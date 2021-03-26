Oppo A74 4G, Google Play Console’da görüntülendi!

Oppo‘nun hem 4G hem de 5G modeli ile gelecek olan Oppo A74 akıllı telefonu, bugün Google Play Console‘da resmi olarak ortaya çıktı. Paylaşılan listede, 4G modelin ekran, yonga seti ve yazılım detayları mevcut.

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Oppo A74 4G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Google Play Console sertifikasına göre Oppo A74 4G, FHD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihaz, Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte telefon, 6 GB RAM desteğine sahip olacak. Henüz cihazın diğer RAM ve depolama alanı seçenekleri hakkında bir bilgi yok. Yazılım tarafında ise Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 cihazda mevcut. CPH2219 model numarasına sahip olan telefon, daha önce FCC, TKDN ve Wi-Fi Alliance tarafından sertifika almıştı. Bu sertifikasyon raporlarında da cihazla ilgili bazı teknik özellik sızıntıları bulunmakta.

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Birkaç gün önce sızdırılan bir posterde, cihazın 6.43 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile geleceği ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, telefonun 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olduğunu da öğrendik. Kamera tarafında ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunmakta. Bu ana kameraya, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor. Telefonun ultra geniş açılı kamerasının bulunup bulunmayacağı ise henüz belli değil. Serinin 5G modeli ise Snapdragon 480 yonga seti ve 6 GB RAM ile gelecek. Bunun yanı sıra cihazda 5000 mAh batarya ve Android 11 tabanlı ColorOS 11 sürümü mevcut.