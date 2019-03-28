Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 lansman değerlendirmesi! (VIDEO)

Xiaomi, bugün ülkemizde gerçekleştirdiği ilk ürün lansmanı ile Mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini duyurdu. Biz de bu videomuzda lansmanı ve yeni modelleri konuştuk.

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Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 fiyatı

Lansmanda açıklanan bilgilere göre 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunan Xiaomi Mi 9 modeli 4699 TL fiyatla satılacakken, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip model 4999 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Fiyat performans kategorisinde öne çıkan Redmi Note 7 modeli de iki farklı sürüm ile geliyor. Bunlardan 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunan model 1999 TL olarak açıklanırken, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunan model 2340 TL’ye satılacak. Redmi Note 7 modeli bugünden itibaren satışta. Xiaomi Mi 9’un ise Nisan ayı itibarıyla satışta olması bekleniyor.