Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 modelinin Android 11 güncellemesi durduruldu
Xiaomi, Android One programının bir parçası olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi A3 modeli için yayınlamış olduğu Android 11 güncellemesini durdurma kararı aldı. Android 11 güncellemesi, cihazların bir daha açılmamak üzere kapanmasına neden oluyordu.
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Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, söz konusu sorunlu güncelleme ile ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre güncelleme sonrasında sorun yaşayanlar için ücretsiz tamir imkanından, garanti kapsamında olan ve olmayan bütün Mi A3 modellerin yararlanabileceği açıklandı.
Kullanıcıların yapması gereken tek şeyin telefonlarını yetkili servise götürmelerinin yeteceğini açıklandı. Xiaomi Mi A3 modeli için ücretsiz onarım işleminin ilk olarak Çin’den başlanacağı biliniyor.
Xiaomi Mi A3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,08 inç, HD+ (720×1560) AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 korumalı
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 665
- Grafik işlemci: Adreno 610
- RAM: 4GB GB LPDDR4X
- Depolama alanı: 64 GB/ 128 GB
- Sim kart: Hibrit Çift Sim (nano + nano/microSD)
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
- Arka kamera: 48 MP ana + 8 MP, 118 derece geniş açı sensörü + 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 32 MP
- Diğer: Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift-bant desteği, Bluetooth 5, GPS/GLOSNASS/Beidou uyumu, USB Type-C giriş ve Quick charge 3.0 desteği
- Batarya: 4030 mAh
Güncellemenin neden olduğu sorun sonrasında başlatılan ücretsiz onarım imkanının Türkiye’de olup olmadığı henüz bilinmiyor. Xiaomi Mi A3 modeli için gelecek olan yeni güncellemeyle birlikte sorunsuz bir Android 11 geçişinin sağlanması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme V15, ön sipariş sürecinde 450 binin üzerinde satıldı!
Tanıtım tarihinden önce ön sipariş ile satışa sunulan Realme V15, kısa sürede 450 bin adedin üzerinde satış yapmayı başardı.
Daha öncesinde Realme Koi ismi ile bilinen Realme V15‘in tanıtım günü geldi çattı. 7 Ocak‘ta tanıtılacak olan Realme V15, tanıtım tarihinden önce ön sipariş ile satışa sunuldu. JingDong adlı internet sayfasında satışa sunulan V15, kısa sürede ulaştığı yüksek satış rakamı ile dikkat çekti.
Realme‘nin yeni modellerinden birisi olan V15, yüksek sayılabilecek özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Tanıtım tarihinden önce ön siparişe sunulan V15, kayda geçen verilere göre 474.662 adet sattı bile. Bu satışın arkasında cihazın performansını sağlayan birimler var ancak asıl rolü cihazın eşsiz tasarımı oynuyor diyebiliriz.
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Realme V15’in özellikleri ve fiyatı!
Üç farklı renk ile satışa sunulan Realme V15, ön tarafında AMOLED bir ekran taşıyor. Bu ekranın üzerinde delikli ön kameraya ev sahipliği yapan V15, arka kısmında üçlü kamera grubu taşıyor. 64MP‘lik ana kamera ile gelen V15, bir ultra geniş açı, bir de makro sensöre yer veriyor.
Gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 800U‘dan alan Realme V15, bu işlemciyi 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Öte yandan 128GB depolama, USB-C, 65W hızlı şarj desteği, ekran altı parmak izi sensörü gibi birçok özellik ile gelen V15, 200 gram ağırlığa sahip.
Cihazın fiyatına baktığımızda ise Realme V15, 6GB Ram + 128GB depolamalı versiyonunda 278 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. 8GB Ram + 128GB depolamalı model ise 325 Dolar fiyat etiketi ile satılıyor.
Ön siparişlerde ciddi satış rakamları elde eden Realme V15, ön sipariş süreci tamamlanana kadar ortalama 500 bin adet satmış olacak. Dediğimiz gibi bu başarıyı cihazın tasarımı ve uygun fiyatı çok etkiliyor. Bakalım Realme, 7 Ocak’ta yapacağı lansmanda cihaz hakkında başka ne gibi detaylar paylaşacak. Sizce V15, tanıtımdan sonra da satışlardaki performansını koruyacak mı?
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Akıllı Telefonlar
Snapdragon 732G’li Xiaomi Mi 11 Lite Sızdırıldı!
Xiaomi‘nin yeni modeli olduğu düşünülen Xiaomi Mi 11 Lite sızdırıldı. Cihazın Snapdragon 732G yonga setinden güç aldığı söyleniliyor.
Geçtiğimiz hafta bir tanıtımda Mi 11 modeli ile karşımıza çıkan Xiaomi, yakında bir model ile daha karşımıza çıkacak. Şubat ayında Xiaomi Mi 11 Pro modelini tanıtması beklenilen Xiaomi’den beklenmedik bir cihaz daha gelecek gibi duruyor.
Xiaomi Mi 11 Lite adı ile karşımıza çıkan cihaz, Vietnamlı bir Youtuber‘ın videosunda ortaya çıktı. Daha önce adı bile duyulmamış olan Mi 11 Lite, Vietnamlı Youtuber’ın videosunda ilk defa görüntülendi. Youtuber aynı zamanda cihazın özelliklerini de ortaya döktü. Gelin Mi 11 Lite’ın bilinen özelliklerine göz atalım.
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Xiaomi Mi 11 Lite’ın özellikleri!
Xiaomi Mi 11 Lite‘ı bir video ile karşımıza çıkaran Youtuber, cihazın özelliklerinden de bahsetti. Videodaki bilgilere göre Mi 11 Lite, içerisinde Qualcomm’un Snapdragon 732G yonga setini taşıyacak. Cihaz bu işlemciyi 6GB Ram bellek ile desteklerken; depolama tarafında ise 128GB‘lık bellek kullanılacak. IPS LCD ekran ile gelmesi beklenilen Mi 11 Lite, 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak.
Arka kısmında üçlü arka kamera taşıyan Mi 11 Lite, 64MP‘lik bir ana kameranın yanında 8MP ve 5MP‘lik iki ayrı kameraya daha yer veriyor. Bu kameraların birinin ultra geniş açı sensörü, diğerinin ise derinlik sensörü olduğu düşünülüyor. Ön kamera ve ekran boyutu hakkında ise şimdilik bir bilgi söz konusu değil. Cihazın 350 Dolar gibi bir başlangıç fiyatı ile geleceği de söylentiler arasında.
Vietnamlı Youtuber’ın videosuna bakılırsa Xiaomi, Poco X3 NFC‘ye rakip olacak nitelikte yeni bir model getirmeyi planlıyor. Mart ayında tanıtılacağı ön görülen Xiaomi Mi 11 Lite hakkında şimdilik resmi bir açıklama yok. Bakalım Xiaomi, Mi 11 Lite modelini ne zaman tanıtacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, Tayland’da 1 Dolar’dan ucuza satılacak!
Samsung‘un yeni amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21, Tayland’da sınırlı sayıda kişiye 1 Dolar’dan daha ucuza satılacak.
Samsung‘un 14 Ocak‘ta tanıtılacak olan yeni Galaxy S21 Serisi, en ilginç haberler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız bugün Galaxy S21 Serisi’nin fiyatı yanlışlıkla ortaya çıkmıştı. Şimdi ise serinin gözde modeli Galaxy S21’in Tayland’da 1 Dolar’dan daha ucuza satılacağı bilgisi mevcut. Gelin haberin detaylarına göz atalım.
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Galaxy S21, sınırlı sayıda kişiye 0.70$’a satılacak!
Tayland’da, Samsung’un yeni modeli Galaxy S21‘e talip olan ilk 100 müşteri için benzersiz bir kampanya başlatıldı. Samsung Galaxy S21 satın almak isteyen ve ilk 100 kişi arasında yer almayı başarabilen kişiler Galaxy S21’i 0.70 Dolar gibi komik bir fiyata satın alabilecekler. Nasıl mı? İşte fırsatı yakalamanın tek şartı.
Samsung Galaxy S21 modelini satın almak isteyen ilk 100 kullanıcı için mükemmel bir kampanya başlatıldı. Elinde eski bir dijital fotoğraf makinesi bulunduran kişiler, bu fotoğraf makinesini Galaxy S21 ile takas ederlerse, cihazı almak için sadece 0.70 Dolar ödeyecekler. Daha basit anlatmak gerekirse Tayland’da şanslı ilk 100 müşteri için Galaxy S21’in fiyatı bir dijital fotoğraf makinesi + 0.70 Dolar.
Samsung Tayland web sitesi üzerinden kayıt yaptıran ilk 100 kullanıcı Galaxy S21’i 0.70 Dolar‘a satın alma şansı yakalayacak. O kullanıcılara verilen kod ile mağazalardan cihazların teslimi yapılacak.
Öte yandan kayıt yaptıran ilk 1000 kullanıcı için de 98 Dolar değerindeki bir yıllık Samsung Care + Platinum hizmeti ücretsiz olarak sağlanılacak. Aynı zamanda ilk 100’de bulunan kişiler de bu kampanyadan faydalanacaklar. Samsung‘un sitesindeki kayıtlar ise 14 Ocak tarihine kadar açık vaziyette olacak.
Samsung Galaxy S21 için tam anlamıyla teşvik niteliğinde olan bu çalışma ile, Galaxy S21 modellerinin satışları epey artacaktır. Öte yandan ilk 100’e giren şanslı kişiler ise cihazı 0.70 Dolar gibi komik bir fiyata satın almanın mutluluğunu yaşayacaklar. Tabi amorti çıkan ilk 1000 kullanıcı da 98 Dolar değerindeki ödül ile sevinecekler.
Sizce Samsung bu etkinliği tüm dünya genelinde yapsa daha güzel olur muydu? Sizce Samsung Galaxy S21 için bu tarz başka etkinlikler yapılır mı?
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Forumdan Son Mesajlar
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Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 3 saat önce
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Yazan: market2020, 10 saat önce
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Yazan: levent_orgun, 16 saat önce
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Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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