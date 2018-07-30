Xiaomi Mi 8 Explorer Edition bugün Çin’de satışa çıkıyor

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi’nin bu yıl çıkardığı amiral gemisi Mi 8 ve Mi 8’in uygun bütçeli varyasyonu olan Mi 8 SE ile birlikte duyurulmuştu. Diğer modeller Mayıs ayında satışa sunulurken, Mi 8 Explorer Edition’ın 24 Temmuz’da satışa çıkması bekleniyordu ancak bu süre bir hafta gecikti. Şimdi ise şirket arka tarafı şeffaf olan Mi 8 Explorer Edition’ın 30 Temmuz’dan itibaren satışta olacağını açıkladı.

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ilk kez bugün Çin’de satın alınabilir olacak

Mi 8 ve Mi 8 SE modelinin çıkmasından itibaren, yaklaşık iki ay bekledikten sonra yarı saydam arka tarafa sahip Mi 8 Explorer Edition bugün Çin’de satışa çıkıyor. Cihaz, yaklaşık 545$ olan 3,699 Yuan fiyatıyla Çin’de 19:30’da satışa olacak. Yani cihazın fiyatı anlık kur ile yaklaşık 2,700 Türk Lirası olacak. Fiyata ülkemizdeki vergiler dahil değil. Mi 8 Explorer Edition’ı satın almayı düşünenlere ufak bir hatırlatma yapalım, cihaz muhtemelen Çin’de satışa çıktıktan saniyeler sonra tükenecektir. Eğer imkanınız varsa ve kara borsada yüksek fiyatlara satın almak istemiyorsanız hızlı davranmanız gerekecek.

Yarı saydam arka tasarım, telefonun iç bileşenlerini güzel bir şekilde gösteriyor. Fakat daha önce de bahsettiğimiz gibi bu bileşenlerin gerçek donanımlar olmadığı iddia edildi. Ayrıca Mi 8 Explorer Edition’da normal parmak izi yerine ekran altı parmak izi okuyucu mevcut. Buna ek olarak cihaz, yüz tanıma özelliği ile beraber geliyor. Mi 8 Explorer Edition, yüzde 83,8 ekran-gövde oranına ve 1080×2248 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Cihaz aynı zamanda 402ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 6.21 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED ekranla geliyor. Cihazın arka tarafında 12+12 megapiksel 4 eksenli optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip kameralar mevcut. Bu özellik, kullanıcılarının video deneyimini iyileştirmek adına sevindirici diyebiliriz. Ön kısımda ise bizi 20 megapiksellik bir kamera karşılıyor.

Mi 8 Explorer Edition modeli Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alıyor. Cihaz tek tip 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile geliyor. Telefon Xiaomi’nin geliştirdiği MUI 10 yazılımı 8.1 Android Oreo ile birlikte geliyor. Ayrıca cihazda Quick Charge 4.0 destekli 3,000 mAh batarya mevcut. Mi 8 Explorer Edition modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceği hakkında kesin bir bilgi maalesef ki yok.