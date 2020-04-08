Xiaomi Mi A3 için üçüncü kez Android 10 geldi!

Android One programının popüler temsilcisi Xiaomi Mi A3, güncelleme konusunda epey hareketli günler geçiriyor. Android 10 güncellemesi daha önce iki kez geri çekilen telefon için aynı güncelleme üçüncü defa yayınlandı!

İlginizi çekebilir: HiSilicon Kirin 985 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı!

Xiaomi Mi A3 Android 10 güncellemesi “üçüncü defa” yayınlandı!

Xiaomi, Mart ayının başından bu yana Android One modeli Mi A3’ün güncelleme sorununu çözmeye çalışıyor. Kullanıcıların merakla beklediği Android 10 güncellemesi geçtiğimiz ay yayınlanmış, ancak bazı cihazların kullanılamaz hale gelmesinden dolayı acilen geri çekilmişti. Kısa süre sonra revize edilip dağıtılan ikinci güncelleme ise parmak izi sensöründen kaynaklanan sorunlardan ötürü geri çekilmişti. Mi Topluluğu’nun verdiği bilgiye göre, Xiaomi Mi A3 modeli için bu sefer sorunsuz bir güncelleme yayınlandı.

V11.0.11.0 QFQMIXM kod adına sahip Android 10 güncellemesi, dün akşam itibarıyla resmen cihazlara gönderilmeye başladı. Üçüncü kez revize edilen güncelleme, eski sürümlerdeki kritik sorunların giderilmesi dışında herhangi bir yenilik içermiyor. Xiaomi Mi A3’ün Android 10 sürümüyle kazandığı yenilikler arasında yeni yönlendirme butonu, karanlık mod ve gizlilik seçenekleri dikkat çekiyor.

OTA üzerinden dağıtılan küresel Android 10 güncellemesinin kısa süre içerisinde ülkemizdeki Mi A3 modellerine ulaşması planlanıyor. Cihazın teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse; 6.1 inç HD+ AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 4 GB RAM, 64/128 GB depolama, 48+8+2 megapiksel üçlü arka kamera, 32 megapiksel ön kamera ve 4.030 mAh bataryanın yer aldığını belirtelim.