MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan bilgiye göre, Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun satışa çıkacağı ülkeler belli oldu. Listede Türkiye de var.

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Xiaomi Mi 11, geçtiğimiz günlerde yapılan bir lansman ile duyuruldu. Şirketin şu ana kadar çıkardığı en gelişmiş model olan telefon, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 8GB LPDDR5 RAM, 6,81 inç 515 PPI QHD+ 120Hz AMOLED ekran ve çift hoparlör gibi özelliklerle geliyor. Her anlamda amiral gemisi özellikleri barındıran telefon, kullanıcıların hayallerini süslüyor. Yakın zamanda çıkışını yapacak olan telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise merak konusuydu. MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan detaylarda, telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro hangi ülkelerde satışa çıkacak

MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan bilgiye göre, Xiaomi’nin yeni telefonunun satışa çıkacağı ülkeler belli oldu. Genel anlamda global bir çıkış gerçekleştirecek olan Xiaomi Mi 11’in, buna ek olarak Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area), Türkiye, Rusya, Hindistan, Endonezya ve Tayvan’da satışa çıkacak. Yaklaşık 600 dolar başlangıç etiketine sahip telefonun, nasıl bir satış başarısı yakalayacağı ise merak konusu.

Xiaomi için tepe modeller önemli

Hayatımıza girdiği andan itibaren fiyat, performans kelimesinin anlamını değiştiren Çinli akıllı telefon üreticisi çok sayıda akıllı telefon satsa da bunların çoğu uygun fiyatıyla dikkat çeken giriş ve orta seviye modeller. Bu satışlar önemli olsa bile, akıllı telefon üreticileri için asıl önemli olan Xiaomi Mi 11, iPhone 11 ve Samsung Galaxy S20 gibi amiral gemisi satışları. Çünkü şirketlerin asıl kazancı bu modellerden geliyor.