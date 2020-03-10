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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9T Pro’nun tüm eksikleri! – Sizin Yorumunuz (Emin Küçük)

Xiaomi Mi 9T Pro kullanıcısı olan Emin Küçük, serimizde farklı bir yaklaşım ile Mi 9T Pro modelinin tüm eksiklerini not ederek sıralıyor.

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Orta ve alt seviye cihazlar kullandıktan sonra üst seviye bir cihaza geçmiş olan Emin, 3,5 aylık deneyiminde göze çarpan sorunları HWP ekranlarında aktardı. İyi seyirler…

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7T Pro – Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)

9 Mart 2020

Yazan:

OnePlus 7T Pro - Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)

Geçtiğimiz sene Samsung Galaxy Note 8 cihazıyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Veysel Soysal bu sefer yeni OnePlus 7T Pro cihazıyla serimize yeniden katılıyor.

2019’un en iyi telefonlarından biri olarak kabul edilen OnePlus 7T Pro hakkında iyi-kötü tüm detyayları Veysel’den dinliyoruz. İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Enes Deniz)

2 Mart 2020

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonuyla Enes Deniz konuğumuz oldu. Bakalım Enes Bey, akıllı telefonuyla ilgili nasıl deneyimler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

DJI Osmo Pocket – Sizin Yorumunuz (Samet Kuzucuoğlu)

27 Şubat 2020

Yazan:

DJI Osmo Pocket sizin yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizde bu sefer konuğumuz DJI Osmo Pocket cihazıyla Samet Kuzucuoğlu oldu. Bakalım Samet bey, ürünle ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak.

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