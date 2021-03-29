Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’ya ek olarak Xiaomi Mi 11 Lite modelini de tanıttı. Bu cihazın öne çıkan özelliği, Snapdragon 780G‘nin prömiyerini gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu akıllı telefon, Xiaomi Mi 11 serisinin en ucuz telefonu olacak. Ayrıca Xiaomi tarihinin en ince ve en hafif telefonu da yine Mi 11 Lite oldu.
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Xiaomi Mi 11 Lite, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi 11 Lite, 6.55 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile geliyor. Cihazın ekranı, DCI-P3 geniş renk gamı ve Dolby Vision desteğine sahip olacak. Ayrıca telefonun ince çerçeve tasarımı da ekran ile birlikte oldukça etkileyici gözüküyor. Telefonun 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunmakta. Bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise serinin diğer telefonlarında da bulunan 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Bununla birlikte ön kamera, 2x yakınlaştırmayı da destekliyor. Cihazın kameraları, süper gece modu ile en karanlık sahneleri bile aydınlatabiliyor.
Xiaomi Mi 11 Lite, Snapdragon 780G yonga setinden gücünü alıyor. Bununla birlikte cihazın, yüksek çözünürlüklü ses, NFC ve kızılötesi sensör gibi özellikleri de bulunmakta. Snapdragon 780G, diğer 7 serisi çiplerden oldukça farklı. Bu yonga seti, Snapdragon 888’e benzer şekilde 5 nm üretim sürecinden geçiyor. Ayrıca 6.nesil Qualcomm AI, ISP görüntü işlemcisi ve 12 TOPS‘a kadar desteklenen işlem gücü de yonga setinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Son olarak Mi 11 Lite, 33W hızlı şarj destekli 4250 mAh değerinde batarya ile geliyor.
Mi 11 Lite, bu gece saat 22:00’de Çin’de ön satışa çıkacak. Resmi satışlar ise 2 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Cihazın 8/128 GB olan modeli 2299 Yuan(350$), 8/256 GB olan modeli ise 2599 Yuan(396$) üzerinden fiyatlandırılacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Serisi 1 milyondan fazla sattı!
Samsung Galaxy S21 Serisi, satışa sunulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla satış yaptı. İşte karşınızda Galaxy S21 modellerinin satış rakamları.
Samsung‘un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21, Güney Kore’de dikkat çeken satış rakamlarına ulaştı. Galaxy S21 serisi satışa sunulmasının ardından Güney Kore’de büyük ilgi gördü. Dolayısıyla S21 modelleri bu bölgede milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı.
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Samsung, yeni akıllı telefon modelleri ile Güney Kore’de başarıya imza attı. Galaxy S21 ailesi satışa sunulduğundan beri sadece Güney Kore’de bir milyondan fazla satış yaptı. Bu satışların %52‘sini Galaxy S21 oluştururken; %27‘sini S21 Ultra ve %21‘ini S21+ oluşturdu. Ek olarak tSamsung Galaxy S21üm bu satışların %60‘ı ise çevrimiçi olarak yapıldı.
Öte yandan Galaxy S21‘i S20 ve S10 ile karşılaştırdığımızda satış bazında farklar görüyoruz. Bir milyon satış rakamına 57 günde ulaşan Samsung Galaxy S21, S20’den bir ay daha kısa sürede bu satış rakamını yakaladı. Son olarak S10 ise aynı satış rakamına 47 gün gibi bir sürede ulaşmıştı.
Galaxy S21’in dikkat çeken özellikleri ve fiyatı!
Samsung Galaxy S21‘in dikkat çeken özelliklerine baktığımızda başta 6.2 inçlik ekranı geliyor. FHD+ çözünürlüğündeki bu AMOLED ekran 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ön tarafında 10MP’Lik bir kamera taşıyan Samsung Galaxy S21, arkasında 64MP + 12MP + 12MP şeklinde üçlü kamera grubu taşıyor.
İçerisinde Exynos 2100 yonga setini taşıyan S21, 8GB Ram ile geliyor. Ek olarak 128GB ve 256GB depolama sunan S21, 4000mAh bataryaya sahip. Galaxy S21’in fiyatı ise ülkemizde 9999TL.
Galaxy S21+’ın özellikleri ve fiyatı!
Serinin ortanca modeli Galaxy S21+ üzerinde 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz’lik AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine ön tarafında 10MP’lik kamera taşıyan cihaz, arkasında 64MP + 12MP + 12MP olarak şekillenen arka kamera grubunu taşıyor.
Yine Exynos 2100 ile gelen cihaz, 8GB Ram, 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuyor. İçerisinde 4800mAh’lik bir batarya taşıyan cihaz, ek olarak Android 11 işletim sistemine sahip. Galaxy S21+’ın fiyatı ise ülkemizde 13499TL.
Galaxy S21 Ultra’ın özellikleri ve fiyatı!
S21 ailesinin en yüksek özellikli modeli S21 Ultra üzerinde 6.8 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde 120Hz’lik bir ekran taşıyor. Ön tarafında 40MP’lik bir ön kamera barındıran cihaz, arkasında 108MP + 10MP + 10MP + 12MP’lik dörtlü kamera grubunu taşıyor.
Performansını Exynos 2100’den alan cihaz 12GB Ram bellek sunuyor. Ek olarak 128GB ve 256GB depolama ile gelen S21 Ultra, 5000mAh’lik bir bataryaya sahip. Son olarak Samsung Galaxy S21 Ultra’nın ülkemizdeki fiyatı ise tam 15999TL.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi şirketinin en yeni amiral gemisi telefonu Mi 11 Ultra kamera performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 11 Ultra, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Mi 11 Ultra modeli; fotoğraf alanında 148, zoomda 100 ve video kısmında ise 117 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 143 puan olarak belirledi. Böylece cihaz aldığı bu skorlar ile birlikte Huawei Mate 40 Pro+’ı geride bıraktı.
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 256 veya 512 GB
- Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı: WiFi 6+, Bluetooth 5.2, NFC, N1 / N3 / N28A / N41 / N77 / N78 / N79 (5G bantları)
- Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü, IP68
- Ses: Harman Kardon stereo hoparlör, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless desteği
Son olarak DxOMark’ın verdiği puanlara bakıldığında Xiaomi Mi 11 Ultra; pozlama, renk doğruluğu ve otomatik odaklama konularında gayet başarılı görünüyor. Böylelikle cihaz tanıtıldığı ilk günden itibaren dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı cihaz koltuğuna oturmuş bulunuyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Ultra modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil amiral gemisi, kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip
Xiaomi, Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Ultra’yı duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.
Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11 Ultra, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 256 GB veya 512 GB’lık modelleri yer alıyor.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 256 veya 512 GB
- Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
Son olarak Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin en çok merak edilen fiyatları da belli oldu. Söz konusu cihazın başlangıç modeli 8 GB/256 GB’lık modeli için yaklaşık 913 dolar isteniyor. Ayrıca 12GB/256 GB’lık için 989 dolar belirlenirken, 12GB/512 GB’lık model için de 1065 dolar belirlenmiş.
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