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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi 9 telefonuyla Gökhan Üstün oldu. Bakalım Gökhan bey, telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)

25 Kasım 2019

Yazan:

iPhone 11 Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serisine iPhone 11 modeliyle Emre Sabahkaya konuk oldu. Bakalım Emre, cihaz ile ilgili neler düşünüyor?

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Sizin Yorumunuz

Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları

24 Kasım 2019

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Barış Selimoğlu Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer Barış Selimoğlu’nu konuk ettik. Barış, bu videoda bizlere Sennheiser Momentum, Bose Frames gözlük ve diğer kullandığı aksesuarları anlattı.

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Sizin Yorumunuz

LG G7 ThinQ – Sizin Yorumunuz (Onur Ali İmren)

21 Kasım 2019

Yazan:

LG G7 ThinQ Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu LG G7 ThinQ modeliyle Onur Ali İmren oldu. Bakalım LG G7 ThinQ modelinin kullanıcı deneyimi neler sunuyor?

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