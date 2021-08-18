Xiaomi Mi 11T ailesi için ilk sızıntılar gelmeye başladı!

Xiaomi akıllı telefon pazarındaki yerini giderek sağlamlaştırırken en sevilen modeller arasında “T” versiyon modelleri geliyor. Mi 10T ailesinin başarısı ortadayken gözler Mi 11T ailesine çevrildi.

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Bugünlerde dış basında Mi 11T hakkında birçok haber yazılıp çiziliyor. Özellikle telefonun kalbinde bir MediaTek yonga setinin, 64MP üçlü arka kameranın ve 120Hz ekrana sahip olabileceğinden konuşuluyor. Ayrıca Çin’e özel Redmi K40 Ultra ile benzer özellikleri paylaşacağı bildiriliyor. Çıkan bazı sızıntılar da bu iki telefonun birbirlerine benzediğini de doğrular nitelikte.

XiaomiUI Telegram grubuna göre Mi 11T, Amber kod adı ve K11R model numarası ile tanımlanıyor. Xiaomi Mi 10T serisindeki 144Hz ekrandan farklı olarak 120Hz ve 20:9 ekran oranına sahip olacak şekilde ayarlanmış. Ayrıca Xiaomi, Mi 10T ailesinde bulunan LCD’yi de OLED bir ekranla değiştiriyor olabilir.

Kamera tarafında ise Mi 11T, ana kamerasında 64MP OmniVision yapımı bir sensör ile gelebileceği konuşuluyor. 8MP Sony IMX355 sensörlü geniş açılı kamera ve 3X zoomlu telemakro kamerasının bulunması da beklenenler arasında. Sızdırılan ekran görüntüsünde telefonun içinde bir MediaTek işlemci bulunacağı ama hangisi olacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Aslında Mi 10T ailesinde amiral gemisi telefonlarda bulunan geçen senenin en iyi Qualcomm işlemcisi olan Snaprdagon 865’i gördüysek yeni seride de MediaTek tarafında en performanslı işlemci olan Dimensity 1200 işlemcisini görürsek hiç sürpriz olmaz.

Redmi K40 Ultra aslında Çin’in Mi 11T modeli olabilir mi?

Sızıntı, Mi 11T’nin Çin’de de Redmi K40 adıyla tanıtılıp satılacağını gösteriyor. Kod adı Agate olan ve K11T model numarasına sahip bu telefon, Mi 11T ile ekran özelliklerinin birebir aynı olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, sızıntıya göre aralarındaki fark kamera tarafındaki değişiklere belli olacak. 64MP sensör yerine K40 Ultra, ana kamerasında Redmi Note 10 Pro’da gördüğümüz 108MP Samsung HM2 sensör kullanabilir. K40 Ultra’nın Mi 11T’nin geniş açılı ve telemakro kameralarının da birbirlerinin aynısı olacağı bildiriliyor.

Yonga setine gelince, mevcut Redmi K40 serisi cihazların tümü Snapdragon 888 SoC’lere sahip. Ancak bu sızıntıyla birlikte, K40 Ultra’nın bunun yerine MediaTek işemciyle geleceğini gösteriyor. Özellikle, MediaTek destekli bir Redmi telefonun söylentileri Ocak ayından bu yana ortalıkta dolaşıyordu.

Sızıntılar söz konusu olduğunda XiaomiUI Telegram grubunda çıkan çoğu haberin gerçeklik payının olduğunu düşünürsek bu sızıntının da doğru olabilme olasılığı oldukça yüksek. Geçmişte Redmi Note 8 2021 modelinin ve Mi Pad 5 modelinin tüm özelliklerini doğru bir şekilde önceden bildirmesiyle güven kazanmıştı. Ancak yine de bu sızıntılarında yanlış çıkabileceğini de unutmamak gerekiyor.