Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 8, Android 10 güncellemesine kavuştu!
Xiaomi Mi 8 modelinin global sürümleri sonunda güncel Android 10 işletim sistemine kavuştu. Gelen güncelleme Aralık 2019 güvenlik yamasını da içeriyor.
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Xiaomi Mi 8 Android 10 güncellemesi
Xiaomi‘nin iki yıl önce tanıtılan eski amiral gemisi telefonu Mi 8‘in global versiyonları Android 10 güncellemesini almaya başladılar. MIUI 11.0.1.0 QEAMIXM kodlu, 1.9 GB büyüklüğündeki güncelleme, Aralık 2019 güvenlik yamasını da içeriyor.
Güncelleme sayesinde kullanıcılar, geliştirilmiş gizlilik ve konum kontrol özelliklerinin yanı sıra karanlık moda da kavuşacaklar. Bazı Mi 8 modellerinde görülen ikinci alanda bildirim bölgesinde bildirim ayarı açılamaması gibi sorunlara da çözü getiriliyor. Ayrıca elden geçirilmiş görseller, sesler ve daha gelişmiş bir sistem kararlılığı da vadediliyor.
Akıllı Telefonlar
TCL, CES 2020’de 4 iddialı telefon duyurdu!
Ülkemiz pazarında da yer alan TCL, kendi markasını taşıyan Plex adlı modeliyle geçtiğimiz yıl akıllı telefon dünyasına giriş yapmıştı. Çinli marka, katıldığı CES 2020 etkinliğinde duyurduğu 4 yeni akıllı telefon ile iddiasını artırmak istiyor!
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TCL, biri katlanabilir olmak üzere 4 yeni akıllı telefon tanıttı!
TCL 10 adı verilen seri, markanın ilk modeli olan Plex’e göre daha fiyat/performans odaklı olması ile ön plana çıkıyor. Tasarım ve teknik özellik bakımından birbirinden farklı detaylara sahip seri; 10L, 10 5G ve 10 Pro olarak 3 modele ayrılıyor. Telefonların ekran panellerini TCL şirketlerinden CSOT üretirken, ilk modele göre geliştirilmiş NXTVISION teknolojisi ise kullanıcı deneyimi tarafında dikkat çekiyor.
Serinin başlangıç modeli olan TCL 10L, bünyesinde delikli tasarıma sahip bir ekran barındırıyor. Bu yönden oldukça şık gözüken telefonun arka yüzeyinde ise parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera yer alıyor. 48 megapiksel çözünürlüklü olduğu belirtilen kamera paketi çift LED flaş ile destekleniyor. 10L ile temel olarak aynı tasarımı paylaşan 10 5G modeli ise kalbinde Qualcomm Snapdragon 765G 5G işlemci barındırıyor. Dörtlü kamera paketinde ana kameranın 64 megapiksel çözünürlüklü olması haricinde iki cihaz arasında ciddi bir fark bulunmuyor.
Tepe modeli niteliğindeki TCL 10 Pro ise diğer 2 modele göre biraz daha üst seviye özelliklere ev sahipliği yapıyor. Damla çentik tasarımlı kavisli AMOLED ekrana sahip olan telefonda parmak izi okuyucu da ekran içerisine entegre edilmiş. Arka tasarımıyla farklılaşan cihazın dörtlü arka kamerasında 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ev sahipliği yapıyor.
TCL, CES 2020 kapsamında duyurduğu 10 serisi haricinde bir de katlanabilir telefon modelini teknoloji meraklıları ile paylaştı. Henüz adı belli olmayan telefonun genel tasarımı Samsung Galaxy Fold ile benzerlik gösterirken, dış kısmında herhangi bir ekran bulunmuyor. 7.2 inçlik 2K esnek AMOLED ekran ve 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera ise katlanabilir telefonun teknik özellikleri arasında yer alıyor.
CES 2020’de duyurulan 4 telefonun öne çıkan özellikleri haricindeki diğer detayları henüz paylaşılmadı. TCL, Şubat sonundaki MWC 2020 etkinliğinde kapsamlı teknik detayın yanı sıra çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de aktaracak. Ancak orta-üst seviye özelliklere sahip 10L modelinin yaklaşık 500 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
HTC, 2019’u rekor oranda gelir kaybı ile kapattı!
Tayvan merkezli akıllı telefon markası HTC, uzun süredir içine düştüğü mali darboğazdan bir türlü kurtulamıyor. Küresel operasyonlarını gittikçe küçülten marka, 2019’u elde edilen gelir anlamında rekor bir düşüş ile kapattı.
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HTC, yıllık gelir bazında Apple AirPods’un bile gerisinde kaldı!
2019 yılının finansal sonuçlarını açıklayan marka, geride bıraktığımız yılda sadece 330 milyon dolar gelir elde etti. 2018’e göre %58 oranında daha az para kazanan HTC, 2017 yılında ise 2 milyar dolar gelire ulaşmıştı. Bu önemli istatistik, durumun ne kadar karmaşık ve içinden çıkılamaz bir durumda olduğunu gösteriyor. Hatta Bloomberg yazarı Tim Culpan’a göre; Tayvanlı markanın 2019’da elde ettiği toplam gelir, Apple’ın AirPods kulaklığından sağladığı kazancın bile gerisinde kalıyor.
HTC’nin kötü mali durumu, şirketin toplam çalışan sayısını da olumsuz yönde etkiliyor. 2018’de 1.500 çalışanının işine son veren ve 2.000 çalışanını Google’a gönderen marka, yakın dönemde 3.000 personeli daha işten çıkaracağını duyurmuştu. Bu da şirketin küçülme politikasını sürdürdüğünü ve bu yılın daha zorlu geçebileceğini gösteriyor.
Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen HTC CEO’su Yves Maitre akıllı telefon pazarından tamamen çekilmeyi düşünmüyor. OEM üreticiler aracılığıyla Hindistan pazarı için giriş-orta seviye telefonlar sunan marka, bununla beraber blockchain tabanlı Exodus serisi üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirketin sanal gerçeklik alanında çalışan birimi VIVE’ın da başarılı sonuçlar elde etmeyi sürdürdüğünü belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10, AnTuTu testi rekoruyla ortaya çıktı!
Xiaomi, yakında duyurmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi modeli Mi 10 üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Cihazın ortaya çıkan AnTuTu Benchmark sonuçları ise Xiaomi Mi 10 hakkında önemli bir performans verisi sunuyor.
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Xiaomi Mi 10, AnTuTu Benchmark testinde rekor kırıyor!
Bugün paylaşılan sızıntıda telefonun arka kamera diziliminin yanı sıra AnTuTu Benchmark skoruyla ilgili detaylar da bulunuyor. Arka yüzünde dörtlü kamera paketi bulunan Mi 10, ana kamerasında 64 megapiksel çözünürlük taşıyacak. Kamera paketinin diğer ögelerini ise ultra geniş açı, telefoto ve derinlik sensörlerinin oluşturması bekleniyor. Serinin Pro versiyonu ise daha önce Mi Note 10’da gördüğümüz 108 megapiksellik kamera sensörü taşıyacak.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi cihazının AnTuTu Benchmark testinde aldığı skor ise kamerasından daha fazla ilgi çekeceğe benziyor. Popüler uygulamanın v8.1.9 sürümünden 560.217 puan alan cihaz, AnTuTu’da 500.000 puanı aşan ilk akıllı telefon olmayı başaracak. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciyi kullanacak olan telefonun grafik tarafında ise Adreno 650 GPU yer alıyor. Ortaya çıkan sentetik test sonuçları, güçlü işlemcinin selefi Snapdragon 855+’a kıyasla %15 performans artışı sağladığını gözler önüne seriyor.
6.5 inç boyutunda OLED ekran ile gelecek olan Xiaomi Mi 10, 6/8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama olmak üzere pek çok seçeneğe sahip olacak. Telefonun 4.500 mAh kapasiteli bataryası ise 40W değerindeki hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Son olarak Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin Şubat ayı başında duyurulmasının beklendiğini belirtelim.