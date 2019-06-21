Xiaomi Mi 9T kutusundan çıkıyor!

Xiaomi Mi 9T kutu açılış videomuzda, cihazın kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Bakalım cihaz ilk bakışta neler sunuyor ve kutu içeriğinden neler çıkıyor?

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Xiaomi Mi 9T öne çıkan özellikleri

Siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleri bulunan cihaz önü ve arkası cam tasarımla geliyor. Yan çerçeveleri ise alüminyum kaplı. Ön taraftan bakıldığında tamamen çerçevesiz yapısı ile dikkat çeken cihaz, bunu açılır kapanır ön kamera sistemine borçlu.

Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Ülkemizde her iki model de farklı fiyatlandırma ile satılmakta. Kamera tarafında ise 48 MP’lik ana kameranın yanı sıra 2x optik zoom yapabilen 8 MP telefoto ve 13 MP ultra geniş açı sensör yer alıyor.

Son olarak telefonun 4000 mAh pil kapasitesine ve 18W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Xiaomi Mi 9T kutu içeriğinden neler çıkıyor?

Cihazın ülkemizde satılacak olan kutu içeriğinden 18W’lık şarj adaptörü ile birlikte, siyah renkli sert plastik koruma kılıfı ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Birçok Xiaomi telefonda olduğu gibi ne yazık ki kulaklık kutu içeriğinde yer almıyor.

Satış tarihi ve fiyatı

6 GB + 64 GB: 3799 TL

6 GB + 128 GB: 3999 TL

Cihaz Temmuz ayı itibarıyla ülkemizde satılacak.