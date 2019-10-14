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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (İlkan Avcı)

Xiaomi Mi 9T bu sefer İlkan Avcı ile yeniden Sizin Yorumunuz serimizde boy gösteriyor. Fakat bu sefer özellikle yüz tanıma sisteminde İlkay ile abisini tanıyarak telefonu açmasıyla dikkat çekiyor.

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Son dönemlerin en gözde telefonu olan Mi 9T, bu videomuzda da konuk oluyor. ancak İlkay Avcı sadece bir Mi 9T kullanıcısı olarak değil, aynı zamanda Mi Band 3, Mi Band 4, Redmi Airdots, Mi Box S gibi birçok Xiaomi cihazını da kullanan biri olarak ofisimize geldi.

Detayları ve İlkan’ın Mi 9T başta olmak üzere diğer cihazlar ile de görüşlerini bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

GoPro Hero 5 Black – Sizin Yorumunuz (Tarık Özgür Beşe)

13 Ekim 2019

Yazan:

GoPro Hero 5 Black - Sizin Yorumunuz (Tarık Özgür Beşe)

GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oluyor.

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Daha önce bahsettiğimiz gibi Sizin Yorumunuz serimize sadece akıllı telefon değil, bilgisayar, tablet ve bu videoda olduğu gibi aksiyon kamerası bile anlatabilirsiniz. En son Hero 8 Black modelini tanıtan GoPro’nun en çok sattığı modellerinden olan GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe, deneyimlerini ve 2019 yılında Hero 5’in artılarını ve eksilerini aktarıyor.

İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)

10 Ekim 2019

Yazan:

OnePlus 7 Pro

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7 Pro modeliyle Huzeyfe Macit konuğumuz oldu. Bakalım Huzeyfe Bey, cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?

 

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7 – Sizin Yorumunuz (Oytun Yağız Göksel)

9 Ekim 2019

Yazan:

OnePlus 7

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, OnePlus 7 cihazıyla birlikte Oytun Yağız Göksel konuğumuz oldu. Bakalım Yağız Bey, OnePlus 7 ile ilgili bize neler anlatacak?

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