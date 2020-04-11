Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 II, en küçük 5G telefonu olabilir!
Geçtiğimiz günlerde Sony Xperia 5 Plus isminde büyük ekranlı bir telefon çıkacağı söylentisi vardı. Fakat bu söylentilerin hiçbirisi doğru çıkmadı. Şimdi ise tam tersi daha küçük bir Xperia 5‘den söz ediyoruz. Kaynaklara göre, Sony Xperia 5 II isminde 6 inçden küçük ve 5G bağlantısı bulunan yeni bir telefon bu yılın ikinci yarısında karşımıza çıkacak.
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Sony Xperia 5 II hakkında neler biliyoruz?
Sony Xperia 5 II, tahminen boyut olarak 5.6 – 5.8 inç arasında olacak. Ayrıca bu telefon eğer söylenen boyutlarda çıkarsa, 5G’ye sahip en küçük akıllı telefon olacak. Bu akıllı telefon Sony’nin ise ikinci 5G destekli akıllı telefonu olacak. Xperia 5 II, birinci sınıf amiral gemilerinden daha düşük fakat orta segmentteki telefonlardan daha yüksek özelliklerde olabilir. 5G sayesinde orta-üst segmentte iyi bir şekilde konumlanabilir.
Birkaç ay önce, dahili 5G modeme sahip Snapdragon 765G kullanacağı tahmin edilen Xperia 9‘un isim değiştirilmiş hali Xperia 5 II olabilir. Xperia‘nın bu modeli Aralık 2019‘da GeekBench testinden geçmişti. Tabi bunlar sadece sızıntı ve kesin olmayan bilgilerde ortaya çıkan haberler.
Bu yeni söylentiler, cihazın yonga seti hakkında kesin bir bilgi vermiyor. Fakat Xperia 5 II‘nin tahmin edilene göre Snapdragon 855 ile gelmesi mümkün. Şu an bu cihaz hakkında çok fazla sızıntı bulunmuyor fakat ileriki günlerde daha çok bilgi alacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 güncellemesi üçüncü kez geri çekildi!
Xiaomi’nin Android One programında yer alan akıllı telefonu Mi A3, güncelleme tarafında resmen çok talihsiz bir dönem yaşıyor. Xiaomi Mi A3 için hafta içinde verilen üçüncü Android 10 güncellemesi, aradan saatler geçmesine rağmen bir kez daha geri çekildi!
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Xiaomi Mi A3, Android 10 konusundaki şanssızlığını sürdürüyor!
Geçtiğimiz Temmuz ayında satışa sunulan Xiaomi Mi A3, uzun süredir kararlı Android 10 güncellemesi bekliyor. Çinli marka bununla ilgili uzun süredir çalışmalarını sürdürse de, kullanıcılara verilen üçüncü ve en son güncelleme hüsranla sonuçlanmış gibi görünüyor. Güncellemeye erişemediğini fark eden bir Mi A3 kullanıcısı, markanın çevrimiçi destek biriminden yardım istedi. Destek biriminden gelen cevap ise güncellemenin “bazı hatalar nedeniyle” geri çekildiğini ifade ediyor.
Mi Topluluğu üyelerinin verdiği bilgiye göre, üçüncü kez dağıtılan Android 10 güncellemesi pek çok sorun barındırıyor. Cihazların otomatik olarak yeniden başlaması, parmak izi okuyucu, kamera ve performans sorunları gibi pek çok geri bildirimin yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan bazı Xiaomi Mi A3 kullanıcıları ise güncellemenin sorunsuz biçimde çalıştığını ifade ediyor.
Xiaomi, Mi A3’e verilmesi planlanan Android 10 güncellemesini ilk olarak Şubat ayında yayınlamıştı. Bu güncellemenin cihazları bootloop döngüsüne soktuğuna ilişkin şikayetlerden dolayı güncelleme geri çekildi ve Mart ayında tekrar dağıtıldı. Yayınlanan ikinci güncelleme ise parmak izi okuyucu ile ilgili sorunlar çıkmasından ötürü geri çekilmişti. Üçüncü ve son güncelleme ise 8 Nisan tarihinde dağıtılmaya başlamıştı. Şimdiye kadar aylık güvenlik güncellemeleri bile zamanında yayınlanmayan cihazın ne zaman eksiksiz bir Android 10 sürümü alacağı ise merakla bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
LG Style3, Japonya’da ortaya çıktı!
LG, yeni orta segment ve uygun fiyatlı telefonu olan LG Style3‘ü resmi olarak tanıttı. Bu cihazın LG‘nin Stylus serisi ile karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü LG Style3‘te, Stylus kalem desteği bulunmamakta. Telefon, Haziran ayında 38.000 JPY (350$/320€) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.
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LG Style3, hangi teknik özelliklerle geliyor?
LG Style3, 2 nesil önceki amiral gemisi çipi olan Snapdragon 845 yonga seti ile gelecek. Snapdragon 845, Snapdragon 700 serisine göre hala daha iyi durumda ve GPU olarak fark edilir derecede daha hızlı ve güçlü. Cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bu da onu orta segmente çeken bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar microSD kart ile 512 GB‘ye kadar depolama alanı desteği sağlasa da günümüz cihazlarına göre taban depolama alanı düşük kalıyor. Aynı şekilde RAM konusunda da biraz daha cömert davranması beklenebilirdi.
Lg Style3, 6.1 inçlik 1440p+ çözünürlüklü OLED bir ekrana sahip. Cihazın boyutları listelenmiyor fakat cihazın oldukça kompakt olması muhtemel. Cihazda tek bir 8 MP selfie kamera bulunmasına rağmen geniş çentiğin olması dikkat çeken bir başka detay. Cihazın arkasında 48 MP ana kamera ve portre çekimleri için 5 MP değerinde bir derinlik sensörü bulunuyor. Kamera dizilimi orta segmentteki telefonlara göre biraz düşük kalıyor fakat incelemeden yine de net sonuç elde etmek mümkün değil. Parmak izi okuyucusuna gelirsek o da cihazın arka tarafında bulunuyor olacak.
Lg Style3, 3500 mAh değerinde bir batarya kapasitesine sahip ve şarj özellikleri tam olarak bilinmiyor. Fakat kablosuz şarjı desteklemediği belirtiliyor. Telefonun hem IP68 hem de IPX5 sertifikası bulunuyor. Telefon bazı özelliklerde orta sınıf telefonlara göre düşük olsa da Snapdragon 845 seçimi onu orta segmentte seçilebilir bir telefon haline getiriyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.3 ve Nokia 7.3, Ağustos’ta tanıtılabilir!
Nokia’nın tanıtacağı bir sonraki amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefonları Nokia 9.3 ve Nokia 7.3 modellerinin, Ağustos Ayı’nda tanıtılabileceği bilgisi sızdırıldı.
Söylentiler Nokia’nın 9.3 modelini bu yılın üçüncü çeyreğinin sonlarında (Ağustos-Eylül) tanıtacağı yönünde. Nokia, söz konusu cihazıyla aynı tarihlerde tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 20 ve Huawei Mate 40 gibi cihazlara rakip olacak.
Aynı etkinlikte Nokia 9.3 ile birlikte geçtiğimiz yılın Eylül Ayı’nda tanıtılan Nokia 7.2 modelinin devamı olacak Nokia 7.3 modelinin tanıtılacağı da söylentiler arasında. Kaynağı belirli olmayan bir haberlere göre firma, Nokia 9.3 ve Nokia 7.3 modellerinin prototip testlerine başlamış durumda. Haberde söz konusu testlerin oldukça başarılı geçtiği belirtiliyor. Ayrıca Nokia 7.3 modelinin 5G ve 4G olmak üzere 2 versiyonu olacağı da belirtilenler arasında. Cihazların tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla açıklama ve sızıntı olacaktır fakat maalesef şu an için cihazlara ait daha fazla bilgi bulunmuyor.
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Nokia’nın isim haklarını elinde bulunduran Çin’li HMD Global yöneticilerinin, COVID-19 salgınında yaşanacak gelişmelere göre bu tarih ile ilgili değişikliğe gitme ihtimalleri oldukça yüksek. İçinde bulunduğumuz durumdan maalesef tüm sektörler etkilenmiş durumda. Konu ilgili resmi bir açıklama olmadığından haberimizde ki bilgilerde değişiklik olabileceğini ve haberimizin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!