Xiaomi Mi A3 kutusundan çıkıyor (VIDEO)

Xiaomi Mi A3 kutu açılış videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

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Xiaomi Mi A3 özellikleri

Xiaomi Türkiye garantili olarak ülkemizde telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı modeli satılıyor. Bunlardan ilki 1999 TL ikincisi ise 2299 TL fiyat etiketine sahip.

Gri, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonun önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 yan çerçeveleri ise alüminyum malzeme ile kaplı. Ön taraftan baktığımızda ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. 6.01 inç ekran boyutuyla birlikte Super AMOLED panel ve HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Açıkcası telefonun belki de göze çarpan en büyük eksisi Full HD+ çözünürlüğün kullanılmamış olması diyebiliriz.

Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan modelde 4 GB RAM ve 64 GB ila 128 GB arasında değişen dahili depolama birimi seçenekleri sunuluyor. Telefonda microSD kart ile birlikte 128 GB’a kadar hafızayı arttırabilmek mümkün. Kamera tarafında 48 MP çözünürlüğünde ve F/1.8 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra 5 MP‘lik bir ultra geniş açı ve 2 MP‘lik derinlik algılayıcısı yer alıyor. Kameraların hiçbirinde ne yazık ki OIS desteği yer almıyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera bulunduğunu belirtelim.

Android One platformuna dahil olan Xiaomi Mi A3 modeli kutudan safkan arabirim ile çıkıyor. Şu anda cihazın kullandığı Android sürümü ise Android 9.0 Pie. Son olarak 4030 mAh‘lik bir pil kapasitesi sunan modelde 18W hızlı şarj desteği yer alıyor. Ancak kutudan 5V 2A yani 10W‘lık bir hızlı şarj adaptörünün çıktığını mutlaka belirtelim.