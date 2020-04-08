HiSilicon Kirin 985 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı!

Oppo, ColorOS 7 yol haritasını bu yılın başlarında açıklamıştı. Şimdi ise şirket, üç Reno model telefonun ColorOS 7 güncellemesi alacağını duyurdu. Bunların hangi telefonlar olacağına gelirsek, Oppo Reno (Inspiration Edition sürümü dahil), Oppo Reno 10x Zoom (FC Barcelona sürümü dahil) ve son olarak Reno Ace (Gundam Edition dahil) olmak üzere üç farklı telefon bu güncellemeyi alacak.

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Oppo, ColorOS 7 ile birlikte kullanıcılara neler vadediyor?

Şirket, yeni ColorOS 7 güncellemesini Android 10‘u temel alarak geliştirdi. Bu güncelleme ile sistemin genelinde karanlık modu etkin hale getirebilmemiz mümkün olacak. Fakat bu karanlık moda firma bazı farklılıklarda getirmiş durumda. Bunların haricinde, yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir simgeler, daha iyi bir renk sistemi ve yeni ses efektleri bu güncelleme ile geliyor olacak. Tüm özel sürümlerde yeni ve farklılaşmış duvar kağıtları bulunacak. Bunların yanı sıra ColorOS 7 ile birlikte “rafine masaüstü deneyimi” adında farklı bir özellik gelecek. Ayrıca Oppo Sans isminde yeni bir yazı tipi bu güncelleme ile geliyor olacak.

Yeni ColorOS 7 güncellemesi bazı yeniliklerin dışında bazı iyileştirmeler de içeriyor. Portre Modu 2.0 versiyonuna güncellendi ve iyileştirildi. Geliştirilmiş gece modu ve OIS tarafındaki güncellemelerle birlikte sabitlik konusunda iyileştirmeler mevcut. Bu güncelleme önce Çin versiyonunda gerçekleştirilecek. Ardından varsa hatalar giderilip global olarak cihazlara dağıtılacak.