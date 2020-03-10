Xiaomi Mi 9T Pro’nun tüm eksikleri! – Sizin Yorumunuz (Emin Küçük)

Xiaomi Mi 9T Pro kullanıcısı olan Emin Küçük, serimizde farklı bir yaklaşım ile Mi 9T Pro modelinin tüm eksiklerini not ederek sıralıyor.

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Orta ve alt seviye cihazlar kullandıktan sonra üst seviye bir cihaza geçmiş olan Emin, 3,5 aylık deneyiminde göze çarpan sorunları HWP ekranlarında aktardı. İyi seyirler…