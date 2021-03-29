Xiaomi Mi 11 Lite, resmi olarak tanıtıldı!

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’ya ek olarak Xiaomi Mi 11 Lite modelini de tanıttı. Bu cihazın öne çıkan özelliği, Snapdragon 780G‘nin prömiyerini gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu akıllı telefon, Xiaomi Mi 11 serisinin en ucuz telefonu olacak. Ayrıca Xiaomi tarihinin en ince ve en hafif telefonu da yine Mi 11 Lite oldu.

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Xiaomi Mi 11 Lite, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Mi 11 Lite, 6.55 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile geliyor. Cihazın ekranı, DCI-P3 geniş renk gamı ve Dolby Vision desteğine sahip olacak. Ayrıca telefonun ince çerçeve tasarımı da ekran ile birlikte oldukça etkileyici gözüküyor. Telefonun 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunmakta. Bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise serinin diğer telefonlarında da bulunan 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Bununla birlikte ön kamera, 2x yakınlaştırmayı da destekliyor. Cihazın kameraları, süper gece modu ile en karanlık sahneleri bile aydınlatabiliyor.

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Xiaomi Mi 11 Lite, Snapdragon 780G yonga setinden gücünü alıyor. Bununla birlikte cihazın, yüksek çözünürlüklü ses, NFC ve kızılötesi sensör gibi özellikleri de bulunmakta. Snapdragon 780G, diğer 7 serisi çiplerden oldukça farklı. Bu yonga seti, Snapdragon 888’e benzer şekilde 5 nm üretim sürecinden geçiyor. Ayrıca 6.nesil Qualcomm AI, ISP görüntü işlemcisi ve 12 TOPS‘a kadar desteklenen işlem gücü de yonga setinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Son olarak Mi 11 Lite, 33W hızlı şarj destekli 4250 mAh değerinde batarya ile geliyor.

Mi 11 Lite, bu gece saat 22:00’de Çin’de ön satışa çıkacak. Resmi satışlar ise 2 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Cihazın 8/128 GB olan modeli 2299 Yuan(350$), 8/256 GB olan modeli ise 2599 Yuan(396$) üzerinden fiyatlandırılacak.