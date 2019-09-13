Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Gürkan Berk Tırpan)

Xiaomi Mi 9T kullanıcısı olan Gürkan Berk Tırpan, Ersin ile beraber telefon hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini aktarıyor.

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Son dönemlerin en popüler akıllı telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9T ikinci defa Sizin Yorumunuz serimizde! iPhone 5C ve Samsung Galaxy S7 kullanımının ardından yeni cihazı olarak Xiaomi Mi 9T satın alan Gürkan’ın bir buçuk aydan fazla süren deneyimi ve çektiği fotoğrafları videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…