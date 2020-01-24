Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 gelmeyebilir!

Android One platformunda yer alan Xiaomi Mi A2 Lite, markanın başarılı satış rakamlarına ulaşan modelleri arasında yer alıyor. Telefon ile ilgili gelen son haberler ise Android 10 güncellemesi bekleyen kullanıcıları üzecek!

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Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi bekleyenlere kötü haber!

Genellikle orta seviye akıllı telefonlarda gördüğümüz Android One, saf Android deneyiminin yanı sıra minimum 2 büyük sürüm güncellemesi garantisi veriyor. Xiaomi de 2017 yılında piyasaya sürdüğü Mi A1 modelinden bu yana programa dahil olmuş durumda. Daha önce Android 10 güncellemesi alacağı kesinleşen Mi A3 ve Mi A2’nin dışında diğer modellerin güncelleme takvimi açıklanmamıştı. Ancak Xiaomi kanallarından gelen yeni bir bilgiye göre bu bekleyiş tamamen sona erdi.

Xiaomi’nin online destek kanallarından alınan bilgi, Xiaomi Mi A1 ve A2 Lite modelleri için Android 10 güncellemesi yayınlanmayacağını gösteriyor. Bu olumsuz durum, özellikle Mi A2 Lite için sürpriz olarak görülüyor. Çünkü kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan cihazın, Android One desteği sayesinde en az 1 sürüm güncellemesi daha alması bekleniyordu.

Söz konusu açıklama her ne kadar Xiaomi’nin resmi kanalından gelmiş olsa da konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bundan ötürü konu şimdilik söylenti olarak değerlendirilebilir. Mi A2 Lite’ın son olarak Ocak 2020 güvenlik güncellemesi alması ise en azından aylık güncellemelerin devam edeceğini gösteriyor.