Xiaomi Mi 8X görüntüleri sızdırıldı, SD710 ile gelebilir

Xiaomi Mi 8X, Mayıs sonunda piyasaya sürülen Xiaomi Mi 8 SE’den sonra ilk Snapdragon 710 destekli akıllı telefon olabilir. Söylentilere göre şirket Mi 8 SE’den sonra, bu sene başka bir Snapdragon 710 işlemcili telefon da tanıtabilir. Çin’den bir muhbir, Xiaomi Mi 8X adındaki yeni bir Xiaomi akıllı telefonunun birkaç görselini yayınladı. Cihazın, gücünü Snapdragon 710’dan aldığı iddia ediyor.

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Xiaomi Mi 8X bizlere neler sunacak?

Her geçen gün farklı segmentlere yeni bir model çıkaran Xiaomi, en son çıkardığı akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 8 EE ile en üst segmente oynuyor. Fakat gelen yeni sızıntılar orta seviye işlemcisi olan fakat üst seviye işlemcilere kafa tutan Snapdragon 710 ile yeni bir Xiaomi cihazı gelebileceğini gösteriyor.

Sızan görüntüler, Mi 8X’in beyaz ve mavi gibi en az iki renk seçeneğine mevcut olacağını gösteriyor. Mi 8X, bu zamana kadar Mi Note 3 gibi modellerde gördüğümüz mavi, cam veya seramik arka kısıma sahip olacak gibi görünüyor. Arka panelin sol üst tarafında çift kamera modülü bulunuyor. Bu çift kameralar arasında ise çift ton LED flaş yer alıyor. Çıkacağı iddia edilen yeni modelde en çok dikkat çeken şey ise arka tarafta bir parmak izi sensörünün bulunmaması diyebiliriz. Sızıntıyı yapan kişi Mi 8X’in ekran altı parmak izi tarayıcısı ile geleceğini söylüyor.

Diğer bir sızıntı ise, Xiaomi CEO’su Lei Jun’un arka tarafının gözüktüğü ve parmak izi tarayıcısı bulunmayan, gizemli, çift kameralı bir Xiaomi telefonunu elinde tuttuğu görsel. Görünüşe göre Jun, gizemli Xiaomi Mi 8X modelini elinde tutuyor olabilir. Bu yılın başlarında, XDA geliştiricileri, Xiaomi’nin tanıtımı yaklaşan Snapdragon 710 işlemcili akıllı telefonlarının Sirius ve Comet olarak kodlandığını ortaya çıkarmıştı. Xiaomi, Sirius telefonunu çoktan Mi 8 SE olarak tanıtmıştı. Yani iddia edilen Snapdragon 710 işlemcisi ile Xiaomi Mi 8X, Comet adlı model olabilir.

Comet modelinin sızdırılmış ürün yazılım dosyaları, OLED ekranlı bir Mi serisi telefon olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun ekranı, daima açık ekran özelliğini destekliyor. Ancak, ekran bir çentikle gelmeyebilir. Android 8.1 Oreo sürümüne sahip cihaz söylentilere göre 3000 mAh bataryası, çift sim desteği ve telefonu kumanda olarak kullanmaya yarayan IR teknolojisi ile gelecek. Sızan yazılım dosyalarına göre Mi 8X, microSD kart yuvasına ve NFC desteğine sahip değil.

Xiaomi Mi 8X, Eylül ayında Mi Mix 3 ile beraber tanıtılabilir. Bu söylenenlerin hepsinin bir “iddia” olduğunu belirtelim. Cihazın kesinleşmesi ve daha fazla detayın ortaya çıkması için bir miktar daha zamana ihtiyaç var.