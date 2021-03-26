Xiaomi Mi 11 Ultra Geekbench üzerinde görüntülendi!

Omdia tarafından yayınlanan verilere göre, 2020 yılında işlemci tedariğindeki en büyük isim; Qualcomm’u tahtından eden MediaTek oldu. İşlemci tedariği konusunda 2020 yılını zirvede kapatan şirket, 2019 yılında %17.2 olan pazar payını; %27.2’ye çıkardı.

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2020 yılında, hangi üretici ne kadar işlemci sattı

Üretici 2020 reklam (Milyon) 2019 (Milyon) Pazar Payı (2020) Yıldan Yıla değişim oranı MediaTek 352 238 27% 48% Snapdragon 319 386 25% -18% Apple 204 195 16% 5% Kirin 147 177 11% -17% Exynos 115 177 9% -35% Diğer 100 146 8% -32% Exynos yada Snapdragon 36 55 3% -35% UNISOC 23 12 2% 89% Armada 0.0 0 0% -100% Genel Toplam 1,295 1,387 100% -7%

MediaTek’in en büyük müşterileri “Xiaomi” ve “Oppo” oldu

2020 yılında, MediaTek’in en çok satış yaptığı akıllı telefon üreticisi, Xiaomi oldu. MediaTek, 2020 yılı içinde Xiaomi’ye 63.7 milyon adet işlemci satmayı başardı. Bu rakam, 2019 yılındaysa 19.7 milyon adetti. Yani oransal olarak baktığımızda, MediaTek ve Xiaomi arasındaki işlemci alışverişi yıllık bazda %323.3 oranında büyümüş durumda. Xiaomi, her ne kadar MediaTek’in en büyük müşterilerinden biri gibi gözükse de; raporlara bakıldığında şaşırtıcı bir şekilde Samsung’un da MediaTek’in önemli müşterileri arasında olduğunu görüyoruz. Samsung’un 2020 yılında dünya çapında sattığı cihazlardan 43.3 milyonu, MediaTek işlemcilere sahipti.

Sıklıkla MediaTek işlemciler kullandığını gördüğümüz Oppo da, 2020 yılı içinde MediaTek’in en büyük 2. müşterisi konumunda. Oppo’nun, 2020 yılında MediaTek’ten satın aldığı işlemci adediyse, 55.3 milyon. Bu rakam, 2019 yılında Oppo için 46.3 milyon adetti. Fakat şöyle de ilginç bir durum var ki; eğer realme’nin de MediaTek’ten satın aldığı işlemciler de işin içine dahil edilirse, sıralama tamamen değişiyor ve MediaTek’in en büyük müşterisi Oppo olmuş oluyor. realme’nin de MediaTek’ten satın aldığı işlemcileri bu hesaplamaya dahil ettiğimiz zaman, bu rakamın 55.3 milyondan 83.19 milyona çıktığını görüyoruz.

MediaTek, 2020 yılında bu kadar büyümeyi nasıl başardı?

Amerikan hükümetinin Huawei’ye ambargo uygulamasının ardından Huawei, işlemci tedariği için MediaTek tarafına yönelmeye başladı. Bunun üzerine MediaTek, Huawei’nin ve diğer akıllı telefon üreticilerinin taleplerini karşılayabilmek adına teknolojisini ve tedarik zincirini geliştirebilmek adına birçok yatırım yaptı. MediaTek’in teknik taraftaki atılımını gören diğer akıllı telefon üreticileri de; uygun fiyatlarla işlemci satan MediaTek’in kapısını çalmaya karar verdi. Yani özetlediğimiz zaman, Huawei üzerindeki Amerikan ambargosu, dolaylı yoldan MediaTek’in gelişip ilerlemesine de katkıda bulundu. Bunun da ardından MediaTek’in işlemci kalitesini ve ürün gamını artırması da, son kullanıcı üzerinde pozitif bir etki yaptı. Özellikle Dimensitu ailesiyle ilgili, müşteriler tarafından çok iyi geri dönüşler alan üreticiler MediaTek’i daha çok tercih etmeye başladı.