Xiaomi Mi Box 3, Android 9 güncellemesini aldı

Xiaomi, ağustos ayının başında Mi Box 3 için Android 9 beta güncellemesini geç de olsa yayınlamıştı. Söz konusu güncelleme 620 MB boyutundaydı ve yenilik olarak Mi Remote uygulamasını getirmişti. Xiaomi sonunda Android TV 9.0’ın kararlı sürümünü Mi Box 3 için yayınladı.

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Android 9 ile gelen yenilikler

Güncelleme 650 MB boyutunda ve Temmuz 2020 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Yeni bir ayar düzeni, güç tuşunu basılı tutarak geçiş yapılabilen bir güç menüsü, ön yüklü olarak gelen Amazon Prime Video uygulaması, Google Play kısayolu gibi özellikler eklendi.

Konuyla ilgili yapılan bir Reddit paylaşımına göre; güncelleme bölgesel olarak değil, tüm dünyada aynı anda başladı. Halihazırda bir Mi Box 3 sahibiyseniz, güncellemeleri kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Güncelleme bildirimini almadıysanız, buradan güncelleme paketini manuel olarak indirebilirsiniz. Aynı güncelleme Mi Box S modeline nisan ayında yayınlanmıştı. Dolayısıyla, Mi Box S için yayınlanan tüm hata düzeltmeleri bu güncellemede de bulunuyor.

Mi Box 3; dört çekirdekli bir Amlogic yonga seti, Mali 450 grafik işlemci ve 2 GB RAM barındırıyor. 4K@60fps videolar oynatabilen cihaz, Dolby Digital Plus ses desteğine sahip.