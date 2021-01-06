Samsung Galaxy S21, Tayland’da 1 Dolar’dan ucuza satılacak!

Samsung‘un yeni amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21, Tayland’da sınırlı sayıda kişiye 1 Dolar’dan daha ucuza satılacak.

Samsung‘un 14 Ocak‘ta tanıtılacak olan yeni Galaxy S21 Serisi, en ilginç haberler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız bugün Galaxy S21 Serisi’nin fiyatı yanlışlıkla ortaya çıkmıştı. Şimdi ise serinin gözde modeli Galaxy S21’in Tayland’da 1 Dolar’dan daha ucuza satılacağı bilgisi mevcut. Gelin haberin detaylarına göz atalım.

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Galaxy S21, sınırlı sayıda kişiye 0.70$’a satılacak!

Tayland’da, Samsung’un yeni modeli Galaxy S21‘e talip olan ilk 100 müşteri için benzersiz bir kampanya başlatıldı. Samsung Galaxy S21 satın almak isteyen ve ilk 100 kişi arasında yer almayı başarabilen kişiler Galaxy S21’i 0.70 Dolar gibi komik bir fiyata satın alabilecekler. Nasıl mı? İşte fırsatı yakalamanın tek şartı.

Samsung Galaxy S21 modelini satın almak isteyen ilk 100 kullanıcı için mükemmel bir kampanya başlatıldı. Elinde eski bir dijital fotoğraf makinesi bulunduran kişiler, bu fotoğraf makinesini Galaxy S21 ile takas ederlerse, cihazı almak için sadece 0.70 Dolar ödeyecekler. Daha basit anlatmak gerekirse Tayland’da şanslı ilk 100 müşteri için Galaxy S21’in fiyatı bir dijital fotoğraf makinesi + 0.70 Dolar.

Samsung Tayland web sitesi üzerinden kayıt yaptıran ilk 100 kullanıcı Galaxy S21’i 0.70 Dolar‘a satın alma şansı yakalayacak. O kullanıcılara verilen kod ile mağazalardan cihazların teslimi yapılacak.

Öte yandan kayıt yaptıran ilk 1000 kullanıcı için de 98 Dolar değerindeki bir yıllık Samsung Care + Platinum hizmeti ücretsiz olarak sağlanılacak. Aynı zamanda ilk 100’de bulunan kişiler de bu kampanyadan faydalanacaklar. Samsung‘un sitesindeki kayıtlar ise 14 Ocak tarihine kadar açık vaziyette olacak.

Samsung Galaxy S21 için tam anlamıyla teşvik niteliğinde olan bu çalışma ile, Galaxy S21 modellerinin satışları epey artacaktır. Öte yandan ilk 100’e giren şanslı kişiler ise cihazı 0.70 Dolar gibi komik bir fiyata satın almanın mutluluğunu yaşayacaklar. Tabi amorti çıkan ilk 1000 kullanıcı da 98 Dolar değerindeki ödül ile sevinecekler.

Sizce Samsung bu etkinliği tüm dünya genelinde yapsa daha güzel olur muydu? Sizce Samsung Galaxy S21 için bu tarz başka etkinlikler yapılır mı?

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