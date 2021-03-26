Akıllı Telefonlar
MediaTek, 2020 yılının en çok satış yapan işlemci üreticisi oldu
Omdia tarafından yayınlanan verilere göre, 2020 yılında işlemci tedariğindeki en büyük isim; Qualcomm’u tahtından eden MediaTek oldu. İşlemci tedariği konusunda 2020 yılını zirvede kapatan şirket, 2019 yılında %17.2 olan pazar payını; %27.2’ye çıkardı.
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2020 yılında, hangi üretici ne kadar işlemci sattı
|Üretici
|
2020
(Milyon)
|
2019
(Milyon)
|
Pazar Payı (2020)
|
Yıldan Yıla değişim oranı
|MediaTek
|
352
|
238
|
27%
|
48%
|Snapdragon
|
319
|
386
|
25%
|
-18%
|Apple
|
204
|
195
|
16%
|
5%
|Kirin
|
147
|
177
|
11%
|
-17%
|Exynos
|
115
|
177
|
9%
|
-35%
|Diğer
|
100
|
146
|
8%
|
-32%
|Exynos yada Snapdragon
|
36
|
55
|
3%
|
-35%
|UNISOC
|
23
|
12
|
2%
|
89%
|Armada
|
0.0
|
0
|
0%
|
-100%
|Genel Toplam
|
1,295
|
1,387
|
100%
|
-7%
MediaTek’in en büyük müşterileri “Xiaomi” ve “Oppo” oldu
2020 yılında, MediaTek’in en çok satış yaptığı akıllı telefon üreticisi, Xiaomi oldu. MediaTek, 2020 yılı içinde Xiaomi’ye 63.7 milyon adet işlemci satmayı başardı. Bu rakam, 2019 yılındaysa 19.7 milyon adetti. Yani oransal olarak baktığımızda, MediaTek ve Xiaomi arasındaki işlemci alışverişi yıllık bazda %323.3 oranında büyümüş durumda. Xiaomi, her ne kadar MediaTek’in en büyük müşterilerinden biri gibi gözükse de; raporlara bakıldığında şaşırtıcı bir şekilde Samsung’un da MediaTek’in önemli müşterileri arasında olduğunu görüyoruz. Samsung’un 2020 yılında dünya çapında sattığı cihazlardan 43.3 milyonu, MediaTek işlemcilere sahipti.
Sıklıkla MediaTek işlemciler kullandığını gördüğümüz Oppo da, 2020 yılı içinde MediaTek’in en büyük 2. müşterisi konumunda. Oppo’nun, 2020 yılında MediaTek’ten satın aldığı işlemci adediyse, 55.3 milyon. Bu rakam, 2019 yılında Oppo için 46.3 milyon adetti. Fakat şöyle de ilginç bir durum var ki; eğer realme’nin de MediaTek’ten satın aldığı işlemciler de işin içine dahil edilirse, sıralama tamamen değişiyor ve MediaTek’in en büyük müşterisi Oppo olmuş oluyor. realme’nin de MediaTek’ten satın aldığı işlemcileri bu hesaplamaya dahil ettiğimiz zaman, bu rakamın 55.3 milyondan 83.19 milyona çıktığını görüyoruz.
MediaTek, 2020 yılında bu kadar büyümeyi nasıl başardı?
Amerikan hükümetinin Huawei’ye ambargo uygulamasının ardından Huawei, işlemci tedariği için MediaTek tarafına yönelmeye başladı. Bunun üzerine MediaTek, Huawei’nin ve diğer akıllı telefon üreticilerinin taleplerini karşılayabilmek adına teknolojisini ve tedarik zincirini geliştirebilmek adına birçok yatırım yaptı. MediaTek’in teknik taraftaki atılımını gören diğer akıllı telefon üreticileri de; uygun fiyatlarla işlemci satan MediaTek’in kapısını çalmaya karar verdi. Yani özetlediğimiz zaman, Huawei üzerindeki Amerikan ambargosu, dolaylı yoldan MediaTek’in gelişip ilerlemesine de katkıda bulundu. Bunun da ardından MediaTek’in işlemci kalitesini ve ürün gamını artırması da, son kullanıcı üzerinde pozitif bir etki yaptı. Özellikle Dimensitu ailesiyle ilgili, müşteriler tarafından çok iyi geri dönüşler alan üreticiler MediaTek’i daha çok tercih etmeye başladı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra yeni bir pil teknolojisi ile geliyor!
Xiaomi, Mi 11 Ultra modelinde kullanılan yeni pil teknolojisi açıkladı. İşte Mi 11 Ultra‘nın yüksek performanslı yeni pil teknolojisi.
Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra‘nın yeni pil teknolojisini açıkladı. Xiaomi sözcüsü Daniel D, Xiaomi’nin yeni modelinde kullanacağı pil teknolojisinden bir Tweet’inde bahsetti. İşte Xiaomi Mi 11‘in ilgi çeken yeni pil teknolojisi.
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Daniel D yaptığı açıklamada Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin elektrikli otomobillerde kullanılan silikon-oksijen anot pil teknolojisine sahip olacağını açıkladı. Dolayısıyla dünyada birçok telefonda kullanılan Li-on piller bu telefonda mevcut değil. Peki bu silikon-oksijen anot pilin avantajları nedir?
Xiaomi sözcüsü Daniel D yaptığı açıklamada bu pilin normal pillere göre daha ince tasarıma sahip olduğunu söyledi. Yani günümüz cihazlarında önemli bir faktör olan incelik, gelecekte bu piller ile sağlanabilir.
Öte yandan bu pil yapısı gereği daha hızlı şarj olabilme kapasitesine sahip. Ek olarak Daniel D pilin teorik gram kapasitesini 10 kat artırmak için negatif elektroda nano ölçekli silikon malzemeler eklediklerini açıkladı. Yani Xiaomi Mi 11 Ultra pil konusunda telefon camiasına yenilikler getirecek. Gelin şimdi Mi 11 Ultra’nın bilinen diğer özelliklerine de göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra içerisinde Snapdragon 888 yonga setini barındırıyor. 6,81 inç büyüklüğünde OLED QHD+ bir ekranla gelecek olan cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip.
Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 67W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz, 5000mAh‘lik bir pile sahip olacak. Son olarak cihazın LPDDR5 Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceği de söylentiler arasında. Tabi bunlar şimdilik söylenti. Bakalım Xiaomi, Mi 11 Ultra için ne zaman yeni açıklamalar yapacak.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Serisi, ön sipariş sayısıyla OnePlus 8’i geride bıraktı!
OnePlus 9 Serisi ön sipariş sayısı ile dikkatleri çekti. Yüksek performanslı OnePlus 9 modelleri ön siparişte OnePlus 8’den üç kat daha fazla sattı.
OnePlus‘ın yeni amiral gemisi serisi OnePlus 9, ilk gün ön sipariş sayısı ile şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan OnePlus 9 ailesi yenilikçi tasarımı ve yüksek özellikleri ile beğenileri topladı. Bu beğeninin boş olmadığını OnePlus 9‘un ön sipariş sayısı gösterdi.
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There’s really just one thing I can say: thank you, to all our community, old and new. pic.twitter.com/UPO5RdMf5d
— Pete Lau (@PeteLau) March 26, 2021
OnePlus CEO’su Pete Lau, Twitter’da OnePlus 9’un satış rakamları hakkında bir paylaşım yaptı. Pete Lau bu paylaşımda OnePlus 9 Serisi‘nin ilk günki ön sipariş sayısının OnePlus 8’e oranla %324 daha yüksek olduğunu açıkladı. OnePlus 8 çıkış yaptığı dönemde stokları tüketmişti. Ancak OnePlus 9 Serisi alt modelini şimdiden yendi. Gelin OnePlus 9’u bu kadar popüler yapan özelliklere kabaca göz atalım.
OnePlus 9 Pro’nun özellikleri!
OnePlus 9 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda ilk olarak 5G destekli Snapdragon 888 yonga setini görüyoruz. Bu işlemciyi 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen cihaz, 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuyor. Ön tarafında 6.7 inç büyüklüğünde LTPO bir panel kullanan 9 Pro, ek olarak 120Hz yenileme hızı ve 1440 x 3216 piksel çözünürlük sunuyor.
Ön kısmında 16MP‘lik bir ön kamera taşıyan OnePlus 9 Pro, arka tarafında 48MP ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumunu taşıyor. OnePlus 9 Pro 4500mAh‘lik 65W hızlı şarj destekli bir pile sahip. Ek olarak cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.
OnePlus 9’un özellikleri!
OnePlus 9 6.55 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 1080p’lik AMOLED bir ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 888‘den alan cihaz 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri sunuyor.
128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama sunan OnePlus 9, ön tarafında 16MP’lik bir ön kamera taşıyor. Yine 48MP’lik bir ana kamera taşıyan cihaz, arka tarafında toplamda üç kameraya yer veriyor. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da yer alıyor.
OnePlus 9 modellerinin özellikleri genel olarak bu şekildeydi. Cihazların daha detaylı özelliklerine buradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz. OnePlus 9 modelleri şüphesiz yoğun ilgi topladı. Ancak cihazları satın almak isteyen diğer kullanıcılar fiyatlardan memnun değil. Bakalım OnePlus, yeni serisinde bir fiyat indirimine gidecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+’nun Global Lansmanı Yapıldı!
Vivo ilgi çeken Vivo X60 Serisi modellerini global lansmanında tanıttı. İşte Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+‘ın özellikleri ve fiyatları.
Çinli teknoloji firması Vivo, yeni amiral gemisi modellerini global lansmanı ile tanıttı. Uzun süredir beklenilen Vivo X60 Serisi, 25 Mart tarihinde karşımıza çıktı. Vivo, X60 Serisi bünyesinde yüksek özelliklere sahip üç modeli tanıttı. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+.
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Vivo X60’ın özellikleri!
Vivo X60 Serisi’nin en düşük özelliklere sahip modeli Vivo X60, karşımıza FHD+ (1080 x 2376 piksel) çözünürlüğünde bir ekran ile çıkıyor. X60 üzerinde taşıdığı 6.56 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hemen bu ekranın üzerinde f/2.46 diyafram açıklığına sahip 32MP‘lik bir ön kamera yer alıyor.
Arka tarafında Zeiss imzalı 48MP + 13MP + 13MP olamk üzere üçlü kamera grubuna yer veren X60, 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor. Performansını Snapdragon 870 yonga setinden alan X60, bu işlemciyi 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor.
Elektriksel gücünü 4300mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60’ın fiyatları ise şöyle belirlenmiş:
- 8GB Ram + 128GB Depolama: 520 Dolar
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 578 Dolar
Vivo X60 Pro’nun özellikleri!
Vivo X60 Pro yine diğer model gibi 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 120Hz‘lik Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine ön kısmında 32MP’lik ön kameraya yer veren cihaz, arka kısmında X60 ile aynı özelliklere sahip arka kamera grubunu taşıyor.
Performansını X60’da olduğu gibi Snapdragon 870‘den alan cihaz, 12GB Ram ve 256GB depolama sunuyor. Elektriksel gücünü 4200mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60 Pro’nun fiyatı ise şöyle belirlenmiş:
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 690 Dolar
Vivo X60 Pro+’ın özellikleri!
Serinin en güçlü modeli X60 Pro+ yine diğer modeller gibi 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 120Hz‘lik Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ön tarafında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP‘lik bir ön kamera taşıyan X60 Pro+, arka kamerada diğer modellerden epey ayrılıyor.
Arkasında 50MP‘lik Samsung imzalı bir ana kamera taşıyan cihaz, bunun yanında 114 derece ultra geniş açılı 48MP‘lik SonyIMX589‘a yer veriyor. Portre çekimlerini 32MP‘lik kamerasından yapan cihaz, 8MP‘lik periskop kamerayı da üzerinde taşıyor.
Performansını Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden alan cihaz, bazı ülkelerde Exynos 1080 yonga setini kullanacak. Bu işlemcileri 12GB Ram ile destekleyen Vivo X60 Pro+, 256GB depolamaya sahip. sahip.
Elektriksel gücünü 4200mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 55W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60 Pro+’ın fiyatı ise şöyle belirlenmiş:
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 963 Dolar
Vivo X60 Serisi’nin özellikleri bu şekildeydi. Vivo X60 Serisi‘nin üç modeli de 25 Mart’tan itibaren ön sipariş ile satılacak. 2 Nisan’da satışa sunulacak olan cihazlar, yavaş yavaş dünyaya dağıtılacak. Bakalım X60 Serisi satışlarda istediği başarıyı elde edebilecek mi?
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