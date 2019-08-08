Xiaomi Mi 9 SE – Sizin Yorumunuz (Yücel Karakuş)

Xiaomi Mi 9 SE kullanıcısı olan Yücel Karakuş, HWP’nin klasikleşen serisi Sizin Yorumunuz’a katıldı.

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Xiaomi’nin Türkiye’de en dikkat çeken ve en merak edilen telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9 SE, fiyat performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Bakalım Yücel için Mi 9 SE gerçekten iyi bir telefon mu? Artıları ve eksileri neler? Hep beraber videomuzda görelim.

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