daha limitsiz bir şekilde kullanabileceği belirtildi.
Google konu ile ilgili açıklama yaptı
“Tatil sezonuna yaklaşırken, Meet kullanıcılarının önümüzdeki aylarda da iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmaya devam etmek istiyoruz. Taahhüdümüzün bir nişanesi olarak, Gmail hesapları üzerinden kullanılan ücretsiz sürümde, 31 Mart 2021 tarihine kadar sınırsız Meet görüşmeleri yapmaya devam edebileceksiniz.”
Şirketin 31 Mart 2021 tarihinden sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu.