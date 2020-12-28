Mi 11 Special Edition ortaya çıktı

Xiaomi, beklenen yeni akıllı telefonlarını bugün tanıtıyor. Lansmanda tanıtılacak telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 11 Special Edition, göz dolduran özellikleriyle ortaya çıktı.

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Android akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği o gün geldi. Fiyat, performans odaklı modelleriyle uzun süredir tüketicilerin ilgisini çeken Xiaomi, bugün yapacağı lansmanda, yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Telefonlar Türkiye saati ile 14:00’da tanıtılacak olsa da öncesinde sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şirketin amiral gemisi modellerinden biri olacak Xiaomi Mi 11 Special Edition, tasarımı ve teknik özellikleriyle ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 11 Special Edition teknik özellikleri

Telefon hakkında henüz tüm bilgilere sahip olmasak bile, sızan detaylar oldukça heyecan verici. Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden gücünü alacak olan Mi 11 Special Edition, bu işlemciyle çıkacak ilk telefonlardan biri olacak. 2K çözünürlüğe sahip Samsung tarafında geliştirilen AMOLED ekran 515 ppi (inç başına düşen piksel yoğunluğu) ve 120 Hz tazeleme hızı sunarken, HDR10+ ve 10 bit renk gamı destekleyecek. Ekran 1500 nit parlaklık değerine sahip olacak. 4500 mAh değerindeki batarya kablolu olarak 55W kablosuz ise 50W hızlı şarj desteğine sahip. Arka tarafında ise OIS destekli108 MP ana kameraya ek olarak 13 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro şeklinde üçlü bir kamera dizilimi bulunan telefonun, ön kamerası hakkında şu anda net bir bilgi elimizde yok. 8GBRAM128GB depolama seçeneği bulunuyor. Xiaomi, bu telefonun geliştirme sürecinde özellikle ekran ve ses deneyiminin oldukça üzerinde durdu. Bu sebeple firma, Harman Kardon ile iş birliğine giderek hoparlör tarafında ortak çalışmalarda bulundu.

Telefonun tasarımı

Genel hatlarıyla standart Mi 11 ile aynı tasarıma sahip olması beklenen telefon, ön tarafında sol üst köşeye konumlandırılmış delikli bir ön kameraya ve artık standart haline gelen ince çerçevelere sahip. Arka tarafında ikisi oldukça büyük kameralarıyla dikkat çeken telefon alt kısmında ise Lei Jun Signature Edition imzasına sahip. Farklı renk seçenekleriyle gelecek telefonun mavi, siyah, beyaz, mor deri, gri deri ve kahverengi deri seçenekleri bulunacak. Sızıntılar arasında Mi 11 fiyatı da bulunuyor. Telefon 500 Euro fiyat etiketiyle gelecek

Telefon hakkında bilgi gelmeye devam ettikçe özellikler güncellenecektir.