Aksesuar
Xiaomi Mi Band 6, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği lansman ile Xiaomi Mi 11 ailesinin Pro, Ultra ve Lite olmak üzere üç yeni modelini resmi olarak tanıttı. Şirket, Mi 11 ailesi ile birlikte Xiaomi Mi Band 5‘in halefi olan Mi Band 6’yı da piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Band 6 lansmanı sırasında firma, bugüne kadar 120 milyon Mi Band satışı gerçekleştiğini hatırlattı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 Lite, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi Mi Band 6, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi Band 6, 1.56 inçlik AMOLED bir ekran ile geliyor. Xiaomi’ye göre bu ekran, önceki nesile göre daha fazla görüntüleme alanına sahip. Ayrıca ekran, 326 PPI piksel yoğunluğu ile oldukça kaliteli bir deneyim sunmakta. Bununla birikte Mi Band 6, 30 adet profesyonel spor modunun otomatik olarak tanınmasını destekliyor. Cihaz, 130 adet farklı kadran çeşidine sahiptir. Ayrıca kullanıcılar kendi özel kadranlarını da oluşturabilirler. Şirket, kullanıcıların kadranları sorunsuz ve dilediği şekilde değiştirebileceklerini iddia ediyor.
Sağlık özelliklerine geldiğimizde ise Mi Band 6, önemli yükseltmeler ile geliyor. Cihaz, kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir kan/oksijen oranı sensörüne sahip olacak. Ayrıca bu akıllı bileklik, kalp atışı sensörünü de içinde barındırıyor. Bununla birlikte Xiaomi, bileklikte birinci sınıf kalp atış hızı izleme özelliği bulunduğunu belirtiyor. Mi Band 6‘nın 14 güne varan pil süresi bulunmakta. Şirket, bu sürenin parametrelerini lansmanda açıklamadı. Son olarak her akıllı bileklikte görmeye alıştığımız 50 metre boyunca su geçirmezlik sertifikası ve NFC desteği, bu cihazda da mevcut.
Mi Band 6, bu gece Çin’de ön satışa çıkacak. Resmi satışlar ise 2 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Cihazın standart versiyonu 229 Yuan(35$), NFC’li versiyonu ise 279 Yuan(43$) üzerinden fiyatlandırılacak.
Aksesuar
Xiaomi Mi Band 6, 29 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak!
Bugün Xiaomi, yeni akıllı bilekliği olan Xiaomi Mi Band 6‘nın lansman tarihini 29 Mart olarak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Pazartesi günü gerçekleşecek lansmanın odak noktası, şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 11 Ultra olacak. Bununla birlikte sunumda, Mi NoteBook Pro 2021‘in tanıtılmasını da bekliyoruz. Kaynağa göre Mi Band 6 da bu sunumda önemli bir yer tutacak.
İlginizi çekebilir: Huawei P50, ilk CAD renderları ile görüntülendi!
Xiaomi Mi Band 6 hakkında neler biliyoruz?
Xiaomi Mi Band 6, gelişmiş özellikleri ile seleflerinden çok daha yetenekli bir akıllı bileklik olacak. Yeni akıllı bileklikte, kandaki oksijen oranını ölçmeye yarayan yeni bir sensör ve GPS alıcısı bulunmakta. Ayrıca cihazın NFC desteği bulunan bir modeli de mevcut. Bununla birlikte cihaz, yaklaşık 30 adet spor modu ile gelecek. Ayrıca pek çok kullanıcının ihtiyacı olan WhatsApp ve Telegram entegrasyonu da yeni model ile birlikte kullanıma hazır olacak. Akıllı bilekliğin görünümü açısından seleflerinden pek farklı bir yanı olmayacak. Ancak ekran çözünürlüğü artacağı için görüntü kalitesi de artacak.
Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili beklenen en önemli detaylardan biri de fiyatlandırması. Cihazın satış fiyatında, önceki nesile göre bir artış olmayacağı bazı sızıntılarda ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı bileklikler, düşük maliyetli olduğu için ekran kartı veya oyun konsollarındaki gibi bir kıtlık yaşanması da beklenmiyor.
Aksesuar
OnePlus Watch, 110’dan fazla egzersiz modunu destekleyecek!
OnePlus‘ın yeni akıllı saati OnePlus Watch, önümüzdeki hafta salı günü resmi olarak bir lansman ile Hindistan’da piyasaya çıkacak. Cihazın teknik özellikleri, hem sızıntı kaynakları hem de resmi kaynaklar tarafından ortaya çıkmıştı. Bugün ise OnePlus CEO’su Pete Lau, akıllı saatle ilgili yeni bilgiler açıkladı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 Pro, en büyük kamera sensörüne sahip telefon olacak!
OnePlus CEO’su, OnePlus Watch hakkında neler söyledi?
Bugün erken saatlerde yayınlanan bir tweette OnePlus CEO’su, OnePlus Watch’un 110’dan fazla egzersiz moduna sahip olacağını açıkladı. Tweet ayrıca yürüme, yüzme, kriket, badminton, halter ve bale gibi egzersiz modlarından bazılarını gösteren bir animasyon videosu içeriyor. Günümüzde akıllı saatlerde çok sayıda desteklenen spor modu görmek alışılmadık bir durum değil. Huawei Watch Fit, Honor Watch ES gibi cihazlar da, 80’den fazla spor modunu destekliyor. Ancak yine de farklı sporların bulunması kullanıcı deneyimi arttıran önemli bir unsur.
OnePlus Watch, yan tarafta iki adet fiziksel düğme bulunduran 46 mm’lik bir kadran ile geliyor. Birkaç çalışma modu desteğinin yanı sıra kalp atış hızı ve SpO2 sensörü de cihazda mevcut. Ayrıca kullanıcılar uyku takibini de saat ve uygulama aracılığı ile kontrol edebilecekler. Bununla birlikte arama yanıtlama, bildirim görüntüleme ve medya oynatma kontrolü de cihazda bulunmakta. OnePlus, akıllı saati RTOS’a dayalı özel bir işletim sistemi ile piyasaya sürecek.
Akıllı Ev
Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Samsung markası,geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy SmartTag’ı piyasaya çıkardı. Bu küçük Bluetooth destekli ürünler sayesinde evde kaybolan eşyaların nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bu cihaz ile birlikte eşyalarınızı koyduğunuz yeri unuttuğunuzda hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, daha güçlü bant özellikleri içeren SmartTag + ‘ı bu yılın sonlarında piyasaya sürecek (SmartTag +, Galaxy S21 Ultra ve Note20 Ultra ile uyumlu olacak). Gelin hep beraber cihazın detaylarına bakalım.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, 200W hızlı şarj destekli yeni telefonunu yakında tanıtacak!
Samsung SmartTag için detaylar neler?
Samsung Galaxy SmartTag, yalnızca 13 gram ağırlığında ve küçük (39.1×39.1×9.9mm) bir cihaz. Maalesef cihazımız sadece Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve Samsung cihazlarıyla çalışıyor. Çalıştırmak için ise Samsung’un SmartThings uygulaması kullanılıyor. SmartTag cihazımız Bluetooth 5.0 düşük enerji teknolojisiyle destekleniyor. Samsung Galaxy SmartTag, ortada bir düğme ve üstte bir klips, anahtarlık, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takmak için kullanabileceğiniz bir delik bulunan basit bir tasarıma sahip. Ufak olmasına rağmen bombeli yapısından dolayı cüzdanda saklamaya uygun bir ürün değildir.
Samsung’un SmartThings uygulamasıyla Galaxy SmartTag ile birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan ilki ise, SmartTag ile telefonunuzu bulabilirsiniz. Bunun için SmartTag’in düğmesine iki kez basıyorsunuz ve akıllı telefonunuzun zil sesi aktif oluyor. Ayrıca Galaxy SmartTag’i evinizin etrafındaki IoT cihazlarıyla iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, Samsung’un SmartThings uygulaması tarafından desteklenen bir cihazınız varsa, bunları açmak veya kapatmak için etiketin üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.
SmartTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak istiyorsanız ve cihaz Bluetooth kapsama alanında ise bu cihaz sizin için yardımcı olacak Uygulama üzerinde SmartTag’e yakınlığınıza göre bir sinyal seviyesine ulaşırsınız ve yaklaştıkça bu sinyal seviyesi artar. Yaklaşınca da SmartTag’i çaldırabilirsiniz. (Bir parkta köpeğinizi izlemek için de kullanılabileceği söyleyen kullanıcılar var. Ancak üstünde bu cihaz varsa bile can dostunuzdan gözünüzü ayırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu belirtmeliyim.)
Samsung SmartTag’in pili ve menzili nasıl?
Samsung Galaxy SmartTag’i deneyen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre günlük kullanımda yaklaşık 30 metre uzaktan cihazın çalıştırdıklarını öğrendik. Cihazın amacı evdeki kaybolan eşyalar bulmak ve 30 metre çoğu kullanıcı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz tanıtılırken değerli eşyalar için bir güvenlik takipçisi olarak değil, yakınınızda tuttuğunuz günlük nesnelere bağlanması amaçlanmıştır. Ek olarak, Samsung cihaz için maksimum 118 metrelik bir menzil vaat ediyor. Galaxy SmartTag’in içindeki pil, 220 mAh standart bir düğme pil( CR2032). Bu pille cihaz yaklaşık olarak 300 gün çalışabilir. Ürün Türkiye’de 299 TL fiyat etiketiyle satılmakta.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Quincii, 3 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda iyileştirme ile çıktı!
Xiaomi Mi Band 6, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi Mi Mix tanıtımı “son anda” ertelendi!
Samsung Galaxy S21 Serisi 1 milyondan fazla sattı!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.