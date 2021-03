MediaTek, 2020 yılının en çok satış yapan işlemci üreticisi oldu

OnePlus 9 Serisi ön sipariş sayısı ile dikkatleri çekti. Yüksek performanslı OnePlus 9 modelleri ön siparişte OnePlus 8’den üç kat daha fazla sattı.

OnePlus‘ın yeni amiral gemisi serisi OnePlus 9, ilk gün ön sipariş sayısı ile şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan OnePlus 9 ailesi yenilikçi tasarımı ve yüksek özellikleri ile beğenileri topladı. Bu beğeninin boş olmadığını OnePlus 9‘un ön sipariş sayısı gösterdi.

There’s really just one thing I can say: thank you, to all our community, old and new. pic.twitter.com/UPO5RdMf5d

— Pete Lau (@PeteLau) March 26, 2021