Xiaomi Mi A3 modelinin Android 11 güncellemesi durduruldu

Xiaomi, Android One programının bir parçası olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi A3 modeli için yayınlamış olduğu Android 11 güncellemesini durdurma kararı aldı. Android 11 güncellemesi, cihazların bir daha açılmamak üzere kapanmasına neden oluyordu.

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Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, söz konusu sorunlu güncelleme ile ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre güncelleme sonrasında sorun yaşayanlar için ücretsiz tamir imkanından, garanti kapsamında olan ve olmayan bütün Mi A3 modellerin yararlanabileceği açıklandı.

Kullanıcıların yapması gereken tek şeyin telefonlarını yetkili servise götürmelerinin yeteceğini açıklandı. Xiaomi Mi A3 modeli için ücretsiz onarım işleminin ilk olarak Çin’den başlanacağı biliniyor.

Xiaomi Mi A3 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,08 inç, HD+ (720×1560) AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 korumalı

İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 665

Grafik işlemci: Adreno 610

RAM: 4GB GB LPDDR4X

Depolama alanı: 64 GB/ 128 GB

Sim kart: Hibrit Çift Sim (nano + nano/microSD)

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Arka kamera: 48 MP ana + 8 MP, 118 derece geniş açı sensörü + 2 MP derinlik sensörü

Ön kamera: 32 MP

Diğer: Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift-bant desteği, Bluetooth 5, GPS/GLOSNASS/Beidou uyumu, USB Type-C giriş ve Quick charge 3.0 desteği

Batarya: 4030 mAh

Güncellemenin neden olduğu sorun sonrasında başlatılan ücretsiz onarım imkanının Türkiye’de olup olmadığı henüz bilinmiyor. Xiaomi Mi A3 modeli için gelecek olan yeni güncellemeyle birlikte sorunsuz bir Android 11 geçişinin sağlanması bekleniyor.

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