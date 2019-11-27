Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)
Sizin Yorumunuz serisine iPhone 11 modeliyle Emre Sabahkaya konuk oldu. Bakalım Emre, cihaz ile ilgili neler düşünüyor?
Sizin Yorumunuz
Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları
Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer Barış Selimoğlu’nu konuk ettik. Barış, bu videoda bizlere Sennheiser Momentum, Bose Frames gözlük ve diğer kullandığı aksesuarları anlattı.
Sizin Yorumunuz
LG G7 ThinQ – Sizin Yorumunuz (Onur Ali İmren)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu LG G7 ThinQ modeliyle Onur Ali İmren oldu. Bakalım LG G7 ThinQ modelinin kullanıcı deneyimi neler sunuyor?
Sizin Yorumunuz36 saniye önce
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)
Akıllı Telefonlar47 dakika önce
Samsung S9 ve S9+ için One UI 2.0 beta yayınlanmaya başladı
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Twitter aktif olmayan hesapları silme kararı aldı
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Galaxy Fold DeX desteğine kavuştu
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AnTuTu lideri MediaTek Dimensity 1000 duyuruldu!
Sizin Yorumunuz36 saniye önce
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)
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Samsung Galaxy Fold: Olmuş mu, olmamış mı? (VIDEO)
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1.99 TL’ye 4 AYLIK Tidal HIFI üyeliği alın! (VIDEO)
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Hangi akıllı saati almalı, hangisi size göre?
Sizin Yorumunuz2 gün önce
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)
Sizin Yorumunuz36 saniye önce
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)
Akıllı Telefon17 saat önce
Samsung Galaxy Fold: Olmuş mu, olmamış mı? (VIDEO)
Video23 saat önce
1.99 TL’ye 4 AYLIK Tidal HIFI üyeliği alın! (VIDEO)
Video2 gün önce
Hangi akıllı saati almalı, hangisi size göre?
Sizin Yorumunuz2 gün önce