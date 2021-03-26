Akıllı Telefonlar
Oppo A74 4G, Google Play Console’da görüntülendi!
Oppo‘nun hem 4G hem de 5G modeli ile gelecek olan Oppo A74 akıllı telefonu, bugün Google Play Console‘da resmi olarak ortaya çıktı. Paylaşılan listede, 4G modelin ekran, yonga seti ve yazılım detayları mevcut.
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Oppo A74 4G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Google Play Console sertifikasına göre Oppo A74 4G, FHD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihaz, Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte telefon, 6 GB RAM desteğine sahip olacak. Henüz cihazın diğer RAM ve depolama alanı seçenekleri hakkında bir bilgi yok. Yazılım tarafında ise Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 cihazda mevcut. CPH2219 model numarasına sahip olan telefon, daha önce FCC, TKDN ve Wi-Fi Alliance tarafından sertifika almıştı. Bu sertifikasyon raporlarında da cihazla ilgili bazı teknik özellik sızıntıları bulunmakta.
Birkaç gün önce sızdırılan bir posterde, cihazın 6.43 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile geleceği ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, telefonun 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olduğunu da öğrendik. Kamera tarafında ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunmakta. Bu ana kameraya, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor. Telefonun ultra geniş açılı kamerasının bulunup bulunmayacağı ise henüz belli değil. Serinin 5G modeli ise Snapdragon 480 yonga seti ve 6 GB RAM ile gelecek. Bunun yanı sıra cihazda 5000 mAh batarya ve Android 11 tabanlı ColorOS 11 sürümü mevcut.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra Geekbench üzerinde görüntülendi!
Xiaomi Mi 11 Ultra modeli Geekbench platformuna uğradı. Merakla beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci de böylelikle kesinleşti.
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Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!
Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonları ile piyasada önemli bir alternatif oluşturmayı hedefliyor. Mi 11 serisi için kolları sıvayan akıllı telefon üreticisi, yeni detaylar ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Serinin en kuvvetli modeli olması beklenen Mi 11 Ultra, geçtiğimiz günlerde Geekbench‘e uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 1132 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3488 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte Geekbench sayesinde cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Buna göre Xiaomi Mi 11 Ultra, Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Tanıtımına çok az bir süre kalan akıllı telefon, amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı hedefliyor. Ayrıca cihazın bazı teknik özellikleri de daha önceden ortaya çıktı. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya 67W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. 29 Mart tarihinde tanıtılacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
MediaTek, 2020 yılının en çok satış yapan işlemci üreticisi oldu
Omdia tarafından yayınlanan verilere göre, 2020 yılında işlemci tedariğindeki en büyük isim; Qualcomm’u tahtından eden MediaTek oldu. İşlemci tedariği konusunda 2020 yılını zirvede kapatan şirket, 2019 yılında %17.2 olan pazar payını; %27.2’ye çıkardı.
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2020 yılında, hangi üretici ne kadar işlemci sattı
|Üretici
|
2020
(Milyon)
|
2019
(Milyon)
|
Pazar Payı (2020)
|
Yıldan Yıla değişim oranı
|MediaTek
|
352
|
238
|
27%
|
48%
|Snapdragon
|
319
|
386
|
25%
|
-18%
|Apple
|
204
|
195
|
16%
|
5%
|Kirin
|
147
|
177
|
11%
|
-17%
|Exynos
|
115
|
177
|
9%
|
-35%
|Diğer
|
100
|
146
|
8%
|
-32%
|Exynos yada Snapdragon
|
36
|
55
|
3%
|
-35%
|UNISOC
|
23
|
12
|
2%
|
89%
|Armada
|
0.0
|
0
|
0%
|
-100%
|Genel Toplam
|
1,295
|
1,387
|
100%
|
-7%
MediaTek’in en büyük müşterileri “Xiaomi” ve “Oppo” oldu
2020 yılında, MediaTek’in en çok satış yaptığı akıllı telefon üreticisi, Xiaomi oldu. MediaTek, 2020 yılı içinde Xiaomi’ye 63.7 milyon adet işlemci satmayı başardı. Bu rakam, 2019 yılındaysa 19.7 milyon adetti. Yani oransal olarak baktığımızda, MediaTek ve Xiaomi arasındaki işlemci alışverişi yıllık bazda %323.3 oranında büyümüş durumda. Xiaomi, her ne kadar MediaTek’in en büyük müşterilerinden biri gibi gözükse de; raporlara bakıldığında şaşırtıcı bir şekilde Samsung’un da MediaTek’in önemli müşterileri arasında olduğunu görüyoruz. Samsung’un 2020 yılında dünya çapında sattığı cihazlardan 43.3 milyonu, MediaTek işlemcilere sahipti.
Sıklıkla MediaTek işlemciler kullandığını gördüğümüz Oppo da, 2020 yılı içinde MediaTek’in en büyük 2. müşterisi konumunda. Oppo’nun, 2020 yılında MediaTek’ten satın aldığı işlemci adediyse, 55.3 milyon. Bu rakam, 2019 yılında Oppo için 46.3 milyon adetti. Fakat şöyle de ilginç bir durum var ki; eğer realme’nin de MediaTek’ten satın aldığı işlemciler de işin içine dahil edilirse, sıralama tamamen değişiyor ve MediaTek’in en büyük müşterisi Oppo olmuş oluyor. realme’nin de MediaTek’ten satın aldığı işlemcileri bu hesaplamaya dahil ettiğimiz zaman, bu rakamın 55.3 milyondan 83.19 milyona çıktığını görüyoruz.
MediaTek, 2020 yılında bu kadar büyümeyi nasıl başardı?
Amerikan hükümetinin Huawei’ye ambargo uygulamasının ardından Huawei, işlemci tedariği için MediaTek tarafına yönelmeye başladı. Bunun üzerine MediaTek, Huawei’nin ve diğer akıllı telefon üreticilerinin taleplerini karşılayabilmek adına teknolojisini ve tedarik zincirini geliştirebilmek adına birçok yatırım yaptı. MediaTek’in teknik taraftaki atılımını gören diğer akıllı telefon üreticileri de; uygun fiyatlarla işlemci satan MediaTek’in kapısını çalmaya karar verdi. Yani özetlediğimiz zaman, Huawei üzerindeki Amerikan ambargosu, dolaylı yoldan MediaTek’in gelişip ilerlemesine de katkıda bulundu. Bunun da ardından MediaTek’in işlemci kalitesini ve ürün gamını artırması da, son kullanıcı üzerinde pozitif bir etki yaptı. Özellikle Dimensitu ailesiyle ilgili, müşteriler tarafından çok iyi geri dönüşler alan üreticiler MediaTek’i daha çok tercih etmeye başladı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra yeni bir pil teknolojisi ile geliyor!
Xiaomi, Mi 11 Ultra modelinde kullanılan yeni pil teknolojisi açıkladı. İşte Mi 11 Ultra‘nın yüksek performanslı yeni pil teknolojisi.
Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra‘nın yeni pil teknolojisini açıkladı. Xiaomi sözcüsü Daniel D, Xiaomi’nin yeni modelinde kullanacağı pil teknolojisinden bir Tweet’inde bahsetti. İşte Xiaomi Mi 11‘in ilgi çeken yeni pil teknolojisi.
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Daniel D yaptığı açıklamada Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin elektrikli otomobillerde kullanılan silikon-oksijen anot pil teknolojisine sahip olacağını açıkladı. Dolayısıyla dünyada birçok telefonda kullanılan Li-on piller bu telefonda mevcut değil. Peki bu silikon-oksijen anot pilin avantajları nedir?
Xiaomi sözcüsü Daniel D yaptığı açıklamada bu pilin normal pillere göre daha ince tasarıma sahip olduğunu söyledi. Yani günümüz cihazlarında önemli bir faktör olan incelik, gelecekte bu piller ile sağlanabilir.
Öte yandan bu pil yapısı gereği daha hızlı şarj olabilme kapasitesine sahip. Ek olarak Daniel D pilin teorik gram kapasitesini 10 kat artırmak için negatif elektroda nano ölçekli silikon malzemeler eklediklerini açıkladı. Yani Xiaomi Mi 11 Ultra pil konusunda telefon camiasına yenilikler getirecek. Gelin şimdi Mi 11 Ultra’nın bilinen diğer özelliklerine de göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra içerisinde Snapdragon 888 yonga setini barındırıyor. 6,81 inç büyüklüğünde OLED QHD+ bir ekranla gelecek olan cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip.
Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 67W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz, 5000mAh‘lik bir pile sahip olacak. Son olarak cihazın LPDDR5 Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceği de söylentiler arasında. Tabi bunlar şimdilik söylenti. Bakalım Xiaomi, Mi 11 Ultra için ne zaman yeni açıklamalar yapacak.
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