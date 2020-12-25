Mi 11 serisinin, insanı bakmaya doyuramayacak renkleri ortaya çıktı

Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi olan Mi 11 serisinin, “baktıkça bakası geliyor insanın” dedirtecek dört farklı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerle birlikte, şirketin 28 Aralık’ta tanıtacağı yeni amiral gemisinin ekranının Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunacağı da açığa çıktı.

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Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Mi 11’le alakalı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Önceki haberlerimizde telefonun Wi-Fi sürümü, RAM’i ve düşük ışık performansı gibi önemli özelliklerini sizlere aktarmıştık; şimdiyse telefonun dört farklı rengini ve ön taraftan nasıl göründüğünü açıkça belli eden render görüntüleri ortaya çıktı.

Xiaomi, dün resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Mi 11’in gece modu özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınlamıştı. Şirket tarafından bu kez yapılan paylaşımdaysa, Mi 11’in ekranının Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunacağı belirtildi. Gorilla Glass’ın diğer sürümlerine nazaran çok daha fazla koruma sağlayacak Victus teknolojisiyle donatılan ekranın, şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılmış en maliyetli ekran olduğu bildiriliyor.

Maliyetli olmasına karşın da, haliyle Mi 11 serisinin ekranı rakiplerine oranla çok daha dayanıklı olacak. Bu noktada Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Gorilla Glass Victus teknolojisinin dayanıklılığını göstermek için birkaç örnek video paylaştı. Paylaşılan videolardan birinde, Xiaomi Mi 11’in 100 kilogramlık bir basınca maruz bırakıldığı görülüyor. Sıradan bir ekranla da karşılaştırması yapılan ekran, Gorilla Glass Victus teknolojisi sayesinde 100 kilogramlık basınca daha fazla dayanabiliyor.

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Xiaomi Mi 11, dört farklı renkle çıkacak

Xiaomi Mi 11’in tanıtımına birkaç gün kala, telefonun tüm çıplaklığıyla kanlı canlı görüntüleri de açığa çıktı. Weibo üzerinden paylaşılan render görüntülerine göre, Xiaomi Mi 11 toplam dört farklı renkle beraber satışa çıkacak. Xiaomi muhtemelen bu renkleri özel isimlerle adlandıracaktır, ancak biz şimdilik yüzeysel bir tabirle; siyah, beyaz, mor ve mavi diyelim.

Bununla birlikte Mi 11’in ön taraftan göründüğü birkaç fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğraflara bakılırsa Xiaomi Mi 11, köşeleri yuvarlatılmış kavisli bir ekrana sahip olacak. Ayrıca telefonun çerçevelerden olabildiğince arındırılmış bir tasarıma sahip olacağı da dikkat çekiyor. Ortaya çıkan fotoğraflarda, telefonun Android 11 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı ve 12,0 GB RAM’e sahip olacağının belli olduğunu da eklemiş olalım.

Xiaomi Mi 11’in ön ve arka taraftan detaylı görünüşü