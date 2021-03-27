Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band serisi, 120 milyon satışa ulaştı!
Geçtiğimiz günlerde, 29 Mart tarihinde tanıtılması planlanan Xiaomi Mi Band 6 hakkında pek çok yeni rapor ve sızıntı ortaya çıktı. Bugün Xiaomi, yeni akıllı bilekliğini 29. basın toplantısında tanıtacağını duyurdu. Ayrıca şirket, yayınladığı poster ile yeni nesil bilekliğin ekranını ve tasarımını gösterdi. Paylaşılan görsellerle birlikte, cihazın önceki nesile göre tam ekrana daha çok yaklaştığını söyleyebiliriz. Yani bileklik, çok daha ince çerçevelere sahip olacak.
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Xiaomi Mi Band serisi hakkında hangi veriler ortaya çıktı?
Xiaomi Group‘un cep telefonu departmanı başkan yardımcısı Zeng Xuezhong, Xiaomi Mi Band serisi hakkında bazı önemli verileri paylaştı. Paylaşılan verilere göre Mi Band serisi, 120 milyon satış adetini aştı. Ayrıca Xuezhong, Mi Band serisini “ulusal bileklik” olarak nitelendiriyor. Buradaki “ulusal” takısında, Çin milleti kastediliyor. Bununla birlikte Mi Band 6, bu serinin “mezuniyet modeli” yani en güçlü cihazı olacak.
Şirketin akıllı bileklik serisi olan Mi Band ailesi, uzun zamandır firmanın en çok sattığı ürünler arasında yer alıyor. Xuezhong‘a göre bu seri, yaklaşık yedi yıldır kullanıcılara en iyi bileklik deneyimini sunmayı amaçlıyor. Bu da Mi Band serisinin 2014’den bu yana 120 milyon adet akıllı bileklik sattığını gösteriyor. Ayrıca Mi Band’in popülerliği, diğer giyilebilen teknolojik cihazları da olumlu yönde etkiledi. Xuezhong, Xiaomi Mi Band 6‘nın yeni bir deneyim ve güncel bir tasarım sunacağını belirtti.
Genel
Honor Band 6 modelinin küresel satış fiyatı belli oldu!
Honor Band 6 küresel pazar için satışa çıkıyor. Merakla beklenen akıllı bilekliğin küresel pazar için fiyatı ve satış tarihi belli oldu.
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Honor Band 6 mart ayının sonunda küresel pazara satışa çıkıyor!
Honor, akıllı bileklik piyasasında adından söz ettirmek istiyor. Band serisinin yeni üyesini tanıtan teknoloji devi, rekabette öne çıkmayı planlıyor. Akıllı bilekliğini küresel pazar için piyasaya sürecek olan firma, cihaz için merakla beklenen satış fiyatını belirledi. Akıllı bileklik küresel pazarda 49.90 euroluk bir satış fiyatına sahip olacak. Ayrıca cihaz içerisinde bulunduğumuz mart ayının sonunda küresel pazar için satışa çıkacak. Satışlar ilk olarak AliExpress üzerinden gerçekleşecek.
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Akıllı bileklik piyasasında öne çıkmayı planlayan Honor Band 6, Kasım 2020‘de ilk olarak bizleri karşılamıştı. 1.47 inçlik ekran boyutuna sahip akıllı bileklik, AMOLED panel ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantı özelliğine sahip olan akıllı bileklik, GPS desteği sunmamakta. Toplam 10 adet spor modu bulunan akıllı bileklik piyasadaki rakipleri gibi uyku takibi nabız ölçme gibi özellikleri de bünyesinde bulundurmakta. Bununla birlikte firmanın iddiasına göre akıllı bileklik 14 gün şarj olmadan çalışabilmekte. Artık küresel pazardaki kullanıcılarını bekleyen akıllı bileklik bakalım beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Amazfit Band 5 Türkiye’de Satışa Çıktı!
Amazfit Band 5, sağlık yönetimi seçenekleriyle akıllı sağlık bilekliklerinde beklentiyi yeni bir seviyeye taşıyor. Amazfit Band 5, şu anda piyasada benzer fiyata sunulan popüler giyilebilir bantlar arasında rekabetçi donanım, yazılım ve işlevleriyle öne çıkan çok yönlü bir akıllı sağlık bandı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
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Amazfit, giyilebilir ürünler serisinin yeni ürünü Amazfit Band 5 akıllı bilekliğini Türkiye’de satışa sundu. Ayrıca Amazfit Band 5, evde veya spor salonunda yapacağınız egzersiz gruplarının hemen hepsini desteklemenin yanı sıra; Amazon Alexa akıllı asistan işlevlerine erişimi destekliyor. Böylece kullanıcılar eksiksiz ve akıllı bir sağlıklı yaşam deneyimine sahip oluyor. Aynı zamanda Amazfit Band 5, zengin özellikleri ve uygun fiyatıyla sağlık bilincine sahip olan veya zindeliğini geliştirmek isteyen herkes için seçenek ortaya koyuyor.
Bilimsel Verilere Dayalı Kapsamlı Sağlık Yönetimi
Amazfit Band 5, bilimsel verilere dayalı kişisel sağlık yönetim sistemiyle bileklik kategorisini yeni bir seviyeye taşıyor. Amazfit Band 5’in sahip olduğu bazı özellikler şöyle:
BioTracker 2: Amazfit Band 5, tıbbi bir cihaz olmamasına rağmen yeni nesil PPG optik sensör BioTracker™ ile geliyor. Böylece Zepp tarafından şimdiye kadar geliştirilen en zengin ve hassas biyosensör olan BioTracker™, dinlenme kalp atış hızı, kalp atış hızı bölgeleri ve yüksek kalp atış hızı uyarısı gibi fonksiyonlarıyla kalp sağlığınızı izlemenize ve dengede tutmanıza yardımcı oluyor.
Gelişmiş OxygenBeats ise Zepp’in kendi geliştirdiği yapay zeka motoru yardımıyla kan oksijen doygunluğunu izlemeye alıyor. OxygenBeats™, profesyonel oksijen ölçüm cihazlarının sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yalnızca %1,67 hata oranına sahip.
PAI Skoru, bu sistem basit etkinlik izleme metriklerini kullanarak, günlük kalp atış hızı verilerinizi ve sağlıklı kalmak için ne kadar etkinliğe ihtiyacınız olduğunu kişisel PAI skoru biçiminde görüntülüyor. Dolayısıyla bilimsel araştırmalar PAI skorunuzun 100’ün üzerinde olmasının, ömrünüze 5 yıl eklediğini ve kardiyovasküler hastalıklara dayalı ölüm riskini ortalama %25 oranında azalttığını gösteriyor.
Uyku Kalitesi İzleme, uyku düzeninizi anlamak için toplam uykunuzu, hafif uykunuzu, derin uykunuzu ve hızlı göz hareketi safhasını (REM) ölçebiliyor. Amazfit Band 5, 20 dakikayı geçen gündüz uykularında bile uyku düzeninizi takip ediyor.
Adet Döngüsü İzleme, kadınların adet dönemlerini ve yumurtlamayı takip etmeye yardımcı oluyor ve faydalı hatırlatıcılar sunuyor.
Stres İzleme, rahat, normal, orta ve yüksek olmak üzere kalp atış hızı değişkenliğiniz aracılığıyla 4 seviyede stres seviyenizi hesaplıyor.
Nefes Egzersizleri, derin nefes alma ve gevşeme egzersizleriyle stresi azaltmaya yardımcı olmak üzere kullanıcısına rehberlik ediyor.
Amazfit Band 5: Çok Yönlü Akıllı Bileklik
Amazfit Band 5, 126 x 294 çözünürlüğe sahip 1,1 inç AMOLED renkli ekranla donatılan bandın 2.5D temperli camı parmak izi bırakmayan kaplamaya sahip. Ayrıca cihaz kayış hariç sadece 12 gram ağırlığa sahip. 125 mAh pili, Bluetooth 5.0 bağlantısı ve kullandığı güç tasarrufu teknolojileri sayesinde normal kullanım senaryosunda pili 15 güne kadar dayanması mümkün. Ek olarak güç tasarrufu senaryosunda bu süre 25 güne, bekleme modunda 3 aya ulaşıyor. Üç renkte sunulan cilt dostu TPU kayışla birlikte geliyor. 5ATM su direnci sayesinde yüzme dahil 11 spor modu destekliyor. Cihazı kişiselleştirmek için uygulama üzerinden indirilebilen 45’ten fazla saat yüzü arasından seçim yapılabiliyor. Ayrıca bazı saat arayüzlerinde düzenleme olanağı sunan widgetler destekliyor.
Alexa ile Amazfit Band 5 Daha da Akıllı
Amazfit Band 5, desteklenen bölgelerde Amazon Alexa desteğiyle birlikte geliyor. Alexa ile bilek bandına soru sorup cevabını alabiliyor, çeviri yaptırabiliyor, alışveriş listeleri oluşturabiliyor, alarmlar, zamanlayıcılar ve hatırlatıcılar kurabiliyor, hava durumunu öğrenebiliyor, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Ek olarak yerleşik Alexa yetenekleri, mevcut pazarlarda ücretsiz OTA güncellemeleriyle etkinleştiriliyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Amazfit Band 5, 329,90 TL’ye Hepsiburada.com ve çok sayıda saygın online satış platformundan ve 26 Mart tarihinden itibaren BİM mağazalarından satışta olacak.
Aksesuar
Xiaomi Mi Band 6, 29 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak!
Bugün Xiaomi, yeni akıllı bilekliği olan Xiaomi Mi Band 6‘nın lansman tarihini 29 Mart olarak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Pazartesi günü gerçekleşecek lansmanın odak noktası, şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 11 Ultra olacak. Bununla birlikte sunumda, Mi NoteBook Pro 2021‘in tanıtılmasını da bekliyoruz. Kaynağa göre Mi Band 6 da bu sunumda önemli bir yer tutacak.
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Xiaomi Mi Band 6 hakkında neler biliyoruz?
Xiaomi Mi Band 6, gelişmiş özellikleri ile seleflerinden çok daha yetenekli bir akıllı bileklik olacak. Yeni akıllı bileklikte, kandaki oksijen oranını ölçmeye yarayan yeni bir sensör ve GPS alıcısı bulunmakta. Ayrıca cihazın NFC desteği bulunan bir modeli de mevcut. Bununla birlikte cihaz, yaklaşık 30 adet spor modu ile gelecek. Ayrıca pek çok kullanıcının ihtiyacı olan WhatsApp ve Telegram entegrasyonu da yeni model ile birlikte kullanıma hazır olacak. Akıllı bilekliğin görünümü açısından seleflerinden pek farklı bir yanı olmayacak. Ancak ekran çözünürlüğü artacağı için görüntü kalitesi de artacak.
Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili beklenen en önemli detaylardan biri de fiyatlandırması. Cihazın satış fiyatında, önceki nesile göre bir artış olmayacağı bazı sızıntılarda ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı bileklikler, düşük maliyetli olduğu için ekran kartı veya oyun konsollarındaki gibi bir kıtlık yaşanması da beklenmiyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Quincii, 1 gün önce
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Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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