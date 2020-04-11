Sony Xperia 5 II, en küçük 5G telefonu olabilir!

Geçtiğimiz günlerde Sony Xperia 5 Plus isminde büyük ekranlı bir telefon çıkacağı söylentisi vardı. Fakat bu söylentilerin hiçbirisi doğru çıkmadı. Şimdi ise tam tersi daha küçük bir Xperia 5‘den söz ediyoruz. Kaynaklara göre, Sony Xperia 5 II isminde 6 inçden küçük ve 5G bağlantısı bulunan yeni bir telefon bu yılın ikinci yarısında karşımıza çıkacak.

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Sony Xperia 5 II hakkında neler biliyoruz?

Sony Xperia 5 II, tahminen boyut olarak 5.6 – 5.8 inç arasında olacak. Ayrıca bu telefon eğer söylenen boyutlarda çıkarsa, 5G’ye sahip en küçük akıllı telefon olacak. Bu akıllı telefon Sony’nin ise ikinci 5G destekli akıllı telefonu olacak. Xperia 5 II, birinci sınıf amiral gemilerinden daha düşük fakat orta segmentteki telefonlardan daha yüksek özelliklerde olabilir. 5G sayesinde orta-üst segmentte iyi bir şekilde konumlanabilir.

Birkaç ay önce, dahili 5G modeme sahip Snapdragon 765G kullanacağı tahmin edilen Xperia 9‘un isim değiştirilmiş hali Xperia 5 II olabilir. Xperia‘nın bu modeli Aralık 2019‘da GeekBench testinden geçmişti. Tabi bunlar sadece sızıntı ve kesin olmayan bilgilerde ortaya çıkan haberler.

Bu yeni söylentiler, cihazın yonga seti hakkında kesin bir bilgi vermiyor. Fakat Xperia 5 II‘nin tahmin edilene göre Snapdragon 855 ile gelmesi mümkün. Şu an bu cihaz hakkında çok fazla sızıntı bulunmuyor fakat ileriki günlerde daha çok bilgi alacağımızı tahmin ediyoruz.