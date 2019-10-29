Xiaomi Mi 9T Pro – Sizin Yorumunuz (Bilal Akbaş)

GoPro Fusion ile 360 derecelik çekimler ve kurgusunu yapan, drone pilotu ve birçok GoPro modellerini kullanmış Cem Targay sizin yorumunuz serimize katıldı.

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Özellikle 360 derecelik çekimler için en ideal kamera konumunda olan GoPro Fusion aktif kullanıcısı olan Cem’in Fusion hakkındaki olumlu ve olumsuz yanları, aynı zamanda kullanım detayları için görüşlerini HWP ekranlarında paylaşıyor.

İyi seyirler..