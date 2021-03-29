Xiaomi Mi Band 6, resmi olarak tanıtıldı!

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği lansman ile Xiaomi Mi 11 ailesinin Pro, Ultra ve Lite olmak üzere üç yeni modelini resmi olarak tanıttı. Şirket, Mi 11 ailesi ile birlikte Xiaomi Mi Band 5‘in halefi olan Mi Band 6’yı da piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Band 6 lansmanı sırasında firma, bugüne kadar 120 milyon Mi Band satışı gerçekleştiğini hatırlattı.

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Xiaomi Mi Band 6, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Mi Band 6, 1.56 inçlik AMOLED bir ekran ile geliyor. Xiaomi’ye göre bu ekran, önceki nesile göre daha fazla görüntüleme alanına sahip. Ayrıca ekran, 326 PPI piksel yoğunluğu ile oldukça kaliteli bir deneyim sunmakta. Bununla birikte Mi Band 6, 30 adet profesyonel spor modunun otomatik olarak tanınmasını destekliyor. Cihaz, 130 adet farklı kadran çeşidine sahiptir. Ayrıca kullanıcılar kendi özel kadranlarını da oluşturabilirler. Şirket, kullanıcıların kadranları sorunsuz ve dilediği şekilde değiştirebileceklerini iddia ediyor.

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Sağlık özelliklerine geldiğimizde ise Mi Band 6, önemli yükseltmeler ile geliyor. Cihaz, kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir kan/oksijen oranı sensörüne sahip olacak. Ayrıca bu akıllı bileklik, kalp atışı sensörünü de içinde barındırıyor. Bununla birlikte Xiaomi, bileklikte birinci sınıf kalp atış hızı izleme özelliği bulunduğunu belirtiyor. Mi Band 6‘nın 14 güne varan pil süresi bulunmakta. Şirket, bu sürenin parametrelerini lansmanda açıklamadı. Son olarak her akıllı bileklikte görmeye alıştığımız 50 metre boyunca su geçirmezlik sertifikası ve NFC desteği, bu cihazda da mevcut.

Mi Band 6, bu gece Çin’de ön satışa çıkacak. Resmi satışlar ise 2 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Cihazın standart versiyonu 229 Yuan(35$), NFC’li versiyonu ise 279 Yuan(43$) üzerinden fiyatlandırılacak.