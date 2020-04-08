Güncelleme
Xiaomi Mi A3 için üçüncü kez Android 10 geldi!
Android One programının popüler temsilcisi Xiaomi Mi A3, güncelleme konusunda epey hareketli günler geçiriyor. Android 10 güncellemesi daha önce iki kez geri çekilen telefon için aynı güncelleme üçüncü defa yayınlandı!
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Xiaomi Mi A3 Android 10 güncellemesi “üçüncü defa” yayınlandı!
Xiaomi, Mart ayının başından bu yana Android One modeli Mi A3’ün güncelleme sorununu çözmeye çalışıyor. Kullanıcıların merakla beklediği Android 10 güncellemesi geçtiğimiz ay yayınlanmış, ancak bazı cihazların kullanılamaz hale gelmesinden dolayı acilen geri çekilmişti. Kısa süre sonra revize edilip dağıtılan ikinci güncelleme ise parmak izi sensöründen kaynaklanan sorunlardan ötürü geri çekilmişti. Mi Topluluğu’nun verdiği bilgiye göre, Xiaomi Mi A3 modeli için bu sefer sorunsuz bir güncelleme yayınlandı.
V11.0.11.0 QFQMIXM kod adına sahip Android 10 güncellemesi, dün akşam itibarıyla resmen cihazlara gönderilmeye başladı. Üçüncü kez revize edilen güncelleme, eski sürümlerdeki kritik sorunların giderilmesi dışında herhangi bir yenilik içermiyor. Xiaomi Mi A3’ün Android 10 sürümüyle kazandığı yenilikler arasında yeni yönlendirme butonu, karanlık mod ve gizlilik seçenekleri dikkat çekiyor.
OTA üzerinden dağıtılan küresel Android 10 güncellemesinin kısa süre içerisinde ülkemizdeki Mi A3 modellerine ulaşması planlanıyor. Cihazın teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse; 6.1 inç HD+ AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 4 GB RAM, 64/128 GB depolama, 48+8+2 megapiksel üçlü arka kamera, 32 megapiksel ön kamera ve 4.030 mAh bataryanın yer aldığını belirtelim.
Güncelleme
Skype güncellendi: İndirmek, kayıt olmak yok!
Skype güncellendi, Microsoft‘un popüler görüntülü konuşma uygulaması yeni özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar giriş yapmadan görüntülü konuşma yapabilecekler.
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Skype güncellendi, kullanımı artık çok kolay!
Microsoft‘un popüler görüntülü konuşma uygulaması Skype artık daha gelişmiş özelliklere sahip.Bugünden başlayarak kullanıcıların farklı platformlarda görüntülü konuşma yapabilmesi için artık giriş yapmalarına ve Microsoft hesaplarının olmasına gerek kalmadı. Hatta basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcılar tek tıklama ile görüntülü konuşmaya başlayabilecekler.
Skype yaptığı değişiklikleri Twitter‘dan ve web sayfasından yayınladı:
“Giriş yapmadan ve uygulama indirmeden kolay görüntülü konuşma
Tek tıklama ile benzersiz bağlantı linkinizi oluşturun, linki katılımcılarınızla paylaşın ve Skype ile sınırsız görüntülü konuşmanın keyfine varın.Bütün özellikler kullanımınıza hazır. Bağlantı linkinin zaman limiti yok, oluşturulduktan sonra istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.”
Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx
— Skype (@Skype) April 3, 2020
Bu güncelleme ile Skype son zamanlarda popüler olan görüntülü konuşma uygulaması Zoom‘un sevilen özelliklerini kendi bünyesine katmış oldu. Bildiğiniz gibi salgın sebebi ile toplumun bir çok kesimi uzaktan çalışmaya başlamış, bu durum da görüntülü konuşma uygulamalarının popülerliğinin artmasına sebep olmuştu.Diğer yandan Zoom uygulaması ne yazık ki yetersiz güvenlik önlemleri sebebi ile gözleri üzerine çekti. İlgili haberimize burdan ulaşabilirsiniz.
Denemek isterseniz Skype bağlantıya buradan oluşturabilirsiniz. Bağlantıya Skype’ın kendi sitesinden ulaşmak isterseniz, İngilizce sayfasını kullanmanız gerekmekte.
Skype sitesinin Türkçe sayfası güncel olsa da, ilgili bağlantı şu an sadece İngilizce sayfasında bulunmakta. Bağlantıya tıklayınca ise(“Create Your Meeting”), sayfanın Türkçe olan diğer kısmının hazır olduğunu göreceksiniz, tek yapmanız gereken sağ tarafta bulunan “Serbest toplantı oluştur” düğmesine basmak.
Son olarak aynı sayfada “Arama başlat”a basarak görüşmeyi başlatabilirisiniz.
Sayfada belirtilmese de, uygulama şuan Edge ve Chrome tarayıcısını desteklemekte, farklı tarayıcılardan giriş yaptığınız takdirde Skype’ın web uygulamasını indirmek zorunda kalacaksınız.
Eğer Skype zaten bilgisayarınızda yüklü ise “Şimdi Toplantı Yap” seçeneği ile siz de bu özelliği kullanabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Nokia 7.2, Android 10 güncellemesine kavuşuyor.
Nokia, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü orta seviye telefonu Nokia 7.2 için güncelleme çalışmalarına başladı. Gelen son bilgilere göre cihaz Android 10 güncellemesi almaya yavaş yavaş başladı.
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Güncelleme dağımı başladı.
Android One projesine dahil olmasına rağmen hala Android 10 güncellemesini tam anlamıyla alamayan Nokia 7.2, artık yeni sürüme kavuşuyor. HMD Global yetkilisi Juho Sarvikas, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Nokia 7.2 için Android 10 güncellemesinin çıktığını duyurdu. Android One projesi içerisinde yer almasına rağmen bu güncellemenin oldukça geç gelmesi kullanıcılarda hayal kırıklıklarına neden oldu. Yine de Corona virüs sebebiyle telefon üretimi konusunda sıkıntılar yaşayan firmanın, güncellemelere ağırlık vermesi bir nebze olsun olumlu bir gelişme olarak görüldü.
Bilindiği üzere cihaz orta seviye telefon sınıfında yer almakta. 6.3 inç IPS ekran ile gelen cihaz, gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden almakta. Ayrıca 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri cihazda yer almakta. Kamera kısmında ise cihaz 48 MP, 8 MP ve 5 MP üçlü arka kamera dizilimi sunuyor. Ayırca kamera da kullanılan Carl Zeiss optiği de dikkat çekmekte. Ön kamerada da aynı teknolojiyi kullanan Nokia, cihazında 20 MP‘lik ön kameraya yer vermiş. Android One kapsamında yer alan cihaz an itibariyle Android 10 güncellemesini almaya başladı. Cihazınızda güncelleme kısmından yeni sürümün gelip gelmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, EMUI içerisine akıllı şarj özelliği getiriyor
Huawei, EMUI bünyesine bir özellik daha katıyor. Cihazlarının pil performanslarını önemseyen Çinli üretici akıllı şarj isimli bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
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Akıllı şarj ile pil sağlığı korunacak.
Huawei, akıllı telefonlarında kullandığı arayüzü olan EMUI‘ı geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni gelecek güncelleme ile cihazların şarj edilirken daha sağlıklı kalmalarını hedefliyor. Huawei yetkilisi Wang Chenglu‘nun tanıttığı “akıllı şarj” özelliği ile cihazınız şarj olurken, pil sağlığı da kontrol altında tutulabilecek. Akıllı telefonların olmazsa olmazı haline gelen ve bir cihaz alırken en kritik detaylardan biri olan günlük pil performansı, bu özellik sayesinde Huawei cihazlar için artık dert olmaktan çıkacak gibi gözüküyor. Bu özelliği sayesinde gece telefonu şarja taktığınızda telefon %80‘lik şarj seviyesine geldiği an dolum işlemi duracak. Bunun sebebi olarak gece şarja takılan telefonun %100 dolmasına rağmen prizde takılı kalması ve pilin kapasitesini kaybetmeye başlaması gösterildi. Ayrıca bu özelliği kullanmak istemeyenler kapatarak %80 şarj sınırına takılmak zorunda kalmayacaklar.
Şu an için Huawei Mate 30 ve Honor V30 serilerinde kullanılan bu özellik zamanla diğer cihazlara da entegre olacak. Ancak Huawei tam olarak hangi telefonların bu özelliği kullanabileceğini hangilerinin kullanamayacağını açıklamadı. Huawei veya Honor telefonunuza bu özellik geldiyse Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları > Akıllı şarj modu yolunu izleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu ayar cihazınızda gözükmüyor ise Huawei‘nin yapacağı yeni EMUI güncellemesini beklemek zorundasınız.