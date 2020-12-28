Akıllı Telefonlar
Mi 11 Special Edition ortaya çıktı
Xiaomi, beklenen yeni akıllı telefonlarını bugün tanıtıyor. Lansmanda tanıtılacak telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 11 Special Edition, göz dolduran özellikleriyle ortaya çıktı.
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Android akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği o gün geldi. Fiyat, performans odaklı modelleriyle uzun süredir tüketicilerin ilgisini çeken Xiaomi, bugün yapacağı lansmanda, yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Telefonlar Türkiye saati ile 14:00’da tanıtılacak olsa da öncesinde sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şirketin amiral gemisi modellerinden biri olacak Xiaomi Mi 11 Special Edition, tasarımı ve teknik özellikleriyle ortaya çıktı.
Xiaomi Mi 11 Special Edition teknik özellikleri
Telefon hakkında henüz tüm bilgilere sahip olmasak bile, sızan detaylar oldukça heyecan verici. Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden gücünü alacak olan Mi 11 Special Edition, bu işlemciyle çıkacak ilk telefonlardan biri olacak. 2K çözünürlüğe sahip Samsung tarafında geliştirilen AMOLED ekran 515 ppi (inç başına düşen piksel yoğunluğu) ve 120 Hz tazeleme hızı sunarken, HDR10+ ve 10 bit renk gamı destekleyecek. Ekran 1500 nit parlaklık değerine sahip olacak. 4500 mAh değerindeki batarya kablolu olarak 55W kablosuz ise 50W hızlı şarj desteğine sahip. Arka tarafında ise OIS destekli108 MP ana kameraya ek olarak 13 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro şeklinde üçlü bir kamera dizilimi bulunan telefonun, ön kamerası hakkında şu anda net bir bilgi elimizde yok. 8GBRAM128GB depolama seçeneği bulunuyor. Xiaomi, bu telefonun geliştirme sürecinde özellikle ekran ve ses deneyiminin oldukça üzerinde durdu. Bu sebeple firma, Harman Kardon ile iş birliğine giderek hoparlör tarafında ortak çalışmalarda bulundu.
Telefonun tasarımı
Genel hatlarıyla standart Mi 11 ile aynı tasarıma sahip olması beklenen telefon, ön tarafında sol üst köşeye konumlandırılmış delikli bir ön kameraya ve artık standart haline gelen ince çerçevelere sahip. Arka tarafında ikisi oldukça büyük kameralarıyla dikkat çeken telefon alt kısmında ise Lei Jun Signature Edition imzasına sahip. Farklı renk seçenekleriyle gelecek telefonun mavi, siyah, beyaz, mor deri, gri deri ve kahverengi deri seçenekleri bulunacak. Sızıntılar arasında Mi 11 fiyatı da bulunuyor. Telefon 500 Euro fiyat etiketiyle gelecek
Telefon hakkında bilgi gelmeye devam ettikçe özellikler güncellenecektir.
Akıllı Telefonlar
Realme Q2 Çin sınırları dışına çıkmaya hazırlanıyor!
Realme Q2 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin’e özel geliştirilen akıllı telefonun yakında küresel pazara da çıkabileceği öğrenildi.
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Realme Q2 modelini farklı pazarlarda da görebiliriz!
Akıllı telefon dünyasında özellikle fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren Realme, küresel pazara yeni bir model ile daha gelmeye hazırlanıyor. Ekim ayında Q2 serisini tanıtan ve Çin’e özel olarak piyasaya çıkartan akıllı telefon üreticisi, seriyi Çin sınırları dışarısına çıkarmaya hazırlanıyor. Hindistanlı sertifika platformu BIS üzerinde görüntülenen akıllı telefonun, küresel pazara çıkış konusunda ilk sinyallerini vermeye başladığı öğrenildi. Öte yandan RMX2117 model numarasıyla listelenen akıllı telefon, piyasaya farklı bir isimle çıkabilir.
Ocak 2021 tarihinde Realme 8 ve Narzo 30 serilerini tanıtacak akıllı telefon üreticisinin cihazı hangi isimle çıkaracağı henüz bilinmiyor. Orta seviyeye konumlandırılan 5G özellikli akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden almakta. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitelerine sahip olan akıllı telefon, 6.5 inçlik FullHD+ ekrana sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon son dönemlerde alışılagelmiş delikli ekran teknolojisi ile ortaya çıkmıştı. Hindistan ile birlikte küresel pazar yolculuğuna başlayacağı tahmin edilen akıllı telefonun fiyatı ile alakalı yeni bir detay henüz ortaya çıkmadı. Bakalım firma Q2 ile birlikte akıllı telefon dünyasında önemli bir alternatif oluşturmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 1 III teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı!
Japon şirket tarafından önümüzdeki yılın amiral gemisi olarak tanıtılacak olan model Sony Xperia 1 III birçok teknik özelliği ve fiyatıyla sızdırıldı. Twitter’da yaptığı birçok sızıntı paylaşımıyla dikkat çeken Anthony’nin paylaştığı bilgilere göre cihaz 4K OLED HDR ekrana, Snapdragon 888’e ve 1,199 dolarlık fiyata sahip olacak.
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Sony Xperia 1 III de Snapdragon 888’e sahip olacak!
Snapdragon 888 önümüzdeki yıla damga vuracak işlemcilerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi, Realme ve Vivo tarafından farklı telefonlarda kullanılacağı sızdırılan işlemci son olarak Samsung Galaxy S21 ile Geekbench’te görülmüştü. Bugünkü sızıntıyla beraber Sony Xperia 1 III modelinde de bulunacağı bildirilen işlemciyi 8 GB RAM ve 256 depolama alanı destekleyecek.
6.5 inçlik 4K OLED HDR ekrana da sahip olacak olan telefonda bu ekran şu anki Xperia 1 II’ye göre %15 daha fazla parlaklık sunacak. Xperia telefonlardan yıllardır alışık olduğumuz kilit tuşunda parmak izi ve suya karşı dayanıklılık özellikleri de sunulmaya devam ediyor. 1,199 dolarlık fiyatla satışa sunulacağı düşünülen telefon üzerinde Sony uzun süredir çalışmakta. Hatta eylül ayında Sony’nin bu telefonu 2021’in ilk aylarında tanıtacağı dahi söylentilere konu olmuştu. Ancak bu söylenti şimdilik gerçekleşeceğe benzemiyor. Ancak şunu da bildirmekte fayda var ki bu bilgiler de herhangi bir kesinliğe sahip değil. Şirketler her zaman son dakika değişikliği yapmaya meyilli olabiliyor ya da bazen sızıntı kaynakları yanlış bilgi verebiliyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno5 Lite 5G, 30W şarj ile yolda!
Oppo hareketli bir aralık ayı geçiriyor. İlk olarak Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G modellerini tanıtan şirket, bu tanıtımdan yaklaşık iki hafta sonra ise tepe model Reno5 Pro+’ı kullanıcılara sunmuştu. Ancak seri bu modellerle sonlanmamış olabilir. Dördüncü model olarak Reno5’in 4G destekleyen global versiyonu sızdırılırken beşinci ve son model bugün 3C tarafından sertifikalandı. Oppo Reno5 Lite 5G olarak tanıtılacağı düşünülen cihaz 30W VOOC şarjı da destekleyecek.
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Oppo Reno5 Lite 5G, namı diğer PELM00!
3C, açılımıyla China Compulsory Certification, genellikle Çinli telefon üreticilerinin tanıtımlarından önce telefonlar hakkında bize önemli bilgiler sunuyor. Bu sertifika sitesinde PELM00 kod adıyla yer alan cihazın Oppo tarafından Reno5 ailesine ekleneceği düşünülüyor. Böylece Oppo’nun dört farklı fiyat kategorisindeki ürünleriyle başarı elde etmeyi planladığı tahmin ediliyor. Oppo VOOC 4.0 teknolojisine sahip şarj aletiyle 30W şarjı da destekleyecek olan telefonun diğer özellikleri henüz bilinmiyor.
VOOC şarj teknolojisinden bahsedecek olarak bu teknoloji BBK Electronics lisanslı bir şarj sistemi. Bu şirketin altındaki tüm markalarda farklı isme sahip olan teknoloji yüksek hızlarda şarj sunabiliyor. OnePlus cihazlarda Dash Charge veya Warp Charge ve Realme cihazlarda Dart Charge olarak yer alan sistem Oppo Reno5 Lite 5G modelinde 30W desteği sunacak. Cihazın şarj adaptörü ise diğer orta seviye Oppo cihazlarda da gördüğümüz VC56HACH model numaralı şarj adaptörü.
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