Xiaomi, Mi Band bileklikleri ile çok sevilen bir seri ortaya çıkarttı. Özellikle sporcular için birçok bilgiyi bir arada sunması, hafif forma sahip olması pazardaki rekabette önemli bir yer edinmesinde önemli rol oynadı. Şimdi ise serinin yeni versiyonu Band 7′yi Xiaomi dün yaptığı etkinlikte tanıttı.

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Xiaomi’nin yeni Mi Band 7’si hakkında dikkat edilmesi gereken ilk şey, ekranın daha büyük olması. Mi Band 6’nın 1.56 inçlik ekranına kıyasla 1,62 inç AMOLED ekrana sahip olan akıllı bileklik, görüntüleme oranını %25 oranında artırıyor. Ekranın piksel yoğunluğu ise 326 PPI ile önceki model ile aynı.

Büyüyen ekranla beraber Xiaomi Mi Band 7 de çizilen simgeler, yeni efektler ve yeniden tasarlanmış veri görselleri bulunuyor. Bu yüzden yeni arayüzlerde akıllı bilekliğe eklenmiş durumda. Xiaomi Mi Band 7 ile birlikte önceki verisyondan farklı olarak 100 farklı özelleştirilebilir saat arayüzü bulunuyor.

Marka Mi Band 7 için iki yeni kayış seçeneği sunuyor. Bunlardan birisi iki farklı renge sahip olan kamuflaj desen, diğeri ise floresan renklere sahip olan yeşil ve turuncu renkleri. Bunlarla birlikte akıllı bileklik altı farklı renk seçeneğiyle tüketicilerle buluşacak.

Bunun dışında tasarımsal anlamda diğer serilerle büyük oranda benzerlik taşıyor. Standart bir kayış ve ortasında hap şeklinde ekranın olmasıyla kullanıcısına rahat bir deneyim sunuyor.

Sağlık takibi ve diğer özellikler

Xiaomi, antrenman yükünü, toparlanma süresini, maksimum oksijen alımını ve aerobik/anaerobik antrenman etkilerini ölçmek için dört yeni spor veri analizi seçeneği sunuyor. Bu veri takibini yapan özelliklerin ne kadar doğru biçimde çalıştığını görmek için inceleme ürününü beklemek zorundayız.

Aktivite takibi için Mi Band 7, açık hava sporlarını ve jimnastik eğitimi, aerobik ve daha fazlasını içeren iç mekan egzersizlerini kapsayan 120 spor moduna sahip. Ayrıca, kalori tüketimini takip edebilirken, yağ kaybı verimliliğini anlamak için kalp atış hızı istatistikleriyle birlikte analiz edebiliyor. Bunlarla birlikte Mi Band 7 kandaki oksijen oranınız %90 ve altında olduğunu tespit ederse titreyerek kullanıcısını bilgilendiriyor. Bu özellik, gerçek zamanlı olarak kanlarındaki oksijen içeriği hakkında fikir edinmelerine yardımcı olmak için dağcıları ve uzun mesafe koşucularını hedef alıyor.

Ek olarak, Mi Band 7 tüm gün kalp atış hızı izleme, uyku izleme, stres izleme, kadın sağlığı izleme, nefes alma eğitimi ve diğer popüler sağlık izleme işlevlerini de destekliyor. Mi Band 7 de önceki model gibi 5ATM basınca kadar dayanıklı. Bu da 50 metre derinliğe eşdeğer su basınçlarına dayanabileceği anlamına geliyor. Yani bu bileklik ile kolayca ve güvenle havuz dalışı yapabiliyorsunuz. Ancak yerleşik olarak bir GPS ve Her Zaman Açık (AOD) özelliği bulunmadığını da hatırlatalım.

Mi Band 7 batarya özellikleri

Mi Band’lerin bataryaları her zaman uzun ömürlü olmuştur. Bu batarya ömrünü yeni modelde de devam ettiren Xiaomi Mi Band 7’de 180 mAh boyutunda bir batarya kullanmış. Ayrıca bu batarya ile de 14 günlük kesintisiz bir kullanım süresi sunacağını vadediyor. Önceki nesli Mi Band 6’da 125 mAh batarya olduğunu düşünürsek bu da neredeyse %50’lik bir batarya artışı olduğunu gözler önüne seriyor.

Ancak Mi Band 6’da olan özelliklerden nefes alma puanı ve stres izleme özellikleri pilini oldukça hızlı bir şekilde tüketmesine sebep oluyordu. Mi Band 7, sürekli SpO2 izleme gibi daha fazla güç tüketen özelliklere sahip olmasıyla bunlar açıkken yine de en az bir haftalık açık kalma süresi sunacağını söyleyebiliriz.

Mi Band 7 fiyatı ve bulunabilirlik

Xiaomi Mi Band 7 standart versiyonu 249 Çin yuanı (yaklaşık 37 $) olarak satışa çıkıyor. NFC versiyonu ise 299 yuan ( yaklaşık 44 $) olarak belirlenmiş. 229 yuan’dan başlayan ve NFC sürümü için 279 yuan’a çıkan Mi Band 6’dan biraz daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada, Mi Band 7 ile birlikte tanıtılan yeni renkli bilekliklerinin fiyatı da 19.9 yuan (yaklaşık 3$). Özel Floresan ve Kamuflaj modelleri ise 29,9 yuan’a (yaklaşık 5$) satılacak. Mi Band 7, 31 Mayıs’ta Çin’de satışa çıkacak. Henüz global lansmanı ve hangi ülkelere geleceği hakkında kesin bir bilgi olmasa da ülkemizde de diğer modeller gibi geleceğini şimdiden söyleyebiliriz.