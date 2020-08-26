Xiaomi Mi Band 5, yeni güncellemesini aldı!

Xiaomi, kısa süre önce Mi Band 5′in global pazarda satışa çıktığını duyurmuştu. Çıkışın ardından cihaz MiFit güncellemesi aldı. Ayrıca bileklik henüz globale açılmadan önce Çin modelinde bilekliği kamera deklanşör tuşu olarak kullanabilme özelliği gelmişti. Fakat bu özellik zaten global modellere entegre şekilde geldi.

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Xiaomi Mi Band 5, yeni güncelleme ile neler sunuyor?

Xiaomi Mi Band 5, geçtiğimiz günler MiFit 4.4.0 güncellemesini almıştı. Bugün ise akıllı bileklik yeni bir güncelleme ile V1.0.1.84‘e yükseltildi. Güncelleme genel olarak performans ve iyileştirmeler üzerine yoğunlaşmış bir şekilde karışımıza çıkıyor. Bu güncelleme, cihazın performansını arttırarak bilinen bazı hataları ortadan kaldırıyor. Önceki güncelleme, antreman modunuzu otomatik tanıyan ve buna göre kaydetmeye başlayan yeni bir özellik içeriyordu. Yeni güncelleme ile bu özellikte çeşitli iyileştirmeler yapılmış ve artık daha doğru sonuçlar verecek.

Mi Band 5, yeni güncelleme ile daha tutarlı izleme yapacak ve algılama hızında artış olacak. Cihazın geliştirilmiş REM uykusu özelliğinde çeşitli iyileştirmeler mevcut. Şirketin yaptığı açıklamaya göre en olumlu geri dönüşler kalp atış hızı ve adım sayacının tutarlı çalışması üzerinden gelmiş. Güncelleme ilk olarak Endonezya’da kullanıcılara sunulacak. Yakın zaman içinde diğer ülkelerde de kullanıma açılacak. Güncellemeyi indirebilmek için her zaman olduğu gibi MiFit uygulamasını son sürüme yükseltmeniz gerekmekte.