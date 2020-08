Xiaomi Mi A4, satışa sunulmayabilir!

2014 yılında Google, Android One projesini ortaya atmıştı. Projenin ardındaki düşünce, cihazların yazılım masraflarını düşürüp; aynı zamanda yeni güncellemeleri en hızlı şekilde bu cihazlara ulaştırabilmek idi. 2016 yılında hayata geçen proje, aradan geçen 4 yılın ardından ölü denilebilecek bir seviyeye kadar geriledi. Şuanda kimse, Android One projesi ve projenin gelişim süreci ile aktif olarak ilgilenmiyor. Bu programa dahil olması yönünde planlanan Xiaomi Mi A4 modeli de bu cihazlardan birisi. Projenin atıl hale geçmesiyle, Xiaomi Mi A4’ün çıkışı da sekteye uğramış gibi görünüyor.

Xiaomi Mi A4 modelinin akıbeti ne olacak?

2017 yılında Mi A1 ile başlayan Mi A ailesine, geçtiğimiz yıl ailenin son üyesi olan Mi A3 modeli katılmıştı. Bu sene ise, Mi A4’ün de seriye dahil olması bekleniyor idi. Android One platformu kullanılarak satışa sürülen bu cihazlar, “Saf Android” deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar tarafından, uzun bir süre boyunca cazip bir seçenek olarak görülmüştü. Hatta bu sebepten dolayı bir keresinde Xiaomi, kullanıcılar arasında “Tercihiniz Saf Android deneyimi mi, yoksa MIUI 11 mi?” şeklinde bir oylama başlatmıştı. %57 gibi bir oranla Saf Android deneyiminin kazanmasının ardından Xiaomi, oylama sonuçlarını internet ortamından kaldırmış idi.

Eğer her şey yolunda gitseydi, tahminen bu yıl Xiaomi Mi A4 ile ilgili sızıntıları görmeye başlayacaktık. Fakat Xiaomi cephesinden henüz ses seda yok. Bu durum ise, bizce zor zamanlar geçirmekte olan Android One projesi ile alakalı. Bizim tahminlerimize göre bu yıl, Xiaomi Mi A4 modelini göremeyeceğiz ve seri Mi A3 ile son bulmuş olacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mi A4, Android One projesine dahil olmadan da olsa bu yıl satışa sunulabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.